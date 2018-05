Moderne fransk hus ved innsjøen, designet som installasjonskunst, skal selges på auksjon uten minstepris via Concierge Auctions

Huset ligger bare seks meter fra vannkanten og har katedrallignende vinduer, store glassdører og stor takhøyde og får dermed mest mulig ut av utsikten til sjøen. Tomten er på 2000 kvm og huset er på 720 kvm. Det har fem soverom, fire bad, en romslig stue, spisestue og privatkontor. I tillegg er det en kjeller på 215 kvm og en garasje på 180 kvm. Ute er det en brygge og en stor terasse med skygge fra platantrær. Huset er bygd kun med resirkulerbare materialer og er bygd for å være et lavenergihus. Designen innvendig er absolutt en del av husets identitet, med møbler som er bygd inn i huset. Det er laget for å gjenspeile og utfylle landskapet utenfor.

Thonon-les-Bains er en sjarmerende spa-by på sørsiden av Genèvesjøen. Fergen til Sveits går bare noen minutter unna Casa 26, så boligen har ideell beliggenhet hvis man har behov for å komme seg til Lausanne og de mange forretningshovedkvarterene og globale institusjonene som ligger der. Med bil er det en times kjøretur til Genève flyplass, en to og en halv times kjøretur til den franske byen Lyon og én og en halv time til Italia.

Charlie Smith, europeisk rådgiver hos Concierge Auctions, sier følgende: «Med en beliggenhet i nærheten av den verdenskjente byen Evian og med enkel adgang til mange av Europas forretningssentre, er dette huset et ideelt sted for yrkesmennesker som er lidenskapelig opptatt av kunst.» Til tross for den lette adgangen, ligger boligen i et område med fred og ro. Boligen har fordelen av å ligge ved Genèvesjøen, men ikke ekstraomkostningene forbundet med et postnummer i Sveits, og leverer derfor god verdi for pengene.»

Det er forhåndsvisning hver dag fra kl. 13.00 til 16.00, eller etter avtale. For å avtale visning, eller for å registrere seg for salget, går man til www.conciergeauctions.com.

