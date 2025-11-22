Midea Building Technologies демонстрирует передовые решения в области ОВКВ на выставке C&R 2025 в Мадриде

МАДРИД, 22 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) представила свои новейшие энергоэффективные решения в области ОВКВ, подчеркнув свою приверженность устойчивому развитию и передовым технологиям. Ключевые моменты выставки — MBT впервые представила свою систему R32 VRF нового поколения за рубежом, а ее магнитный центробежный чиллер MagBoost Apex Pro и тепловой насос Mars Large R290 ATW были выбраны галереей инноваций за их инновационный дизайн и экологичные функции.

Система R32 VRF нового поколения, впервые представленная за рубежом на выставке C&R 2025, предлагает эффективное и надежное решение для коммерческих зданий. Она оснащена полностью закрытым электрическим блоком управления IP68 с фазовым охлаждением хладагентом, обеспечивающим в 3,5 раза больший эффект охлаждения по сравнению с обычными конструкциями. Имея максимальный теплообменник 310° G-типа, она обеспечивает на 32 % больше площади теплообмена при той же площади основания. Благодаря мощности охлаждения и нагрева от 25,2 до 45 кВт данная система обеспечивает максимальную гибкость и экономию энергии для различных видов коммерческого применения.

Тепловой насос Mars Large R290 ATW, выбранный для галереи инноваций на C&R 2025, представляет собой экологически чистое решение с использованием хладагента R290 с минимальным ПГП и нулевым ОРП. Он обеспечивает температуру воды до 85° C и эффективно работает в условиях низкой температуры окружающей среды. Благодаря компактной площади основания в 1,96 м² и теплопроизводительности от 50 до 70 кВт он подходит для различных вариантов применения. Панель с доступом с четырех сторон обеспечивает простоту обслуживания, что делает ее идеальным решением как для жилого, так и для коммерческого секторов. Midea представялет полный спектр решений для отопления R290, еще раз демонстрируя комплексную линейку продуктов в области экологически чистого отопления.

Магнитный центробежный чиллер MagBoost Apex Pro также был выбран для галереи инноваций, привлекая внимание своим передовым дизайном. Используя передовые технологии, такие как управление магнитным подшипником, микроканальный ВЛД с охлаждением хладагентом и сдвоенное двухступенчатое сжатие, этот чиллер работает бесшумно, обеспечивая высокую эффективность в широком диапазоне применений. MagBoost Apex Pro идеально подходит для центров обработки данных и других крупных коммерческих проектов, обеспечивая устойчивые решения, которые сокращают потребление энергии и снижают эксплуатационные расходы.

Помимо этих флагманских продуктов, MBT продемонстрировала широкий спектр решений — от систем, обеспечивающих комфорт в жилых помещениях и гибких легких коммерческих систем до надежных промышленных систем и систем для крупномасштабных зданий. Система EasyFit VRF и серия Quantum предлагают гибкую установку для коммерческих помещений. Сверхвысокотемпературный магнитный компрессор на водяном паре обеспечивает подачу пара при 150–200° C, что делает его идеальной альтернативой паровым котлам для промышленного применения. Инверторный спиральный тепловой насос AquaThermal Max с воздушным охлаждением и хладагентом R32 предлагает простое обслуживание и экологически чистые функции, идеально подходящие для коммерческого и промышленного применения. Эти решения отличаются энергоэффективностью, упрощенной установкой и интеграцией интеллектуальных функций, что делает их идеальными для различных типов зданий.

MBT продолжает лидировать в области энергоэффективности благодаря своему интегрированному интеллектуальному энергетическому решению iEasyEnergy. Это решение упрощает установку и обеспечивает интеллектуальное подключение, оптимизируя использование энергии для солнечных, накопительных и тепловых насосных систем. Это повышает домашний комфорт и эффективность, обеспечивая при этом энергетическую самодостаточность, безопасность и экономию энергии.

Инновационные решения MBT оказали значительное влияние на всю Европу. Полнофункциональное решение в области ОВКВ от MBT и интеллектуальное управление превращают проект устойчивого жилого комплекса в Мальтийском университете в «динамичную лабораторию» для исследований. В салоне Mercedes-Benz в Эстонии 8 наружных блоков теплового насоса Mars Large R290 обеспечивают стабильное, эффективное, низкоуглеродное отопление и горячую воду круглый год. Аналогичным образом, в штаб-квартире компании Mayoral в Испании решение в области ОВКВ от MBT оптимизирует климат-контроль, улучшает регулирование температуры и качество воздуха, обеспечивая при этом значительную экономию энергии.

MBT подтвердила свою приверженность устойчивому развитию и инновациям на выставке C&R, продемонстрировав решения, которые стимулируют энергоэффективность и интеллектуальные строительные технологии в будущем.

