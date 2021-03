Spoločnosť MicroWorkers integruje peňaženku ONTO Wallet od spoločnosti Ontology s cieľom uľahčiť ďalšie platobné možnosti pre pracovníkov

SINGAPUR, 8. marca 2021 /PRNewswire/ -- S cieľom prepojiť mikro pracovníkov na celom svete spoločnosti Ontology a MicroWorkers (MW) oznámili poslednú fázu svojej spolupráce, v rámci ktorej spoločnosť Ontology dohliadala na integráciu peňaženky ONTO s platformou MicroWorkers, ktorá umožňuje aj iné platby ako PayPal a Payoneer.

Riešenie umožňuje spoločnosti MicroWorkers využiť blockchain Ontology na podporu rastúcich požiadaviek na umelú inteligenciu a umožniť pracovníkom používať ONTO na prevod krypto platieb. Používatelia môžu bezpečne ukladať a zdieľať svoju históriu a reputačné skóre prostredníctvom svojich ONT ID s najmodernejším šifrovaním pri zachovaní kontroly nad dátami. Po dokončení počiatočného testu sa bude riešené dostupné pre všetkých používateľov MicroWorkers.

Li Jun, zakladateľ spoločnosti Ontology, uviedol: „Sme hrdí na to, že pomáhame používateľom a zamestnávateľom MicroWorkers dostávať platby prostredníctvom aplikácie ONTO s platformou identity, ktorá je spôsobom poskytovania služieb v čase, keď to najviac potrebujete."

Používatelia môžu vyberať BUSD a vkladať eurá na svoje debetné karty. Pre používateľov existujú aj ďalšie výhody, vrátane najnižších poplatkov za výber z platformy vo výške 2%. Pridané sú aj ďalšie výhody vrátane odstránenia otváracích poplatkov a odmeny pre digitálnu menu. Nakoniec možno jedným kliknutím vygenerovať potvrdenie o príjme, ktoré pomôže uchádzačom o zamestnanie.

Podľa Nhatvi Nguyen, generálneho riaditeľa spoločnosti MicroWorkers, „Povolením tejto integrácie robíme významné kroky v spôsobe, ktorým môžu naši pracovníci dostávať platy. Podporí to novú úroveň finančnej slobody a umožníme používateľom využívať výhody nových funkcií. Sme odhodlaní využívať tieto nové technológie na to, aby sme používateľom poskytli čo najlepší zážitok."

O spoločnosti Ontology

Ontology je vysoko výkonný open source blockchain so špecializáciou na decentralizovanú identitu a dáta. Unikátna infraštruktúra spoločnosti Ontology podporuje robustnú spoluprácu medzi reťazcami a škálovateľnosť na vrstve 2 a ponúka podnikom flexibilitu pri navrhovaní blockchainu, ktorý vyhovuje ich potrebám. Vďaka balíku decentralizovaných protokolov na zdieľanie identity a údajov na zvýšenie rýchlosti, bezpečnosti a dôveryhodnosti zahŕňajú funkcie Ontology ONT ID, aplikáciu pre mobilné digitálne ID a DID používané v celom ekosystéme a DDXF, decentralizovanú výmenu údajov a rámec spolupráce.

O spoločnosti MicroWorkers

Spoločnosť MicroWorkers je inovatívna online platforma, ktorá spája zamestnávateľov a pracovníkov na voľnej nohe z celého sveta. MicroWorkers je alternatívou číslo 1 k spoločnosti Amazon Mechanical Turk a je prístupná podnikom a nezávislým pracovníkom vo viac ako 190 krajinách po celom svete.

