MillerKnoll à la Clerkenwell Design Week 2026 : dévoiler des conceptions de lieux de travail tournées vers l'avenir

LONDRES, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Clerkenwell Design Week, les marques du collectif MillerKnoll, leader mondial du design, présentent de nouveaux produits, mettant en avant une vision inspirante de l'adaptabilité et de la performance dans les lieux de travail modernes. Au même moment, à MillerKnoll London, située à The Sans à Clerkenwell, l'exposition Sustainability without compromise (La durabilité sans compromis) montre comment les choix intentionnels de matériaux et la pensée circulaire sont intégrés dans l'ensemble du portefeuille de MillerKnoll.

Les nouveaux produits couvrent les systèmes de lieux de travail, les sièges haute performance, les bureaux privés, les salons collaboratifs et les environnements extérieurs :

La salle d'exposition pleine d'énergie d'Herman Miller est marquée par la nouvelle cabine assis-debout Bound et le bureau , conçus pour un travail concentré et sans distraction dans les espaces ouverts, les espaces de contact et les bibliothèques.

est marquée par la nouvelle , conçus pour un travail concentré et sans distraction dans les espaces ouverts, les espaces de contact et les bibliothèques. Knoll dévoile Konzert Collection, conçu par Paolo Dell'Elce, un nouveau système de bureau privé destiné à répondre aux évolutions des espaces de travail, en permettant aux concepteurs de créer des espaces hautement personnalisés. Le renouveau de la chaise Morrison Hannah - conçue à l'origine par Andrew Morrison et Bruce Hannah en 1973 - est également mis en vedette.

dévoile conçu par Paolo Dell'Elce, un nouveau système de bureau privé destiné à répondre aux évolutions des espaces de travail, en permettant aux concepteurs de créer des espaces hautement personnalisés. Le renouveau de la chaise Morrison Hannah - conçue à l'origine par Andrew Morrison et Bruce Hannah en 1973 - est également mis en vedette. Colebrook Bosson Saunders présente Lana, son nouveau support pour ordinateur portable de nouvelle génération, primé, qui allie l'innovation ergonomique et les principes de conception circulaire.

présente Lana, son nouveau support pour ordinateur portable de nouvelle génération, primé, qui allie l'innovation ergonomique et les principes de conception circulaire. HAY propose aux visiteurs une expérience en plein air dans la cour de The Sans, ancrée autour de la nouvelle gamme Palissade Cantilever, une typologie de sièges qui a un sens de la légèreté et du mouvement. HAY présente également la collection Deville, ainsi que la collection Terraza Outdoor.

propose aux visiteurs une expérience en plein air dans la cour de The Sans, ancrée autour de la nouvelle gamme Palissade Cantilever, une typologie de sièges qui a un sens de la légèreté et du mouvement. HAY présente également la collection Deville, ainsi que la collection Terraza Outdoor. Muuto présente en avant-première le canapé modulaire Coltre, créé par Studiopepe, dans son showroom de St. John's Square. Lancé officiellement cet automne, ce canapé sculptural et adaptable tire son nom du mot italien signifiant « couverture ».

présente en avant-première le canapé modulaire Coltre, créé par Studiopepe, dans son showroom de St. John's Square. Lancé officiellement cet automne, ce canapé sculptural et adaptable tire son nom du mot italien signifiant « couverture ». NaughtOne présente la Lotti Chair, une chaise de café simple et ingénieuse conçue par Keiji Takeuchi et Pullman Modular, une solution de design architectural qui s'inspire d'un produit NaughtOne très populaire.

Pour en savoir plus, consultez le site MillerKnoll Newsroom.

À propos de MillerKnoll

MillerKnoll est un collectif mondial de marques de design basé sur deux icônes du modernisme : Herman Miller et Knoll. Le portefeuille comprend également des meubles et des accessoires pour les espaces commerciaux et résidentiels de Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne, et Spinneybeck | FilzFelt. Motivé par un objectif commun - concevoir pour le bien de l'humanité - MillerKnoll génère, innove et défend des idées pour mieux aligner les espaces sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se réunissent. Au cours de l'exercice 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires net de 3,7 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site millerknoll.com.

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