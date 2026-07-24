MiTAC Computing fait progresser son infrastructure d'IA agentique grâce aux processeurs serveurs AMD EPYC™ de 6ᵉ génération

SAN FRANCISCO, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., un leader mondial des solutions de serveurs hautes performances et à faible consommation d'énergie, filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE : 3706), présente sa toute dernière infrastructure d'IA agentique lors d'AMD Advancing AI. L'espace d'exposition de MiTAC met en avant sa gamme phare, comprenant ses derniers serveurs IA à refroidissement par liquide et par air, ainsi que ses plateformes multi-nœuds de nouvelle génération basées sur les nouveaux processeurs serveurs AMD EPYC de 6e génération. Dans le cadre de ce lancement, MiTAC présente une gamme de plateformes de nouvelle génération conçues pour aider ses clients à faire évoluer leurs charges de travail liées à l'IA, au cloud, au calcul haute performance et aux applications d'entreprise, tout en bénéficiant de performances, d'une efficacité et d'une flexibilité accrues.

MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs

Les nouveaux systèmes MiTAC M2810Z6 et M2610Z6, équipés des processeurs serveurs EPYC de 6e génération, témoignent de l'engagement de MiTAC à proposer des solutions d'infrastructure qui offrent une densité de calcul, une bande passante mémoire et des capacités d'E/S qui répondent aux exigences en constante évolution des centres de données. Grâce à la prise en charge de l'architecture « Zen 6 » Venice d'AMD, du sous-système d'E/S PCIe Gen 6 et de la norme CXL 3.1, ces plateformes sont conçues pour répondre aux exigences des environnements modernes axés sur l'IA, tout en optimisant la consommation d'énergie et la densité du système.

« L'IA agentique et les charges de travail d'entreprise de nouvelle génération nécessitent une infrastructure rapide, évolutive et efficace », a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology. « En lançant notre toute nouvelle plateforme équipée de processeurs serveurs AMD EPYC de 6e génération, MiTAC offre à ses clients les éléments essentiels pour déployer une infrastructure prête pour l'IA, tout en prenant en charge les charges de travail qui font tourner leur entreprise aujourd'hui. »

Produits phares

MiTAC M2810Z6 – Serveur multi-nœuds 2U à 2 nœuds, à un socket, équipé d'un processeur AMD EPYC SP7 de 6e génération

Le M2810Z6 est une plateforme 2U à haute densité et à 2 nœuds, articulée autour d'une architecture AMD SP7 à un socket par nœud. Chaque nœud prend en charge un processeur serveur AMD EPYC de 6ᵉ génération avec un cTDP pouvant atteindre 600 W, 16 emplacements DIMM DDR5 offrant jusqu'à 4 To de mémoire DDR5-8000, ainsi que des options flexibles de stockage NVMe remplaçables à chaud en façade, notamment les modèles E3.S, E1.S et U.2. La plateforme intègre également l'extension OCP 3.0 TSFF afin de répondre aux besoins en matière d'IA, de calcul haute performance et de déploiement à l'échelle du cloud.

MiTAC M2610Z6 – Serveur multi-nœuds 2U à 2 nœuds, à un socket, équipé d'un processeur AMD EPYC SP8 de 6e génération

Le M2610Z6 est conçu pour les entreprises à la recherche d'une plateforme économique et polyvalente pour la virtualisation, le stockage, les applications en périphérie et les charges de travail des opérateurs télécoms. Doté d'une architecture AMD SP8 à 1 socket par nœud, le système prend en charge les processeurs serveurs AMD EPYC™ 9006 SP8 avec un cTDP pouvant atteindre 400 W, 16 emplacements DIMM DDR5, jusqu'à 4 To de mémoire DDR5-6000 et une connectivité OCP 3.0 TSFF. Tout comme le M2810Z6, il propose également des options de stockage NVMe remplaçables à chaud, offrant ainsi une grande flexibilité pour s'adapter à un large éventail de scénarios de déploiement.

« L'IA d'entreprise est passée du stade expérimental à celui de la production, et l'IA agentique va imposer des exigences encore plus élevées en matière de puissance de calcul, de bande passante mémoire, d'efficacité et d'orchestration au niveau du système », a déclaré Dan McNamara, vice-président principal et directeur général de la division Compute and Enterprise AI chez AMD. « Avec les processeurs serveurs AMD EPYC de 6e génération, AMD aide ses clients à faire évoluer leur IA d'entreprise grâce aux performances et à l'efficacité nécessaires pour prendre en charge des pipelines de données, des services d'IA et des applications intelligentes de plus en plus complexes au sein des centres de données modernes. »

TN85-B8261 équipé d'un GPU AMD Instinct™ MI350P

MiTAC présentera également le TN85-B8261, un serveur IA 2U polyvalent à double socket, conçu pour accélérer les charges de travail exigeantes en matière d'IA, de calcul haute performance et d'analyse de données. Compatible avec les GPU AMD Instinct™ MI350P et avec la carte réseau IA AMD Pensando™ Pollara 400, cette plateforme offre des performances puissantes accélérées par GPU pour l'entraînement et l'inférence en IA. Équipé de deux processeurs AMD EPYC™ des séries 9005 et 9004, d'une mémoire DDR5 pouvant atteindre 6 To et prenant en charge quatre cartes graphiques PCIe 5.0 à double largeur, le TN85-B8261 offre la densité de calcul et l'évolutivité requises par les centres de données d'IA modernes. Huit baies NVMe U.2 remplaçables à chaud et des blocs d'alimentation redondants à efficacité « Titanium » améliorent encore les performances, la fiabilité et la flexibilité de déploiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page de MiTAC consacrée aux solutions GPU AMD Instinct™ MI350P.

Rack IA haute densité de 52U à refroidissement par liquide : serveurs IA G4826Z5 équipés de jusqu'à 96 GPU AMD Instinct™ MI355X et d'une carte réseau IA AMD Pensando™ Pollara 400

MiTAC présentera également une solution d'infrastructure IA à l'échelle du rack, conçue pour les usines IA de nouvelle génération et l'entraînement de modèles à grande échelle. Intégrant 12 serveurs IA MiTAC G4826Z5 équipés de jusqu'à 96 GPU AMD Instinct™ MI355X, cette plateforme offre une densité de GPU par rack supérieure de 50 % à celle des déploiements IA classiques, tout en réduisant l'encombrement du centre de données jusqu'à 33 %. S'appuyant sur l'approche d'intégration « clé en main » à l'échelle du rack de MiTAC, cette solution associe un système de refroidissement par liquide de pointe, une alimentation électrique optimisée, des capacités réseau et l'intégration d'un CDU afin d'optimiser les performances, l'efficacité et l'évolutivité. Elle permet ainsi aux clients de déployer une infrastructure d'IA à haute densité avec un coût total de possession réduit et des délais de déploiement raccourcis.

G8825Z5 doté de la technologie Diamond Cooling®

MiTAC présentera également le serveur IA G8825Z5 à refroidissement « Diamond Cooling », une plateforme de pointe conçue pour optimiser les performances IA et l'efficacité énergétique des centres de données de nouvelle génération. Grâce à la technologie exclusive Diamond Cooling® d'Akash Systems et équipée de GPU AMD Instinct™ MI350X et d'une carte réseau IA AMD Pensando™ Pollara 400, cette solution offre jusqu'à 50 % de tokens d'IA supplémentaires par watt dans des conditions de fonctionnement standard, tout en conservant des performances sans limitation de débit à des températures d'entrée supérieures à 95°F. Cette conception thermique innovante réduit les besoins en refroidissement et améliore le rendement global du système, contribuant ainsi à réduire à la fois les dépenses d'investissement (CapEx) et les dépenses d'exploitation (OpEx). En alliant une accélération IA haute performance à une innovation révolutionnaire en matière de refroidissement, le G8825Z5 permet aux clients de déployer une infrastructure IA plus durable et plus rentable pour les charges de travail d'entraînement et d'inférence à grande échelle.

Capacités de test des baies IA

MiTAC propose également trois baies IA équipées de GPU AMD Instinct™ MI350 et de processeurs AMD EPYC™, permettant à jusqu'à 96 ingénieurs et développeurs de se connecter à distance pour effectuer des tests et des validations. Cet environnement à accès partagé facilite le développement collaboratif de l'IA, l'analyse comparative des charges de travail et accélère les itérations pour les équipes chargées d'évaluer les infrastructures d'IA de nouvelle génération.

Au service d'une transformation des entreprises prête pour l'avenir

MiTAC propose une infrastructure d'IA diversifiée, allant des systèmes à processeurs aux baies à refroidissement par liquide. L'association des plateformes AMD et de l'expertise de MiTAC en matière d'intégration permet d'optimiser de manière transparente les charges de travail des clients. Cela permet de mettre en place une infrastructure prête pour l'avenir, adaptée à l'IA, au calcul haute performance et à la transformation des entreprises.

Pour en savoir plus sur les détails de ce lancement, rendez-vous sur la page consacrée aux processeurs serveurs EPYC de 6e génération. Ou consultez le site Web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct et toute combinaison de ces éléments sont des marques déposées d'Advanced Micro Devices, Inc.

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