Microsoft publica la lista de ganadores y finalistas de la edición 2018 de los Premios Partner of the Year

Este año, Microsoft premia a socios en 39 categorías para celebrar a todas las áreas de soluciones, sectores y muchos rubros más. Los finalistas y ganadores fueron seleccionados de entre más de 2.600 nominaciones recibidas de 115 países, inspiradas por su compromiso con sus clientes, el impacto de sus soluciones en el mercado y uso ejemplar de las tecnologías Microsoft.

"Es un honor rendir homenaje a los ganadores y finalistas de la edición 2018 de los Premios Partner of the Year, figuras que representan lo mejor y más vanguardista del pensamiento innovador en nuestra comunidad de socios", dijo Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa de One Commercial Partner, Microsoft. "Estas empresas brindan soluciones revolucionarias a complejos desafíos empresariales y aportan oportunidades de transformación digital a sus clientes. Felicitamos a cada ganador y finalista". Además, Schuster felicitó a los ganadores y finalistas en una entrada del blog que se publica en la página web de Microsoft Partner Network.

A continuación, presentamos la lista de categorías, ganadores y finalistas. La lista completa con los ganadores de los Premios Country Partner of the Year de Microsoft en 2018 se encuentra en https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Partner of the Year: ISV Comercial Global Alliance

Ganador: AT&T

Partner of the Year: SI Alliance

Ganador: Accenture/Avanade

Partner of the Year: Innovación en Aplicaciones

Ganador: Larsen & Toubro Infotech

Finalista: Datacom

Finalista: Neal Analytics

Partner of the Year: Inteligencia Artificial

Ganador: Insight

Finalista: KPMG Consulting Co. Ltd.

Finalista: eSmart Systems

Finalista: RedPoint Global Inc.

Partner of the Year: Competir con Azure

Ganador: GTPLUS

Finalista: Wragby Business Solutions and Technologies Ltd.

Finalista: Convergent Computing (CCO)

Finalista: Infront Consulting Group

Partner of the Year: Analítica de Macro Datos

Ganador: Cognizant Technology Solutions

Finalista: WIPRO

Finalista: BlueGranite Inc.

Finalista: Neudesic

Partner of the Year: Experiencia del Cliente

Ganador: Content and Code

Finalista: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finalista: Insight

Finalista: Qorus Software

Partner of the Year: Modernización del Hábitat de los Datos

Ganador: pmOne AG

Finalista: Northdoor plc

Finalista: Cognizant Technology Solutions

Finalista: Datometry

Partner of the Year: Datacenter Transformation

Ganador: Ensono

Finalista: 10th Magnitude

Finalista: Hanu Software Inc.

Finalista: Rackspace

Partner of the Year: DevOps

Ganador: Xpirit Netherlands

Finalista: Canarys Automations Private Ltd.

Finalista: InCycle Software

Finalista: Nebbia Technology

Partner of the Year: Dynamics 365 para Servicio in situ

Ganador: Velrada

Finalista: eCraft Oy Ab

Finalista: Hitachi Solutions Ltd.

Finalista: DXC Eclipse

Partner of the Year: Dynamics 365 para Talentos

Ganador: SAGlobal

Finalista: eBECS

Partner of the Year: Servicio Dinámico al Cliente

Ganador: eBECS

Finalista: Fusion5

Finalista: Accenture/Avanade

Finalista: PowerObjects, una compañía de HCL Technologies

Partner of the Year: Dinámica de las Finanzas y las Operaciones

Ganador: Accenture/Avanade

Finalista: Infosys Ltd.

Finalista: AKA Enterprise Solutions (antes InterDyn AKA)

Finalista: Hitachi Solutions

Partner of the Year: Ventas Dinámicas

Ganador: NuSoft

Finalista: Cognizant Technologies

Finalista: KORUS Consulting

Finalista: Ecuity Edge

Partner of the Year: Educación

Ganador: Campus Management

Finalista: ITWORX Education

Finalista: BrightBytes

Partner of the Year: Servicios Financieros

Ganador: Vector Risk

Finalista: V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilisim Yazilim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S.

Finalista: Finastra

Finalista: Insight

Partner of the Year: Gobierno

Ganador: Axon Enterprises Inc.

Finalista: Black Marble

Finalista: Pythagoras Communications Ltd.

Finalista: EY

Partner of the Year: Salud

Ganador: Solidsoft Reply

Finalista: KPMG LLP

Finalista: DXC Eclipse

Finalista: KenSci

Partner of the Year: Proveedor Indirecto

Ganador: Tech Data

Finalista: Westcoast Ltd.

Finalista: Ingram Micro

Partner of the Year: Comunicaciones Inteligentes

Ganador: Sada Systems

Finalista: Communicativ

Finalista: bluesource

Finalista: Modality Systems Ltd.

Partner of the Year: Internet de las Cosas

Ganador: Crestron Electronics

Finalista: Energisme

Finalista: Fathym Inc.

Finalista: Marquam

Partner of the Year: Aprendizaje

Ganador: Digicomp Academy AG

Finalista: Institute for Information Industry

Partner of the Year: Manufactura

Ganador: ICONICS

Finalista: ABB Group

Finalista: Icertis Inc.

Finalista: PROS Inc.

Partner of the Year: Medios y Comunicaciones

Ganador: Advvy

Finalista: NV Interactive

Finalista: Avid

Finalista: Hewlett-Packard Enterprise LLC

Partner of the Year: Microsoft CityNext

Ganador: Bentley Systems

Finalista: Meemim Inc.

Finalista: Black Marble

Finalista: Cubic Transportation Systems

Modern Desktop (antes Powered Device) del Año

Ganador: Insight

Finalista: AMTRA Solutions

Finalista: Dell

Finalista: DXC

Partner of the Year: Transformación del Espacio Laboral Moderno

Ganador: Dimension Data

Finalista: Logicalis

Finalista: Sulava Oy

Finalista: Otsuka Corp.

Partner of the Year: Aplicaciones e Infraestructura de Código Abierto en Azure

Ganador: 10th Magnitude

Finalista: Nordcloud

Finalista: 4ward

Finalista: SNP Technologies Inc.

Partner of the Year: Datos de Código Abierto e IA

Ganador: Cloudera

Finalista: PT Mitra Integrasi Informatika

Finalista: KORUS Consulting

Finalista: Application Consulting Training Solutions

Partner of the Year: Socio para el Impacto Social

Ganador: ProServeIT Corp.

Finalista: Alianza Corp.

Finalista: New Signature

Partner of the Year: Excelencia de Socio Vendedor del Sector de Tecnología, Ventas y/o Licencias

Ganador: Erik Moll , COMPAREX Canada

, COMPAREX Canada Finalista: Michael Jonsson , Avanade

, Avanade Finalista: Andrew Mackay , Teambase

, Teambase Finalista: Mark Pierce , New Signature

Partner of the Year: Plataforma

Ganador: Provance

Finalista: Anywhere.24 GmbH

Finalista: candidatura conjunta de PROS Inc., Icertis y VeriPark

Finalista: SAGlobal

Partner of the Year: Power BI

Ganador: Slalom

Finalista: Truenorth Corp.

Finalista: IT-Logix AG

Finalista: Teambase

Partner of the Year: Gestión de Proyectos y Cartera

Ganador: CPS

Finalista: Prosperi

Finalista: Projectum

Finalista: Sensei Project Solutions

Partner of the Year: Negocio Minorista

Ganador: Teambase

Finalista: Blue Yonder GmbH

Finalista: Synerise S.A.

Finalista: Tallan Inc.

Partner of the Year: SAP en Azure

Ganador: Accenture/Avanade

Finalista: Infosys Ltd.

Finalista: CoreToEdge

Finalista: Brillio

Partner of the Year: Seguridad y Cumplimiento

Ganador: Oxford Computer Group - UK

Finalista: NELITE

Finalista: Joint Submission: Mavim B.V. & Motion10

Finalista: Planet Technologies

Partner of the Year: Trabajo en Equipo

Ganador: Adopt & Embrace

Finalista: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finalista: Rapid Circle

Finalista: Content and Code

Acerca de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire da acceso a la comunidad de socios de Microsoft a estrategias clave de marketing y negocios, liderazgo e información sobre soluciones específicas para clientes, diseñadas a fin de ayudar a los socios a tener éxito en el mercado. Además de las oportunidades de aprendizaje informativo que incluyen ventas, marketing, servicios y tecnología, Microsoft Inspire es el espacio ideal para que los socios adquieran valiosos conocimientos a través de sus pares y de Microsoft. Más información en https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) habilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y la vanguardia inteligente. Su misión es empoderar a toda persona y organización del planeta para lograr siempre más.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/702916/Microsoft_2018_Partner_of_the_Year_Awards.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

FUENTE Microsoft Corp.

SOURCE Microsoft Corp.

Related Links

http://www.microsoft.com