Midea Building Technologies prezentuje nowatorskie rozwiązania HVAC na Międzynarodowej Wystawie Klimatyzacji i Chłodnictwa C&R 2025 w Madrycie

MADRYT, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Midea Building Technologies (MBT) zaprezentowała swoje najnowsze energooszczędne rozwiązania HVAC, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zaawansowaną technologię. Jednym z najważniejszych wydarzeń było zaprezentowanie po raz pierwszy za granicą systemu VRF nowej generacji R32, a także wybranie do Galerii Innowacji magnetycznego agregatu chłodzącego odśrodkowego MagBoost Apex Pro oraz pompy ciepła Mars Large R290 ATW ze względu na ich innowacyjną konstrukcję i ekologiczne właściwości.

System VRF nowej generacji R32, który po raz pierwszy został zaprezentowany za granicą na wystawie C&R 2025, to wydajne i niezawodne rozwiązanie dla budynków komercyjnych. Wyposażony jest w całkowicie zamkniętą skrzynkę sterowniczą IP68 z chłodzeniem czynnikiem chłodniczym o zmiennej fazie, zapewniającą 3,5-krotnie większy efekt chłodzenia w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami. Dzięki wymiennikowi ciepła typu G o maksymalnej temperaturze 310° zapewnia on o 32% większą powierzchnię wymiany ciepła przy tej samej powierzchni podstawy. Dzięki wydajności chłodniczej i grzewczej od 25,2 do 45 kW system zapewnia maksymalną elastyczność i oszczędność energii w różnych zastosowaniach komercyjnych.

Pompa ciepła Mars Large R290 ATW, którą wybrano do Galerii Innowacji C&R 2025, to ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące czynnik chłodniczy R290 o minimalnym GWP i zerowym ODP. Zapewnia temperaturę wody do 85°C i działa wydajnie w niskich temperaturach otoczenia. Dzięki kompaktowej powierzchni 1,96 m2 i mocy grzewczej od 50 do 70 kW nadaje się do różnych zastosowań. Czterokierunkowy panel dostępowy zapewnia łatwą konserwację, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno dla sektora mieszkaniowego, jak i komercyjnego. Firma Midea prezentuje pełną gamę rozwiązań grzewczych R290, co dodatkowo podkreśla kompleksowy asortyment produktów w dziedzinie ekologicznych systemów grzewczych.

Magnetyczny agregat chłodniczy odśrodkowy MagBoost Apex Pro również został wybrany do Galerii Innowacji, przyciągając uwagę swoim nowatorskim projektem. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak sterowanie łożyskami magnetycznymi, chłodzony czynnikiem chłodniczym VFD z mikrokanałami oraz dwustopniową sprężarkę typu back-to-back, agregat ten pracuje cicho, zapewniając wysoką wydajność w szerokim zakresie zastosowań. MagBoost Apex Pro idealnie sprawdzi się w centrach danych i innych dużych projektach komercyjnych, zapewniając zrównoważone rozwiązania, które zmniejszają zużycie energii i obniżają koszty eksploatacji.

Oprócz tych flagowych produktów firma MBT zaprezentowała szeroką gamę rozwiązań, od systemów zapewniających komfort w budynkach mieszkalnych i niewielkich obiektach komercyjnych po niezawodne systemy dla budynków przemysłowych i wielkopowierzchniowych. System EasyFit VRF i seria Quantum oferują elastyczną instalację w przestrzeniach komercyjnych. Ultra-wysokotemperaturowa magnetyczna sprężarka pary wodnej zapewnia parę o temperaturze 150–200°C, co czyni ją idealną alternatywą dla kotłów parowych w zastosowaniach przemysłowych. Chłodzona powietrzem pompa ciepła typu scroll z inwerterem AquaThermal Max i czynnikiem chłodniczym R32 zapewnia łatwą konserwację i jest przyjazna dla środowiska, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Rozwiązania te wyróżniają się energooszczędnością, uproszczoną instalacją i inteligentną integracją, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych typów budynków.

Firma MBT nieustannie przoduje w dziedzinie efektywności energetycznej dzięki zintegrowanemu inteligentnemu rozwiązaniu energetycznemu iEasyEnergy. Rozwiązanie to upraszcza instalację i umożliwia inteligentną łączność, optymalizując zużycie energii w systemach solarnych, magazynowania energii i pomp ciepła. Zwiększa komfort i wydajność domu, zapewniając jednocześnie samowystarczalność energetyczną, bezpieczeństwo i oszczędność energii.

Innowacyjne rozwiązania MBT wywarły znaczący wpływ w całej Europie. Kompleksowe rozwiązanie HVAC i inteligentne zarządzanie MBT przekształciły projekt zrównoważonego kompleksu mieszkaniowego na Uniwersytecie Maltańskim w „dynamiczne laboratorium" badawcze. W salonie Mercedes-Benz w Estonii 8 zewnętrznych jednostek pompy ciepła Mars Large R290 zapewnia stabilne, wydajne i niskoemisyjne ogrzewanie oraz ciepłą wodę przez cały rok. Podobnie w siedzibie burmistrza w Hiszpanii rozwiązanie HVAC firmy MBT optymalizuje kontrolę klimatu, poprawia regulację temperatury i jakość powietrza, jednocześnie zapewniając znaczne oszczędności energii.

Na wystawie C&R firma MBT potwierdziła swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacje, prezentując rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i inteligentne technologie budowlane przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829350/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829351/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829352/3.jpg