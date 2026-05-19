MillerKnoll na Clerkenwell Design Week 2026: Prezentacja miejsc pracy przyszłości

LONDYN, 19 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Marki w ofercie grupy MillerKnoll, międzynarodowego lidera designu, debiutują na wydarzeniu Clerkenwell Design Week, prezentując inspirującą wizję elastyczności i wydajności w nowoczesnych miejscach pracy. Również w siedzibie MillerKnoll London, mieszczącej się w biurowcu The Sans w Clerkenwell, ekspozycja pt. „Zrównoważony rozwój bez kompromisu" pokazuje, w jaki sposób przemyślany dobór materiałów i myślenie w kategoriach obiegu zamkniętego są zakorzenione w ofercie MillerKnoll.

Nowe produkty obejmują systemy miejsc pracy, siedzenia o wysokich parametrach użytkowych, prywatne biura, pomieszczenia do wspólnej pracy i otoczenie zewnętrzne:

Pełen energii showroom Herman Miller opiera się na nowej kabinie do pracy z biurkiem i możliwością pracy w pozycji siedzącej i stojącej ( Bound Sit-Stand Booth and Desking ), zaprojektowanej na potrzeby pracy wolnej od czynników powodujących dekoncentrację w otwartych pomieszczeniach biurowych, w przestrzeniach bez przypisanych pracownikom stanowisk pracy i w bibliotekach.

Knoll prezentuje kolekcję Konzert Collection, zaprojektowaną przez Paolo Dell'Elce. Jest to nowy system biurowy zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach związanych z miejscami pracy, umożliwiając projektantom tworzenie przestrzeni, które są w dużym stopniu dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Podkreślono również nową odsłonę krzesła obrotowego Morrison Hannah, pierwotnie zaprojektowanego przez Andrew Morrisona i Bruce'a Hannah w 1973.

Głównym punktem ekspozycji Colebrook Bosson Saunders jest Lana, nowa, nagradzana podstawka pod laptopa, która łączy w sobie innowacje w zakresie ergonomii i zasady wzornictwa oparte na obiegu zamkniętym.

HAY oferuje doświadczenia płynące z przestrzeni zewnętrznej na dziedzińcu biurowca The Sans, bazując na nowej rodzinie produktów Pallisade Cantilever, zestawie krzeseł charakteryzujących się poczuciem lekkości i ruchu. HAY również prezentuje kolekcje mebli do użytku zewnętrznego Deville i Terraza.

W swoim showroomie na St. John's Square, Muuto zaprezentuje przedpremierowo sofę modułową Coltre, zaprojektowaną przez Studiopepe. Sofa, której nazwa pochodzi od włoskiego słowa oznaczającego „koc", będzie oficjalnie dostępna od jesieni tego roku. Zapewnia rzeźbiarski charakter i możliwość dostawania do indywidualnych potrzeb.

Marka NaughtOne zaplanowała debiut genialnego w swojej prostocie krzesła barowego Lotti, zaprojektowanego przez Keijiego Takeuchiego, oraz Pullman Modular, rozwiązania architektonicznego, które czerpie z popularnego produktu NaughtOne.

MillerKnoll

MillerKnoll jest grupą marek projektowych, zbudowaną na fundamencie dwóch ikon modernizmu: Herman Miller i Knoll. Oferta produktowa obejmuje również meble i akcesoria przeznaczone do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych od Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne, oraz Spinneybeck | FilzFelt. Kierując się wspólnym celem – projektowaniem dla dobra ludzkości – MillerKnoll prowadzi analizy, wprowadza innowacje i nowe idee w celu lepszej harmonizacji przestrzeni ze stylem życia, pracy i kontaktów międzyludzkich. W roku obrotowym 2025, spółka wygenerowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 3,7 mld $. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie millerknoll.com.

