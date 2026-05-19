MillerKnoll на Clerkenwell Design Week 2026 -- представляя перспективный дизайн рабочих мест

ЛОНДОН, 19 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Бренды, входящие в альянс MillerKnoll Collective, одного из мировых лидеров в области дизайна, представили свои новые продукты на Неделе дизайна Clerkenwell Design Week, воплощая вдохновляющее видение адаптивности и производительности современных рабочих мест. Также в MillerKnoll London, расположенном в The Sans в Клеркенуэлле, выставка «Sustainability without compromise» показывает, как сознательный выбор материалов и круговое мышление встроены в портфель MillerKnoll.

Новые продукты охватывают системы рабочих мест, высокофункциональные системы для сидения, частные офисы, совместные бизнес-залы и наружную среду:

В центре заряженного энергией шоурума Herman Miller находится новая система Bound Sit-Stand Booth and Desking , предназначенная для сосредоточенной работы без отвлечения внимания в помещениях с открытой планировкой, зонах быстрого размещения и библиотечной среде.

Knoll представляет коллекцию Konzert Collection , спроектированную Paolo Dell'Elce, — новую систему для частного офиса, разработанную для меняющихся потребностей рабочих пространств, позволяющую дизайнерам создавать абсолютно индивидуальные пространства. Также фокус на возвращение стула Morrison Hannah Chair, первоначально разработанного Эндрю Моррисоном (Andrew Morrison ) и Брюсом Ханна (Bruce Hannah) в 1973 году.

Colebrook Bosson Saunders делает акцент на Lana, своей недавно выпущенной и отмеченной наградами стойке для ноутбуков следующего поколения, объединяющей эргономичные инновации и принципы кругового дизайна.

HAY предлагает посетителям отдых на открытом воздухе во внутреннем дворике The Sans, в центре которого новое семейство Palissade Cantilever, типологии сидений, которая обладает чувством легкости и движения. HAY также представляет коллекцию Deville, наряду с коллекцией Terraza Outdoor.

Muuto делает предварительный показ модульного дивана Coltre Modular Sofa, разработанного Studiopepe, в своем выставочном зале на площади Святого Иоанна. Скульптурный и адаптируемый диван, официальный запуск которого состоится этой осенью, получил свое название от итальянского слова «одеяло».

NaughtOne дебютирует с Lotti Chair, простым, но оригинальным стулом для кафе, разработанным Keiji Takeuchi, и Pullman Modular, архитектурным дизайнерским решением, которое дополняет любимый продукт NaughtOne.

Подробнее читайте в MillerKnoll Newsroom.

О компании MillerKnoll

MillerKnoll — глобальный альянс дизайнерских брендов, построенный на фундаменте двух икон модернизма: Herman Miller and Knoll. Его портфолио также включает мебель и аксессуары для коммерческих и жилых пространств от Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne и Spinneybeck | FilzFelt. Руководствуясь общей целью — дизайн на благо человечества — MillerKnoll генерирует инсайты, создает инновационные продукты и стоит во главе идей, которые делают пространства более соответствующими тому, как люди живут, работают и собираются вместе. В 2025 финансовом году чистый объем продаж компании составил $3,7 млрд. Для получения дополнительной информации посетите millerknoll.com.

