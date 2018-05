Une maison contemporaine française en bordure de lac conçue comme une installation artistique va être vendue aux enchères sans prix de réserve par l'entremise de Concession Auctions

Construite à seulement six mètres du bord de l'eau, la maison permet de jouir d'une remarquable vue sur le lac grâce à ses fenêtres surdimensionnées, sa baie coulissante et ses hauts plafonds. Située sur un terrain de 2000 mètres carrés, elle s'étend sur 720 mètres carrés et dispose de cinq chambres, quatre salles de bains, un salon spacieux, une salle à manger, un bureau privé, un sous-sol de 215 mètres carrés et un garage de 180 mètres carrés. À l'extérieur, on trouve une jetée et une grande terrasse ombragée par des platanes. Construite uniquement à partir de matériaux recyclables, la propriété a également été conçue pour consommer peu d'énergie. Le design intérieur fait partie intégrante de l'identité de la maison, avec des meubles sur mesure conçus pour refléter le paysage environnant et s'accorder avec lui.

Thonon-les-Bains est une charmante ville thermale située au sud du lac Léman. Casa 26 se trouvant à seulement quelques minutes du terminal du ferry reliant Thonon-les-Bains à la Suisse, elle est idéalement située pour ceux qui ont besoin de se rendre facilement à Lausanne et ses nombreux sièges sociaux et institutions mondiales. L'aéroport de Genève est à une heure de route, la ville de Lyon à deux heures et demie et l'Italie à une heure et demie.

Charlie Smith, conseiller européen de Concierge Auctions, commente : « Située tout près de la ville mondialement connue d'Évian et à proximité de plusieurs centres d'affaires européens, cette propriété est le lieu idéal pour un professionnel passionné par les arts. Bien qu'elle soit facile d'accès, la maison du lac jouit d'un cadre vraiment tranquille. Avec un emplacement privilégié sur les rives du lac Léman, mais sans le surcoût associé à un code postal suisse, cette vente représente une très bonne affaire. »

La propriété peut être visitée tous les jours de 13 h à 16 h ou sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous ou pour vous inscrire afin de participer à la vente, consultez www.conciergeauctions.com.

