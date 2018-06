Компания Microsoft объявила финалистов и лауреатов премии «Партнер года-2018»

В этом году награды Microsoft удостоились партнеры в 39 категориях инноваций и отраслях промышленности. Лауреаты и финалисты премии были выбраны из числа более чем 2 600 номинантов, представлявших 115 различных стран мира. Главными критериями при оценке служили уровень клиентоориентированности, влияние предложенного решения на рынок и образцовое применение технологий Microsoft.

«Для нас большая честь отдать должное лауреатам и финалистам премии «Партнер года-2018», являющихся лучшими и самыми прогрессивными новаторами в нашем партнерском сообществе, - отметила Гавриэлла Шустер, корпоративный вице-президент подразделения One Commercial Partner компании Microsoft. - Эти компании создают передовые решения для сложных проблем бизнеса и предоставляют своим клиентам средства и возможности для цифровой трансформации. Мы от всей души поздравляем каждого лауреата и финалиста нашей премии». Г-жа Шустер также опубликовала поздравления победителям в своем блоге на веб-сайте Microsoft Partner Network.

Перечень категорий, лауреатов и финалистов премии представлен ниже. С полным перечнем, включая лауреатов премии «Региональный партнер года Microsoft-2018», можно ознакомиться по ссылке https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards .

Международный коммерческий ISV-провайдер года (Alliance Global Commercial ISV Partner of the Year)

Победитель: AT&T

SI-партнер года (Alliance SI Partner of the Year)

Победитель: Accenture/Avanade

Партнер года в сфере инновационных сценариев прикладного применения (Application Innovation Partner of the Year)

Победитель: Larsen и Toubro Infotech

Финалист: Datacom

Финалист: Neal Analytics

Партнер года в сфере технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Partner of the Year)

Победитель: Insight

Финалист: KPMG Consulting Co. Ltd.

Финалист: eSmart Systems

Финалист: RedPoint Global Inc.

Партнер года Azure Compete (Azure Compete Partner of the Year)

Победитель: GTPLUS

Финалист: Wragby Business Solutions and Technologies Ltd.

Финалист: Convergent Computing (CCO)

Финалист: Infront Consulting Group

Партнер года в сфере аналитики больших данных (Big Data Analytics Partner of the Year)

Победитель: Cognizant Technology Solutions

Финалист: WIPRO

Финалист: BlueGranite Inc.

Финалист: Neudesic

Партнер года по качеству обслуживания клиентов (Customer Experience Partner of the Year)

Победитель: Content and Code

Финалист: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Финалист: Insight

Финалист: Qorus Software

Партнер года в сфере модернизации информационных активов (Data Estate Modernization Partner of the Year)

Победитель: pmOne AG

Финалист: Northdoor plc

Финалист: Cognizant Technology Solutions

Финалист: Datometry

Партнер года в сфере трансформации центров данных (Datacenter Transformation Partner of the Year)

Победитель: Ensono

Финалист: 10th Magnitude

Финалист: Hanu Software Inc.

Финалист: Rackspace

Партнер года в сфере интеграции и разработки ПО (DevOps Partner of the Year)

Победитель: Xpirit Netherlands

Финалист: Canarys Automations Private Ltd.

Финалист: InCycle Software

Финалист: Nebbia Technology

Партнер года в сфере Dynamics 365 for Field Service (Dynamics 365 for Field Service Partner of the Year)

Победитель: Velrada

Финалист: eCraft Oy Ab

Финалист: Hitachi Solutions Ltd.

Финалист: DXC Eclipse

Партнер года в сфере Dynamics 365 for Talent (Dynamics 365 for Field Service Partner of the Year)

Победитель: SAGlobal

Финалист: eBECS

Партнер года в сфере обслуживания клиентов Dynamics (Dynamics Customer Service Partner of the Year)

Победитель: eBECS

Финалист: Fusion5

Финалист: Accenture/Avanade

Финалист: PowerObjects, подразделение HCL Technologies

Партнер года в сфере Dynamics for Finance and Operations (Dynamics for Finance and Operations Partner of the Year)

Победитель: Accenture/Avanade

Финалист: Infosys Ltd.

Финалист: AKA Enterprise Solutions (прежнее название - InterDyn AKA)

Финалист: Hitachi Solutions

Партнер года в сфере продаж Dynamics (Dynamics Sales Partner of the Year)

Победитель: NuSoft

Финалист: Cognizant Technologies

Финалист: KORUS Consulting

Финалист: Ecuity Edge

Образовательный партнер года (Education Partner of the Year)

Победитель: Campus Management

Финалист: ITWORX Education

Финалист: BrightBytes

Партнер года в сфере финансовых сервисов (Financial Services Partner of the Year)

Победитель: Vector Risk

Финалист: V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilisim Yazilim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S.

Финалист: Finastra

Финалист: Insight

Партнер года в правительственном секторе (Government Partner of the Year)

Победитель: Axon Enterprises Inc.

Финалист: Black Marble

Финалист: Pythagoras Communications Ltd.

Финалист: EY

Партнер года в сфере здравоохранения (Health Partner of the Year)

Победитель: Solidsoft Reply

Финалист: KPMG LLP

Финалист: DXC Eclipse

Финалист: KenSci

Непрямой провайдер-партнер года (Indirect Provider Partner of the Year)

Победитель: Tech Data

Финалист: Westcoast Ltd.

Финалист: Ingram Micro

Партнер года в сфере интеллектуальных коммуникаций (Intelligent Communications Partner of the Year)

Победитель: Sada Systems

Финалист: Communicativ

Финалист: bluesource

Финалист: Modality Systems Ltd.

Партнер года в сфере Интернета вещей (Internet of Things Partner of the Year)

Победитель: Crestron Electronics

Финалист: Energisme

Финалист: Fathym Inc.

Финалист: Marquam

Партнер года в сфере обучения (Learning Partner of the Year)

Победитель: Digicomp Academy AG

Финалист: Institute for Information Industry

Производственный партнер года (Manufacturing Partner of the Year)

Победитель: ICONICS

Финалист: ABB Group

Финалист: Icertis Inc.

Финалист: PROS Inc.

Партнер года в сфере масс-медиа и коммуникаций (Media & Communications Partner of the Year)

Победитель: Advvy

Финалист: NV Interactive

Финалист: Avid

Финалист: Hewlett-Packard Enterprise LLC

Партнер года в сфере Microsoft CityNext (Microsoft CityNext Partner of the Year)

Победитель: Bentley Systems

Финалист: Meemim Inc.

Финалист: Black Marble

Финалист: Cubic Transportation Systems

Modern Desktop (ранее Powered Device) года (Modern Desktop of the Year)

Победитель: Insight

Финалист: AMTRA Solutions

Финалист: Dell

Финалист: DXC

Партнер года в области трансформации современного рабочего места (Modern Workplace Transformation Partner of the Year)

Победитель: Dimension Data

Финалист: Logicalis

Финалист: Sulava Oy

Финалист: Otsuka Corp.

Партнер года в сфере приложений с открытым кодом и инфраструктуры на базе Azure (Open Source Applications & Infrastructure on Azure Partner of the Year)

Победитель: 10th Magnitude

Финалист: Nordcloud

Финалист: 4ward

Финалист: SNP Technologies Inc.

Партнер года в сфере информационных и ИИ-технологий с открытым кодом (Open Source Data & AI Partner of the Year)

Победитель: Cloudera

Финалист: PT Mitra Integrasi Informatika

Финалист: KORUS Consulting

Финалист: Application Consulting Training Solutions

Партнер года в сфере общественного влияния (Partner for Social Impact Partner of the Year)

Победитель: ProServeIT Corp.

Финалист: Alianza Corp.

Финалист: New Signature

Партнер года с наиболее выдающимся торговым представителем в сфере технологий, продаж и/или лицензирования (Partner Seller Excellence in Technology, Sales and/or Licensing Partner of the Year)

Победитель: Эрик Молл ( Erik Moll ), COMPAREX Canada

), COMPAREX Canada Финалист: Майкл Йонссон ( Michael Jonsson ), Avanade

), Avanade Финалист: Эндрю Макей ( Andrew Mackay ), Teambase

), Teambase Финалист: Марк Пирс ( Mark Pierce ), New Signature

Партнерская платформа года (Platform Partner of the Year)

Победитель: Provance

Финалист: Anywhere.24 GmbH

Финалист: Совместная заявка: PROS Inc., Icertis и VeriPark

Финалист: SAGlobal

Партнер года в сфере Power BI (Power BI Partner of the Year)

Победитель: Slalom

Финалист: Truenorth Corp.

Финалист: IT-Logix AG

Финалист: Teambase

Партнер года в сфере управления проектами и портфелем (Project and Portfolio Management Partner of the Year)

Победитель: CPS

Финалист: Prosperi

Финалист: Projectum

Финалист: Sensei Project Solutions

Розничный партнер года (Retail Partner of the Year)

Победитель: Teambase

Финалист: Blue Yonder GmbH

Финалист: Synerise S.A.

Финалист: Tallan Inc.

Партнер года в сфере SAP на базе Azure SAP on Azure Partner of the Year)

Победитель: Accenture/Avanade

Финалист: Infosys Ltd.

Финалист: CoreToEdge

Финалист: Brillio

Партнер года в сфере обеспечения безопасности и нормативного соответствия (Security and Compliance Partner of the Year)

Победитель: Oxford Computer Group - Великобритания

Финалист: NELITE

Финалист: Совместная заявка: Mavim B.V. и Motion10

Финалист: Planet Technologies

Партнер кода по командной работе (Teamwork Partner of the Year)

Победитель: Adopt & Embrace

Финалист: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Финалист: Rapid Circle

Финалист: Content and Code

О Microsoft Inspire

Microsoft Inspire предоставляет сообществу партнеров Microsoft доступ к ключевым маркетинговым и бизнес-стратегиям, руководящим консультациям и информации о конкретных клиентских решениях, способных помочь партнерам достичь успеха на рынке. Вместе с возможностями информативного обучения, охватывающими сферы продаж, маркетинга, обслуживания и технологий, Microsoft Inspire представляет собой идеальную площадку для обмена ценными знаниями между коллегами и Microsoft. Больше информации см. на веб-сайте https://partner.microsoft.com/en-us/inspire .

О компании Microsoft

Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

