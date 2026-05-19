MillerKnoll na Clerkenwell Design Week 2026: Predstavenie moderných návrhov pracovísk
May 19, 2026, 15:19 ET
LONDÝN, 19. mája 2026 /PRNewswire/ -- Značky združené v rámci MillerKnoll Collective, globálneho lídra v oblasti dizajnu, predstavujú počas Clerkenwell Design Week nové produkty a ponúkajú inšpiratívnu víziu prispôsobivosti a funkčnosti na moderných pracoviskách. Aj v priestoroch MillerKnoll London, ktoré sa nachádzajú v budove The Sans v štvrti Clerkenwell, výstava „Udržateľnosť bez kompromisov" ukazuje, ako je premyslený výber materiálov a cirkulárne myslenie zakomponované do celého portfólia spoločnosti MillerKnoll.
Nové produkty zahŕňajú systémy pre pracovisko, vysokokvalitné stoličky, súkromné kancelárie, priestory pre spoluprácu a vonkajšie prostredia:
- Stredobodom dynamickej predajne spoločnosti Herman Millerje nový systém sedenia a stolov Bound Sit-Stand Booth and Desking, navrhnutý pre sústredenú prácu bez rušivých vplyvov v otvorených priestoroch, v zónach pre krátkodobé sedenie aj v knižniciach.
- Spoločnosť Knoll predstavuje kolekciu Konzert, ktorú navrhol Paolo Dell'Elce. Ide o nový systém pre súkromné kancelárie, navrhnutý s ohľadom na meniace sa potreby pracovných priestorov, ktorý umožňuje dizajnérom vytvárať priestory na mieru. Pozornosť je venovaná aj obnovenej verzii stoličky Morrison Hannah Chair, ktorú pôvodne navrhli Andrew Morrison a Bruce Hannah v roku 1973.
- Spoločnosť Colebrook Bosson Saunders predstavuje Lana, svoj nový, ocenený stojan na notebook novej generácie, ktorý spája ergonomické inovácie s princípmi cirkulárneho dizajnu.
- HAY ponúka návštevníkom zážitok pod šírym nebom na nádvorí The Sans, ktorého ústredným prvkom je nová séria Palissade Cantilever – typológia sedenia, ktorá vyžaruje pocit ľahkosti a pohybu. HAY predstavuje aj kolekciu Deville spolu s kolekciou Terraza Outdoor.
- Spoločnosť Muuto predstavuje v svojej predajni na St. John's Square modulárnu pohovku Coltre, ktorú navrhlo štúdio Studiopepe. Táto sochársky pôsobiaca a variabilná pohovka, ktorá sa na trh dostane tento rok na jeseň, má názov odvodený od talianskeho slova pre „deku".
- Spoločnosť NaughtOne uvádza na trh stoličku Lotti Chair, jednoduchú, no geniálnu kaviarenskú stoličku od Keiji Takeuchi, a Pullman Modular, architektonické riešenie, ktoré rozširuje obľúbený produkt značky NaughtOne.
O spoločnosti MillerKnoll
MillerKnoll je globálne združenie dizajnových značiek, ktoré vychádza z diela dvoch ikon modernizmu: Herman Miller a Knoll. Sortiment zahŕňa aj nábytok a doplnky pre komerčné a obytné priestory od značiek Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne a Spinneybeck | FilzFelt. Spoločnosť MillerKnoll, ktorá sa riadi spoločným cieľom – navrhovať v prospech ľudstva –, prináša nové pohľady, je priekopníkom inovácií a presadzuje nápady, ktoré lepšie prispôsobujú priestory spôsobu, akým ľudia žijú, pracujú a stretávajú sa. V účtovnom roku 2025 dosiahla spoločnosť čistý obrat vo výške 3,7 miliardy dolárov. Viac informácií nájdete na stránke millerknoll.com.
