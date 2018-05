Nowoczesny, francuski dom nad jeziorem zaprojektowany jako instalacja artystyczna idzie pod młotek bez ceny minimalnej w domu aukcyjnym Concierge Auctions

Położony zaledwie sześć metrów od brzegu dom charakteryzuje się oknami katedralnymi, szklanymi drzwiami przesuwnymi i wysokimi sufitami, co pozwala na zmaksymalizowanie widoków na jezioro. Dom znajduje się na działce o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, a powierzchnia mieszkalna o wielkości 720 metrów kwadratowych obejmuje pięć sypialni, cztery łazienki, przestronny salon, jadalnię, biuro, piwnicę o powierzchni 215 metrów kwadratowych i garaż o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Na zewnątrz budynku znajduje się pirs i duży taras w cieniu platanów. Budynek wzniesiono z wykorzystaniem wyłącznie materiałów do powtórnego przetworzenia i z zachowaniem niskiego zapotrzebowania energetycznego. Dekoracja wewnętrzna jest elementem tożsamości domu, a meble na wymiar zostały zaprojektowane z myślą o współgraniu z otaczającym je krajobrazem.

Thonon-les-Bains to urocze miasteczko z uzdrowiskiem na południowym brzegu Jeziora Genewskiego. Prom pasażerski do Szwajcarii przybija do brzegu zaledwie kilka minut od Casa 26. Dlatego też nieruchomość znajduje się w idealnej lokalizacji umożliwiającej wygodną podróż do Lozanny, w której znajduje się wiele siedzib głównych przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych. Do lotniska Genève Aéroport można dotrzeć samochodem w zaledwie godzinę, natomiast francuskie miasto Lyon znajduje się dwie i pół godziny jazdy, a do Włoch dojedzie się w półtorej godziny.

Charlie Smith, europejski doradca w domu aukcyjnym Concierge Auctions: „Położona tak blisko znanego na całym świecie Evian i w dobrej odległości od szeregu europejskich węzłów biznesowych posiadłość jest idealnym domem dla osoby pracującej i oddanej sztuce. Pomimo tak łatwego dostępu ten dom nad jeziorem znajduje się w bardzo spokojnej okolicy. Ciesząc się dobrą lokalizacją nad brzegiem Jeziora Genewskiego jednak bez wysokich, szwajcarskich cen dom będzie dobrym źródłem wartości".

Nieruchomość można oglądać każdego dnia od 13:00 do 16:00 lub po umówieniu się na spotkanie. Na stronie www.conciergeauctions.com można umówić się na spotkanie lub zarejestrować chęć uczestnictwa w licytacji.

