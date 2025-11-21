Midea Building Technologies présente des solutions CVC de pointe au salon C&R 2025 à Madrid

MADRID, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) a dévoilé ses dernières solutions CVC (chauffage, ventilation et climatisation) écoénergétiques, soulignant son engagement en matière de durabilité et de technologie avancée. Parmi les points forts, MBT a présenté pour la première fois à l'étranger son système VRF R32 de nouvelle génération, tandis que son refroidisseur centrifuge magnétique MagBoost Apex Pro et sa pompe à chaleur Mars Large R290 ATW ont été sélectionnés par la galerie de l'innovation pour leur conception innovante et leurs caractéristiques écologiques.

1 2 3

Le système VRF R32 de nouvelle génération, qui fait sa première apparition outre-mer à l'occasion du salon C&R 2025, offre une solution efficace et fiable pour les bâtiments commerciaux. Il est doté d'un boîtier de commande électrique IP68 entièrement fermé et d'un système de refroidissement par réfrigérant à changement de phase, multipliant par 3,5 l'effet de refroidissement par rapport aux modèles conventionnels. Avec un échangeur de chaleur de type G à 310° maximum, il offre une surface d'échange thermique 32 % plus importante dans le même encombrement. Grâce à ses capacités de refroidissement et de chauffage de 25,2 à 45 kW, le système offre une flexibilité maximale et des économies d'énergie pour diverses applications commerciales.

La pompe à chaleur Mars Large R290 ATW, sélectionnée pour la galerie de l'innovation du C&R 2025, est une solution écologique utilisant le réfrigérant R290 avec un PRP minimal et un PDO égal à 0. Elle permet d'obtenir des températures d'eau allant jusqu'à 85 °C et fonctionne efficacement dans des conditions de basse température ambiante. Avec un encombrement compact de 1,96 m² et des capacités de chauffage de 50 à 70 kW, elle convient à diverses applications. L'accès au panneau par les quatre côtés assure un entretien simple, ce qui en fait une solution idéale pour les secteurs résidentiel et commercial. Midea présente sa gamme complète de solutions de chauffage R290, démontrant une fois de plus l'étendue de sa gamme de produits dans le domaine du chauffage écologique.

Le refroidisseur centrifuge magnétique MagBoost Apex Pro a également été sélectionné pour la galerie de l'innovation, attirant l'attention sur sa conception de pointe. Tirant parti de technologies de pointe telles que le contrôle par palier magnétique, le variateur de fréquence à refroidissement par réfrigérant à micro-canaux et la compression bi-étagée en série, ce refroidisseur fonctionne silencieusement tout en offrant une grande efficacité dans une large gamme d'applications. Le MagBoost Apex Pro convient parfaitement aux centres de données et autres grands projets commerciaux, offrant des solutions durables qui réduisent la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.

Outre ces produits phares, MBT a présenté une gamme de solutions variée, allant du confort résidentiel aux systèmes commerciaux légers et agiles, en passant par les bâtiments industriels robustes et à grande échelle. Le système EasyFit VRF et la série Quantum offrent une grande souplesse d'installation pour les espaces commerciaux. Le compresseur de vapeur d'eau magnétique à très haute température fournit de la vapeur à 150 à 200 °C, ce qui en fait une alternative idéale aux chaudières à vapeur pour les applications industrielles. La pompe à chaleur AquaThermal Max Inverter Air-Cooled Scroll avec le réfrigérant R32 offre une maintenance facile et des caractéristiques écologiques, idéales pour les applications commerciales et industrielles. Ces solutions se distinguent par leur efficacité énergétique, leur installation simplifiée et leur intégration intelligente, ce qui les rend idéales pour différents types de bâtiments.

MBT reste à la pointe de l'efficacité énergétique grâce à sa solution intégrée d'énergie intelligente, iEasyEnergy. Cette solution simplifie l'installation et permet une connectivité intelligente, optimisant l'utilisation de l'énergie pour les systèmes solaires, de stockage et de pompe à chaleur. Elle améliore le confort et l'efficacité des habitations tout en garantissant l'autonomie énergétique, la sécurité et les économies d'énergie.

Les solutions innovantes de MBT ont eu des répercussions importantes dans toute l'Europe. La solution CVC de MBT et la gestion intelligente transforment le projet de complexe de vie durable de l'université de Malte en un « laboratoire dynamique » pour la recherche. Dans la salle d'exposition Mercedes-Benz en Estonie, huit unités extérieures de la pompe à chaleur Mars Large R290 assurent un chauffage et une production d'eau chaude stables, efficaces et à faible émission de carbone tout au long de l'année. De même, au siège de la mairie en Espagne, la solution CVC de MBT optimise le contrôle du climat, améliore la régulation de la température et la qualité de l'air, tout en permettant de réaliser d'importantes économies d'énergie.

MBT a renforcé son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation lors de l'exposition C&R, en présentant des solutions qui favorisent l'efficacité énergétique et les technologies de construction intelligentes pour l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829350/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829351/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829352/3.jpg