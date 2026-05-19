MillerKnoll auf der Clerkenwell Design Week 2026: Zukunftsweisende Arbeitsplatzgestaltung

LONDON, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Marken des MillerKnoll Collective, eines weltweit führenden Designunternehmens, stellen während der Clerkenwell Design Week neue Produkte vor und präsentieren eine inspirierende Vision von Anpassungsfähigkeit sowie Leistungsfähigkeit in modernen Arbeitswelten. Auch bei MillerKnoll London im The Sans in Clerkenwell zeigt die Ausstellung Sustainability without compromise (Nachhaltigkeit ohne Kompromisse), wie bewusste Materialentscheidungen und zirkuläres Denken im gesamten Portfolio von MillerKnoll verankert sind.

Die neuen Produkte reichen von Arbeitsplatzsystemen, leistungsstarken Sitzlösungen, Lösungen für Einzelbüros und kollaborativen Lounge-Bereichen bis hin zu Außenbereichen:

Im Mittelpunkt des energiegeladenen Ausstellungsraums von Herman Miller stehen die neuen Bound Sit-Stand Booth and Desking , die für ablenkungsfreies, konzentriertes Arbeiten in Großraumbüros, Touchdown-Räumen und Bibliotheken entwickelt wurden.

stehen die neuen , die für ablenkungsfreies, konzentriertes Arbeiten in Großraumbüros, Touchdown-Räumen und Bibliotheken entwickelt wurden. Knoll stellt die von Paolo Dell'Elce entworfene Konzert Collection vor, ein neues System für Einzelbüros, das auf die sich wandelnden Anforderungen von Arbeitsbereichen ausgerichtet ist und Designern die Gestaltung hochgradig maßgeschneiderter Räume ermöglicht. Auch die Neuauflage des Morrison Hannah Chair, der ursprünglich 1973 von Andrew Morrison und Bruce Hannah entworfen wurde, wird hervorgehoben.

stellt die von Paolo Dell'Elce entworfene vor, ein neues System für Einzelbüros, das auf die sich wandelnden Anforderungen von Arbeitsbereichen ausgerichtet ist und Designern die Gestaltung hochgradig maßgeschneiderter Räume ermöglicht. Auch die Neuauflage des Morrison Hannah Chair, der ursprünglich 1973 von Andrew Morrison und Bruce Hannah entworfen wurde, wird hervorgehoben. Colebrook Bosson Saunders stellt Lana in den Mittelpunkt, den neu eingeführten, preisgekrönten Laptopständer der nächsten Generation, der ergonomische Innovation mit Prinzipien des zirkulären Designs verbindet.

stellt Lana in den Mittelpunkt, den neu eingeführten, preisgekrönten Laptopständer der nächsten Generation, der ergonomische Innovation mit Prinzipien des zirkulären Designs verbindet. HAY bietet Besuchern im Innenhof von The Sans ein Outdoor-Erlebnis rund um die neue Palissade Cantilever-Familie, eine Sitztypologie, die Leichtigkeit und Bewegung vermittelt. HAY präsentiert außerdem die Deville Collection sowie die Terraza Outdoor Collection.

bietet Besuchern im Innenhof von The Sans ein Outdoor-Erlebnis rund um die neue Palissade Cantilever-Familie, eine Sitztypologie, die Leichtigkeit und Bewegung vermittelt. HAY präsentiert außerdem die Deville Collection sowie die Terraza Outdoor Collection. Muuto zeigt in seinem Ausstellungsraum am St. John's Square eine Vorschau auf das von Studiopepe entworfene Coltre Modular Sofa. Das skulpturale und anpassungsfähige Sofa, das in diesem Herbst offiziell auf den Markt kommt, verdankt seinen Namen dem italienischen Wort für „Decke".

zeigt in seinem Ausstellungsraum am St. John's Square eine Vorschau auf das von Studiopepe entworfene Coltre Modular Sofa. Das skulpturale und anpassungsfähige Sofa, das in diesem Herbst offiziell auf den Markt kommt, verdankt seinen Namen dem italienischen Wort für „Decke". NaughtOne stellt den Lotti Chair vor, einen schlichten und zugleich raffinierten Café-Stuhl von Keiji Takeuchi, sowie Pullman Modular, eine architektonische Designlösung, die ein beliebtes Produkt von NaughtOne erweitert.

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Informationen zu MillerKnoll

MillerKnoll ist ein globales Kollektiv von Designmarken, das auf dem Fundament zweier Ikonen der Moderne aufbaut: Herman Miller und Knoll. Zum Portfolio gehören außerdem Möbel und Accessoires für gewerbliche und private Räume von Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne und Spinneybeck | FilzFelt. Geleitet von einem gemeinsamen Ziel – Design zum Wohl der Menschheit – gewinnt MillerKnoll Erkenntnisse, treibt Innovationen voran und macht sich für Ideen stark, um Räume besser darauf abzustimmen, wie Menschen leben, arbeiten und zusammenkommen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf millerknoll.com.

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