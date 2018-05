Moderni, installaatiotaiteena piirretty rantahuvila Ranskassa kaupataan alkuhinnatta Concierge Auctionsin kautta

Rantaan rakennuksesta on vain kuusi metriä, ja järvinäkymistä pääsee nauttimaan esteettä rakennuksen katedraalimaisten ikkunoiden, liukulasiovien ja korkean sisäkaton ansiosta. 2 000 neliömetrin tontille rakennetussa 720 neliömetrin suuruisessa talossa on viisi makuuhuonetta, neljä kylpyhuonetta, tilava olohuone, ruokailuhuone, työhuone, 215 neliömetrin suuruinen kellarikerros ja 180 neliömetrin suuruinen autotalli. Ulkotiloissa on käytettävissä laituri ja suuri plataanipuiden varjostama terassi. Rakennukseen on käytetty vain kierrätysmateriaalia ja matalaenergiatalon ratkaisuja. Sisustussuunnittelu on syviltä osin osa huvilan identiteettiä; kiinteät huonekalut on suunniteltu heijastamaan ja täydentämään ympäröivää maisemaa.

Thonon-les-Bains on hurmaava, Genevenjärven etelärannalla sijaitseva kylpyläkylä. Sveitsiin kulkevan matkustajalaivan satama on vain kivenheiton päässä Casa 26:sta tehden kohteesta ideaalisen niille, joille on tärkeää helppo pääsy Lausanneen sen lukuisine pääkonttoreineen ja globaaleine toimielimineen. Geneven lentokentälle on yhden tunnin ajomatka, Ranskassa sijaitsevaan Lyonin kaupunkiin kahden ja puolen tunnin ajomatka ja Italiaan pääsee autoillen yhdessä ja puolessa tunnissa.

Charlie Smith, Concierge Auctionsin neuvonantaja Euroopassa kommentoi: "Huvilan läheinen sijainti suhteessa sekä maailmanlaajuisesti tunnetun Evianin kylään että moneen Euroopan yritysmaailman keskuksista tekee tästä ihanteellisen kodin ammattilaiselle, jota kiehtoo taide. Vaikka tämä järvenrantahuvila on helpon matkan päässä, sen sijainti näkymineen on täydellisen rauhallinen. Tämän myyntikohteen erinomaiseen arvoon tulee laskea sen suotuisa sijainti Genevenjärven rannalla ilman sveitsiläisen postiositteen mukanaan tuomaa suurta hinnan korotusta."

Ovet ovat avoinna päivisin kello 13–16, ja tämän ajan ulkopuolella erikseen sovitusti. Ajanvaraukset tai huudatukseen rekisteröinti tehdään osoitteessa www.conciergeauctions.com.

Yhteyshenkilö: Alice Lacey alice@relevanceinternational.com

+442038688700

