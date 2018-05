Eigentijds als installatiekunst ontworpen Frans huis aan het meer wordt verkocht op veiling zonder voorbehoud via Concierge Auctions

Het pand met zijn kathedraalachtige ramen, glazen schuifdeuren en hoge plafonds op amper zes meter van de waterkant heeft een prachtig uitzicht op het meer. Het huis van 720 vierkante meter staat op een stuk grond van 2.000 vierkante meter. Het heeft vijf slaapkamers, vier badkamers, een ruime woonkamer, een eetkamer, een privé kantoor, een kelder van 215 vierkante meter en een garage van 180 vierkante meter. Aan de buitenkant is er een steiger en een groot door platanen overschaduwd terras. Het pand is gebouwd met enkel herbruikbare materialen en heeft een laag energieverbruik. De interieurinrichting is een belangrijk onderdeel van de identiteit van het huis, met ingebouwde meubels die speciaal zijn ontworpen als weerspiegeling en aanvulling van het omringende landschap.

Thonon-les-Bains is een charmant kuuroord aan de zuidkant van het Meer van Genève. De passagiersveerboot van en naar Zwitserland is slechts een paar minuten van Casa 26 vandaan. Het pand heeft dus een ideale ligging voor wie gemakkelijk heen en weer naar Lausanne en zijn vele zakelijke kantoren en internationale instellingen moet reizen. Genève Aéroport kan in één uur met de auto worden bereikt, de Franse stad Lyon in twee en een half uur en Italië in anderhalf uur.

Charlie Smith, Europees adviseur voor Concierge Auctions, maakte de volgende opmerking: "Door zijn ligging dicht bij het wereldwijd bekende stadje Evian en niet ver van een aantal Europese zakencentra, is dit het ideale huis voor een professional met een passie voor kunst. Alhoewel het huis aan het meer goed bereikbaar is, ligt het toch in een rustige omgeving met een kalmerende uitstraling. Met zijn uitstekende locatie aan de oevers van het Meer van Genève, maar zonder de met een Zwitserse postcode geassocieerde premie, is dit huis een uitstekende investering."

Het pand kan dagelijks van 1pm tot 4pm of op afspraak worden bezocht. Om een afspraak te maken of deel te nemen aan de verkoop kunt u terecht op www.conciergeauctions.com.

Contact: Alice Lacey alice@relevanceinternational.com

+442038688700

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/688717/casa_26_france_Concierge_Auctions.jpg

SOURCE Concierge Auctions

Related Links

http://www.conciergeauctions.com