Midea Building Technologies presenta soluciones de climatización de vanguardia en C&R 2025 en Madrid

MADRID, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) presentó sus últimas soluciones de climatización (HVAC) de alta eficiencia energética, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la tecnología de vanguardia. Entre los aspectos más destacados, MBT presentó por primera vez en el extranjero su sistema R32 VRF de nueva generación, mientras que su enfriadora centrífuga magnética MagBoost Apex Pro y su bomba de calor Mars Large R290 ATW fueron seleccionadas por la Innovation Gallery por su diseño innovador y sus características ecológicas.

El sistema R32 VRF de nueva generación, presentado por primera vez internacionalmente en la feria C&R 2025, ofrece una solución eficiente y fiable para edificios comerciales. Incorpora una caja de control eléctrica totalmente sellada con clasificación IP68 y refrigeración por refrigerante de cambio de fase, que proporciona una capacidad de refrigeración 3,5 veces superior a la de los diseños convencionales. Con un intercambiador de calor tipo G de hasta 310°, ofrece un 32% más de superficie de intercambio térmico en el mismo espacio. Con capacidades de refrigeración y calefacción de 25,2 a 45 kW, el sistema ofrece la máxima flexibilidad y ahorro energético para diversas aplicaciones comerciales.

La bomba de calor Mars Large R290 ATW, seleccionada para la Innovation Gallery de la C&R 2025, es una solución ecológica que utiliza refrigerante R290 con un PCA mínimo y un PAO nulo. Proporciona temperaturas de agua de hasta 85°C y funciona eficientemente en condiciones de baja temperatura ambiente. Con un tamaño compacto de 1,96 m² y capacidades de calefacción de 50 a 70 kW, se adapta a diversas aplicaciones. El panel de acceso por cuatro lados facilita el mantenimiento, convirtiéndolo en una solución ideal tanto para el sector residencial como para el comercial. Midea presenta su gama completa de soluciones de calefacción R290, demostrando así su amplia línea de productos en el campo de la calefacción ecológica.

La enfriadora centrífuga magnética MagBoost Apex Pro también ha sido seleccionada para la Innovation Gallery, destacando por su diseño vanguardista. Gracias a tecnologías avanzadas como el control de cojinetes magnéticos, el variador de frecuencia (VFD) refrigerado por refrigerante de microcanales y la compresión bifásica en cascada, esta enfriadora funciona silenciosamente y ofrece una alta eficiencia en una amplia gama de aplicaciones. La MagBoost Apex Pro es ideal para centros de datos y otros grandes proyectos comerciales, ya que proporciona soluciones sostenibles que reducen el consumo de energía y los costes operativos.

Además de estos productos estrella, MBT presentó una amplia gama de soluciones, desde sistemas residenciales para el confort y sistemas ágiles para pequeños comercios, hasta robustos sistemas industriales y para grandes edificios. El sistema EasyFit VRF y la serie Quantum ofrecen una instalación flexible para espacios comerciales. El compresor magnético de vapor de agua de ultra alta temperatura proporciona vapor a 150-200°C, lo que lo convierte en una alternativa ideal a las calderas de vapor para aplicaciones industriales. La bomba de calor scroll refrigerada por aire AquaThermal Max Inverter con refrigerante R32 ofrece un mantenimiento sencillo y características respetuosas con el medio ambiente, ideales para aplicaciones comerciales e industriales. Estas soluciones destacan por su eficiencia energética, instalación simplificada e integración inteligente, lo que las hace ideales para diversos tipos de edificios.

MBT continúa liderando en eficiencia energética con su solución integrada de energía inteligente, iEasyEnergy. Esta solución simplifica la instalación y permite una conectividad inteligente, optimizando el uso de energía para sistemas solares, de almacenamiento y de bombas de calor. Mejora el confort y la eficiencia del hogar, a la vez que garantiza la autosuficiencia energética, la seguridad y el ahorro de energía.

Las soluciones innovadoras de MBT han tenido un impacto significativo en toda Europa. La solución integral de climatización (HVAC) y la gestión inteligente de MBT transforman el proyecto del Complejo de Vivienda Sostenible de la Universidad de Malta en un laboratorio dinámico para la investigación. En el concesionario Mercedes-Benz de Estonia, ocho unidades exteriores de la bomba de calor Mars Large R290 garantizan calefacción y agua caliente estables, eficientes y con bajas emisiones de carbono durante todo el año. Asimismo, en la sede del Ayuntamiento de España, la solución HVAC de MBT optimiza el control climático, mejora la regulación de la temperatura y la calidad del aire, a la vez que genera un importante ahorro energético.

MBT reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la feria C&R, presentando soluciones que impulsan la eficiencia energética y las tecnologías de edificios inteligentes para el futuro.

