Midea Building Technologies predstavuje najmodernejšie riešenia HVAC na veľtrhu C&R 2025 v Madride
Nov 21, 2025, 12:02 ET
MADRID, 21. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Midea Building Technologies (MBT) predstavila svoje najnovšie energeticky úsporné riešenia HVAC, čím zdôraznila svoj záväzok k udržateľnosti a pokročilým technológiám. Medzi kľúčové novinky patrí debut spoločnosti MBT so systémom R32 VRF novej generácie, ktorý spoločnosť predstavila v zahraničí po prvýkrát. Jej magnetický odstredivý chladič MagBoost Apex Pro a tepelné čerpadlo Mars Large R290 ATW boli navyše vybrané do Galérie inovácií pre ich inovatívny dizajn a ekologické vlastnosti.
Systém R32 VRF novej generácie, ktorý sa prvýkrát predstavil v zahraničí na výstave C&R 2025, ponúka efektívne a spoľahlivé riešenie pre komerčné budovy. Je vybavený plne uzavretou elektrickou ovládacou skrinkou s krytím IP68 a chladením fázovo premenlivým chladivom, ktorá v porovnaní s konvenčnými konštrukciami poskytuje 3,5-násobný chladiaci účinok. S maximálnym výmenníkom tepla typu G 310° poskytuje o 32 % väčšiu plochu výmeny tepla pri rovnakom priestore. S chladiacim a vykurovacím výkonom od 25,2 do 45 kW ponúka systém maximálnu flexibilitu a úsporu energie pre rôzne komerčné využitia.
Tepelné čerpadlo Mars Large R290 ATW, vybrané na veľtrhu C&R 2025 do Galérie inovácií, je ekologické riešenie s využitím chladiva R290 s minimálnym GWP a nulovým ODP. Zabezpečí teplotu vody až do 85 °C a efektívne pracuje aj pri nízkych teplotách prostredia. Vďaka kompaktnej veľkosti 1,96 m² a vykurovaciemu výkonu od 50 do 70 kW je vhodný pre rôzne využitia. Panel prístupný zo štyroch smerov zabezpečuje jednoduchú údržbu, vďaka čomu je ideálnym riešením pre rezidenčný aj komerčný sektor. Midea predstavuje kompletný sortiment vykurovacích riešení s chladivom R290, čím ďalej demonštruje komplexnú ponuku produktov v oblasti ekologického vykurovania.
Magnetický odstredivý chladič MagBoost Apex Pro bol taktiež vybraný do Galérie inovácií a pútal pozornosť vďaka svojmu špičkovému dizajnu. Vďaka pokročilým technológiám, ako je riadenie pomocou magnetických ložísk, mikrokanálový frekvenčný menič chladený chladivom a zdvojená dvojstupňová kompresia, pracuje toto chladiace zariadenie potichu a zároveň poskytuje vysokú účinnosť v širokej škále využitia. MagBoost Apex Pro je ideálny pre dátové centrá a iné veľké komerčné projekty, pretože poskytuje udržateľné riešenia, ktoré znižujú spotrebu energie a prevádzkové náklady.
Okrem týchto vlajkových produktov predstavila spoločnosť MBT širokú škálu riešení, od komfortných systémov pre domácnosti a agilných ľahkých systémov pre komerčné budovy až po robustné priemyselné a veľkorozmerné budovy. Systém EasyFit VRF a séria Quantum ponúkajú flexibilnú inštaláciu pre komerčné priestory. Ultravysokoteplotný magnetický kompresor vodnej pary dodáva paru s teplotou 150 – 200 °C, vďaka čomu predstavuje ideálnu alternatívu k parným kotlom pre priemyselné využitie. Invertorové vzduchom chladené špirálové tepelné čerpadlo AquaThermal Max s chladivom R32 ponúka jednoduchú údržbu a vlastnosti šetrné k životnému prostrediu, vďaka čomu je ideálne pre komerčné a priemyselné využitie. Keďže tieto riešenia vynikajú energetickou účinnosťou, zjednodušenou inštaláciou a inteligentnou integráciou, sú ideálne pre rôzne typy budov.
Vďaka svojmu integrovanému inteligentnému energetickému riešeniu iEasyEnergy zostáva spoločnosť MBT naďalej lídrom v oblasti energetickej účinnosti. Toto riešenie zjednodušuje inštaláciu a umožňuje inteligentné pripojenie, čím optimalizuje využitie energie pre solárne systémy, akumulačné zariadenia a tepelné čerpadlá. Zvyšuje pohodlie a účinnosť pre domácnosti a zároveň zaisťuje energetickú sebestačnosť, bezpečnosť a úspory energie.
Inovatívne riešenia spoločnosti MBT dosahujú významný vplyv po celej Európe. Komplexné riešenie HVAC od spoločnosti MBT a jej inteligentné riadenie transformujú projekt komplexu udržateľného bývania na Maltskej univerzite na „dynamické laboratórium" výskumu. V showroome Mercedes-Benz v Estónsku zaisťuje 8 vonkajších jednotiek tepelného čerpadla Mars Large R290 stabilné, efektívne a nízkouhlíkové vykurovanie a ohrev teplej vody po celý rok. Podobne aj v centrále spoločnosti Mayoral v Španielsku optimalizuje riešenie HVAC od spoločnosti MBT kontrolu ovzdušia, zlepšuje reguláciu teploty a kvalitu vzduchu a zároveň prináša značné úspory energie.
Spoločnosť MBT na výstave C&R potvrdila svoj záväzok k udržateľnosti a inováciám a predstavila riešenia, ktoré poháňajú vývoj energetickej účinnosti a technológie inteligentných budov budúcnosti.
