MiTAC Computing treibt die Infrastruktur für agentenbasierte KI mit AMD EPYC-Serverprozessoren der 6. Generation voran

SAN FRANCISCO, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken, energieeffizienten Serverlösungen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), präsentiert auf der Veranstaltung AMD Advancing AI seine neueste Infrastruktur für agentenbasierte KI. Im Mittelpunkt der Präsentation von MiTAC steht das herausragende Messeprogramm mit den neuesten flüssigkeits- und luftgekühlten KI-Servern sowie Multi-Node-Plattformen der nächsten Generation, die auf den neuen AMD EPYC-Server-CPUs der 6. Generation basieren. Im Rahmen der Markteinführung stellt MiTAC ein Portfolio an Plattformen der nächsten Generation vor, die Kunden dabei unterstützen sollen, KI-, Cloud-, HPC- und Unternehmens-Workloads mit höherer Leistung, Effizienz und Flexibilität zu skalieren.

MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs

Die neuen MiTAC-Systeme M2810Z6 und M2610Z6, die mit EPYC-Server-CPUs der 6. Generation ausgestattet sind, spiegeln das Engagement von MiTAC wider, Infrastrukturlösungen anzubieten, die Rechendichte, Speicherbandbreite und E/A-Kapazität auf die sich wandelnden Anforderungen von Rechenzentren abstimmen. Mit Unterstützung für die Venice „Zen 6"-Architektur von AMD, das PCIe-Gen-6-E/A-Subsystem und CXL 3.1 sind diese Plattformen darauf ausgelegt, die Anforderungen moderner KI-gesteuerter Umgebungen zu erfüllen und gleichzeitig den Stromverbrauch sowie die Systemdichte zu optimieren.

„Agentenbasierte KI und Unternehmens-Workloads der nächsten Generation erfordern eine Infrastruktur, die schnell, skalierbar und effizient ist", sagte Rick Hwang, Präsident von MiTAC Computing Technology. „Mit der Einführung unserer neuesten Plattform, die auf den AMD EPYC-Server-CPUs der 6. Generation basiert, bietet MiTAC seinen Kunden die Bausteine für den Aufbau einer KI-fähigen Infrastruktur und unterstützt gleichzeitig die Workloads, die heute für den Geschäftsbetrieb ihrer Unternehmen unerlässlich sind."

Produkt-Highlights

MiTAC M2810Z6 – 2U-Server mit 2 Knoten, einem Sockel und AMD EPYC SP7 Multi-Node-Server der 6. Generation

Der M2810Z6 ist eine hochdichte 2U-Plattform mit 2 Knoten, die auf einer AMD SP7-Architektur mit einem Sockel pro Knoten basiert.. Jeder Knoten unterstützt eine AMD EPYC-Server-CPU der 6. Generation mit bis zu 600 W cTDP, 16 DDR5-DIMM-Steckplätze mit bis zu 4 TB DDR5-8000-Speicher sowie flexible, frontseitige Hot-Swap-fähige NVMe-Speicheroptionen, darunter E3.S, E1.S und U.2. Die Plattform umfasst zudem eine OCP 3.0 TSFF-Erweiterung zur Unterstützung von Anforderungen in den Bereichen KI, HPC und Cloud-Scale-Bereitstellung.

MiTAC M2610Z6 – 2U-Server mit 2 Knoten, einem Sockel und einem AMD EPYC SP8 Multi-Node-Server der 6. Generation

Der M2610Z6 richtet sich an Unternehmen, die eine kosteneffiziente und vielseitige Plattform für Virtualisierungs-, Speicher-, Edge- und Telekommunikations-Workloads suchen. Das System verfügt über eine 1-Sockel-AMD-SP8-Architektur pro Knoten und unterstützt AMD EPYC™ 9006 SP8-Serverprozessoren mit bis zu 400 W cTDP, 16 DDR5-DIMM-Steckplätze, bis zu 4 TB DDR5-6000-Arbeitsspeicher sowie OCP 3.0 TSFF-Konnektivität. Wie der M2810Z6 bietet auch dieses Modell flexible Hot-Swap-fähige NVMe-Speicheroptionen, um eine Vielzahl von Einsatzszenarien zu unterstützen.

„Enterprise-KI hat den Sprung vom Experimentierstadium in den Produktionsbetrieb geschafft, und agentenbasierte KI wird noch höhere Anforderungen an Rechenleistung, Speicherbandbreite, Effizienz und die Orchestrierung auf Systemebene stellen", sagte Dan McNamara, Senior Vice President und Geschäftsführer für Compute und Enterprise-KI bei AMD. „Mit den AMD EPYC-Server-CPUs der 6. Generation unterstützt AMD Kunden dabei, Enterprise-KI mit der Leistung und Effizienz zu skalieren, die erforderlich sind, um immer komplexere Datenpipelines, KI-Dienste und intelligente Anwendungen im modernen Rechenzentrum zu unterstützen."

TN85-B8261 mit AMD Instinct™ MI350P-GPU

MiTAC wird außerdem den TN85-B8261 vorstellen, einen vielseitigen 2U-KI-Server mit zwei Sockeln, der für die Beschleunigung anspruchsvoller KI-, HPC- und Datenanalyse-Workloads entwickelt wurde. Dank der Unterstützung für AMD Instinct™ MI350P-GPUs und die AMD Pensando™ Pollara 400 KI-Netzwerkkarte bietet die Plattform leistungsstarke, GPU-beschleunigte Leistung für KI-Training und -Inferenz. Ausgestattet mit zwei Prozessoren der AMD EPYC™ 9005/9004-Serie, bis zu 6 TB DDR5-Arbeitsspeicher und Unterstützung für vier PCIe 5.0-GPUs mit doppelter Breite bietet der TN85-B8261 die Rechendichte und Skalierbarkeit, die moderne KI-Rechenzentren erfordern. Acht Hot-Swap-fähige NVMe-U.2-Einschübe und redundante Netzteile mit Titanium-Effizienz steigern die Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der Bereitstellung zusätzlich. Weitere Informationen finden Sie auf der speziellen Seite von MiTAC zu den AMD Instinct™ MI350P-GPU-Lösungen.

52U-Rack mit hoher Dichte für KI-Anwendungen und Flüssigkeitskühlung: G4826Z5-KI-Server mit bis zu 96 AMD Instinct™ MI355X-GPUs und AMD Pensando™ Pollara 400 KI-Netzwerkkarte

MiTAC wird außerdem eine KI-Infrastrukturlösung im Rack-Maßstab vorstellen, die für KI-Fabriken der nächsten Generation und das Training groß angelegter Modelle entwickelt wurde. Durch die Integration von 12 MiTAC-G4826Z5--KI-Servern mit bis zu 96 AMD Instinct™ MI355X-GPUs bietet die Plattform eine um 50 % höhere GPU-Dichte pro Rack im Vergleich zu herkömmlichen KI-Implementierungen und reduziert gleichzeitig den Platzbedarf im Rechenzentrum um bis zu 33 %. Die Lösung basiert auf dem schlüsselfertigen Rack-Scale-Integrationsansatz von MiTAC und kombiniert fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, optimierte Stromversorgung, Netzwerkfunktionen und CDU-Integration, um Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit zu maximieren. So können Kunden eine KI-Infrastruktur mit hoher Dichte bei geringeren Gesamtbetriebskosten (TCO) und verkürzter Bereitstellungszeit implementieren.

G8825Z5 mit Diamond-Cooling®-Technologie

MiTAC wird außerdem den G8825Z5 Diamond-Cooling-KI-Server vorstellen, eine fortschrittliche Plattform, die darauf ausgelegt ist, die KI-Leistung und Energieeffizienz für Rechenzentren der nächsten Generation zu maximieren. Diese Lösung nutzt die proprietäre Diamond-Cooling®-Technologie von Akash Systems und wird von AMD Instinct™ MI350X-GPUs sowie dem AMD Pensando™ Pollara 400 KI-Netzwerkadapter angetrieben. Sie liefert unter Standardbetriebsbedingungen bis zu 50 % mehr KI-Token pro Watt und gewährleistet dabei eine drosselfreie Leistung bei Einlasstemperaturen über 95 °F. Das innovative thermische Design reduziert den Kühlbedarf und verbessert die Gesamteffizienz des Systems, was dazu beiträgt, sowohl die Investitionskosten (CapEx) als auch die Betriebskosten (OpEx) zu senken. Durch die Kombination von leistungsstarker KI-Beschleunigung mit bahnbrechender Kühlinnovation ermöglicht der G8825Z5 Kunden den Einsatz einer nachhaltigeren und kosteneffizienteren KI-Infrastruktur für umfangreiche Trainings- und Inferenz-Workloads.

Testmöglichkeiten für KI-Racks

MiTAC bietet zudem drei KI-Racks an, die mit AMD Instinct™ MI350-GPUs und AMD EPYC™-CPUs ausgestattet sind und es bis zu 96 Ingenieuren und Entwicklern ermöglichen, sich per Fernzugriff für Tests und Validierungen anzumelden. Diese Umgebung mit gemeinsamem Zugriff unterstützt die kollaborative KI-Entwicklung, das Benchmarking von Workloads und schnellere Iterationen für Teams, die KI-Infrastrukturen der nächsten Generation evaluieren.

Förderung einer zukunftsfähigen Unternehmenstransformation

MiTAC liefert eine vielfältige KI-Infrastruktur, die von CPU-Systemen bis hin zu flüssigkeitsgekühlten Racks reicht. Die Kombination von AMD-Plattformen mit dem Integrations-Know-how von MiTAC optimiert die Workloads der Kunden nahtlos. Dadurch entsteht eine zukunftsfähige Infrastruktur für KI, HPC und die Unternehmenstransformation.

Bitte besuchen Sie die Landing Page zu den EPYC Server-CPUs der 6. Generation, um mehr über die Details zur Markteinführung zu erfahren. Oder besuchen Sie die Website der MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

AMD, das AMD-Arrow-Logo, EPYC, AMD Instinct und deren Kombinationen sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

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