MiTAC Computing Majukan Infrastruktur AI Berejen dengan CPU Pelayan AMD EPYC™ Generasi Ke-6

SAN FRANCISCO, 24 Julai 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., peneraju global dalam penyelesaian pelayan berprestasi tinggi dan cekap tenaga serta subsidiari MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), mengetengahkan infrastruktur AI Berejen terkini di acara AMD Advancing AI. Pameran MiTAC memberi tumpuan kepada barisan pameran utamanya yang menampilkan pelayan AI sejuk cecair dan sejuk udara terkini serta platform berbilang nod generasi akan datang yang dibina berasaskan CPU Pelayan AMD EPYC Generasi Ke-6 yang baharu. Sebagai sebahagian daripada pelancarannya, MiTAC memperkenalkan portfolio platform generasi akan datang yang direka untuk membantu pelanggan menskalakan beban kerja AI, awan, HPC dan perusahaan dengan prestasi, kecekapan serta fleksibiliti yang lebih tinggi.

MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs

Sistem baharu MiTAC M2810Z6 dan M2610Z6, yang dikuasakan oleh CPU Pelayan EPYC Generasi Ke-6, mencerminkan komitmen MiTAC untuk menyediakan pilihan infrastruktur yang menyelaraskan ketumpatan pengkomputeran, lebar jalur memori dan keupayaan I/O dengan keperluan pusat data yang sentiasa berkembang. Dengan sokongan untuk seni bina Venice "Zen 6" AMD, subsistem I/O PCIe Gen 6 dan CXL 3.1, platform ini direkayasa untuk memenuhi keperluan persekitaran dipacu AI moden sambil mengoptimumkan kuasa serta ketumpatan sistem.

"AI Berejen dan beban kerja perusahaan generasi akan datang memerlukan infrastruktur yang pantas, boleh diskalakan dan cekap," kata Rick Hwang, Presiden MiTAC Computing Technology. "Melalui pelancaran platform terkini kami yang dikuasakan oleh CPU Pelayan AMD EPYC Generasi Ke-6, MiTAC menawarkan pelanggan blok binaan untuk melaksanakan infrastruktur sedia AI sambil menyokong beban kerja yang menggerakkan perniagaan mereka pada masa ini."

Sorotan Produk

MiTAC M2810Z6 – Pelayan berbilang nod AMD EPYC SP7 Generasi Ke-6 2U 2-nod soket tunggal

M2810Z6 ialah platform berketumpatan tinggi 2U 2-nod yang dibina berasaskan seni bina AMD SP7 satu soket bagi setiap nod. Setiap nod menyokong CPU Pelayan AMD EPYC Generasi Ke-6 sehingga 600W cTDP, 16 slot DDR5 DIMM dengan memori DDR5-8000 sehingga 4TB, serta pilihan storan NVMe boleh tukar panas di bahagian hadapan yang fleksibel termasuk E3.S, E1.S dan U.2. Platform ini turut dilengkapi pengembangan OCP 3.0 TSFF bagi menyokong keperluan pelaksanaan AI, HPC dan berskala-awan.

MiTAC M2610Z6 – Pelayan berbilang nod AMD EPYC SP8 Generasi Ke-6 2U 2-nod soket tunggal

M2610Z6 direka untuk perusahaan yang memerlukan platform yang menjimatkan kos dan serba boleh bagi beban kerja virtualisasi, storan, pinggiran dan syarikat telekomunikasi (telco). Menampilkan seni bina AMD SP8 satu soket bagi setiap nod, sistem ini menyokong pemproses pelayan AMD EPYC™ 9006 SP8 sehingga 400W cTDP, 16 slot DDR5 DIMM, memori DDR5-6000 sehingga 4TB, serta sambungan OCP 3.0 TSFF. Seperti M2810Z6, sistem ini turut menawarkan pilihan storan NVMe boleh tukar panas yang fleksibel bagi menyokong pelbagai senario pelaksanaan.

"AI perusahaan telah beralih daripada fasa percubaan kepada pengeluaran, dan AI berejen akan meletakkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap pengkomputeran, lebar jalur memori, kecekapan dan orkestrasi pada peringkat sistem," kata Dan McNamara, naib presiden kanan dan pengurus besar Pengkomputeran dan AI Perusahaan, AMD. "Dengan CPU Pelayan AMD EPYC Generasi Ke-6, AMD membantu pelanggan menskalakan AI perusahaan dengan prestasi dan kecekapan yang diperlukan untuk menyokong saluran data yang semakin kompleks, perkhidmatan AI dan aplikasi pintar dalam seluruh pusat data moden."

TN85-B8261 dengan GPU AMD Instinct™ MI350P

MiTAC turut mempamerkan TN85-B8261, pelayan AI dwisoket 2U serba boleh yang direka untuk mempercepat beban kerja AI, HPC dan analisis data yang mencabar. Memberikan sokongan untuk GPU AMD Instinct™ MI350P dan AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, platform ini menawarkan prestasi dipercepat oleh GPU yang berkuasa untuk latihan dan inferens AI. Dilengkapi dwipemproses AMD EPYC™ Siri 9005/9004, memori DDR5 sehingga 6TB, serta sokongan untuk empat GPU PCIe 5.0 dwilebar, TN85-B8261 menyediakan ketumpatan pengkomputeran dan kebolehskalaan yang diperlukan oleh pusat data AI moden. Lapan ruang NVMe U.2 boleh tukar panas dan bekalan kuasa lewahan berkecekapan Titanium meningkatkan lagi prestasi, kebolehpercayaan dan fleksibiliti pelaksanaan. Untuk butiran lanjut, sila kunjungi laman khusus MiTAC untuk penyelesaian GPU AMD Instinct™ MI350P.

Rak Sejuk Cecair AI Berketumpatan Tinggi 52U: Pelayan AI G4826Z5 dengan sehingga 96 GPU AMD Instinct™ MI355X dan AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC

MiTAC turut mempamerkan penyelesaian infrastruktur AI berskala rak yang direkayasa untuk kilang AI generasi akan datang dan latihan model berskala besar. Dengan mengintegrasikan 12 pelayan AI MiTAC G4826Z5 bersama sehingga 96 GPU AMD Instinct™ MI355X, platform ini memberikan 50% ketumpatan GPU yang lebih tinggi bagi setiap rak berbanding pelaksanaan AI konvensional, di samping mengurangkan jejak pusat data sehingga 33%. Dibina berasaskan pendekatan integrasi berskala rak siap guna MiTAC, penyelesaian ini menggabungkan penyejukan cecair termaju, penghantaran kuasa teroptimum, rangkaian serta integrasi CDU bagi memaksimumkan prestasi, kecekapan dan kebolehskalaan, sekali gus membolehkan pelanggan melaksanakan infrastruktur AI berketumpatan tinggi dengan TCO yang lebih rendah serta masa pelaksanaan yang dipercepat.

G8825Z5 dengan Teknologi Diamond Cooling®

MiTAC turut mempamerkan pelayan AI G8825Z5 sejuk-Diamond, sebuah platform canggih yang direka untuk memaksimumkan prestasi AI dan kecekapan tenaga bagi pusat data generasi baharu. Dengan memanfaatkan teknologi proprietari Diamond Cooling® daripada Akash Systems serta dikuasakan oleh GPU AMD Instinct™ MI350X dan AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, penyelesaian ini memberikan sehingga 50% lebih banyak token AI bagi setiap watt dalam keadaan operasi standard sambil mengekalkan prestasi bebas pendikit pada suhu kemasukan melebihi 95°F. Reka bentuk termanya yang inovatif mengurangkan keperluan penyejukan dan meningkatkan kecekapan keseluruhan sistem, sekali gus membantu mengurangkan CapEx dan OpEx. Dengan menggabungkan pecutan AI berprestasi tinggi bersama inovasi penyejukan terobosan, G8825Z5 membolehkan pelanggan melaksanakan infrastruktur AI yang lebih mampan dan berkesan kos untuk beban kerja latihan serta inferens berskala besar.

Keupayaan Pengujian Rak AI

MiTAC turut menawarkan tiga rak AI yang dikuasakan oleh GPU AMD Instinct™ MI350 dan CPU AMD EPYC™, membolehkan sehingga 96 jurutera dan pembangun membuat log masuk dari jauh untuk tujuan pengujian dan pengesahan. Persekitaran akses bersama ini menyokong pembangunan AI kolaboratif, penandaarasan beban kerja serta lelaran yang lebih pantas untuk pasukan menilai infrastruktur AI generasi akan datang.

Memperkasakan Transformasi Perusahaan yang Bersedia untuk Masa Depan

MiTAC menyediakan infrastruktur AI terpelbagai, merangkumi sistem CPU sehingga rak sejuk cecair. Dengan menggabungkan platform AMD bersama kepakaran integrasi MiTAC, syarikat dapat mengoptimumkan beban kerja pelanggan secara lancar. Pendekatan ini membina infrastruktur yang bersedia untuk masa depan bagi AI, HPC dan transformasi perusahaan.

Sila kunjungi laman penambat CPU Pelayan EPYC Generasi Ke-6 untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai butiran pelancaran ini. Atau layari laman web MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

AMD, logo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct dan gabungan nama-nama tersebut merupakan tanda dagangan Advanced Micro Devices, Inc.

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.