Molicel tire parti de l'essor mondial des véhicules hybrides et dévoile une technologie cellulaire de nouvelle génération

TAIPEI, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Molicel, pionnier des cellules à très haute puissance, a démontré son leadership technologique lors de l'Advanced Automotive Battery Conference (AABC) Europe 2026 en dévoilant l'INR-21700-P70X de sa série PX. Conçue pour combler le fossé entre les batteries lithium-ion et les supercondensateurs, cette cellule de nouvelle génération établit une nouvelle référence dans le secteur automobile en offrant une capacité exceptionnelle de 7 000 mAh, une densité énergétique impressionnante de 340 Wh/kg et une capacité de décharge continue à haut débit de 30C.

Molicel Capitalizes on Global Hybrid Surge, Unveiling Next-Gen Cell Technology

Ce réajustement tactique majeur secoue l'industrie automobile mondiale alors que la croissance des véhicules électriques à batterie (BEV) marque le pas. Dans ses perspectives 2026, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) met en avant cette évolution, soulignant que les constructeurs accordent désormais la priorité aux véhicules hybrides. En conséquence, l'explosion de la demande pour des véhicules hybrides est en train de redéfinir certaines régions clés : aux États-Unis, les véhicules hybrides ont représenté près de 20 % des ventes de véhicules neufs à la fin de l'année 2025, selon CNBC, tandis qu'en Europe, ils ont conquis 24 % de part de marché, d'après les données du Conseil international pour les transports propres (ICCT). Dans le même temps, la région Asie-Pacifique a affirmé sa position dominante sur le marché, s'adjugeant 51,67 % de la valeur du marché mondial des véhicules hybrides, tous segments confondus (hybrides légers, hybrides complets et hybrides rechargeables). La dynamique multirégionale propulsera le marché mondial des véhicules hybrides de 335,21 milliards USD en 2026 à 570,78 milliards USD d'ici 2034.

Cette évolution du marché a profondément modifié les exigences en matière de batteries. Les hybrides de nouvelle génération exigent une synergie sans précédent entre énergie durable et puissance explosive, un profil que Molicel offre en rompant avec le compromis traditionnel entre puissance et densité. Avec une puissance de crête de 900 W pendant 5 secondes, l'INR-21700-P70X permet une distribution électrique immédiate lors de manœuvres de dépassement soudaines et une absorption instantanée de l'énergie lors de freinages régénératifs puissants. De plus, la cellule atteint un temps de commutation de puissance sans précédent, inférieur à 200 microsecondes, lors de l'augmentation de la puissance de sortie. Cette vitesse de réponse est comparable à celle d'un supercondensateur, ce qui permet au véhicule de gérer sans difficulté les impulsions de puissance à haute fréquence sans perte de puissance.

« Le secteur automobile mondial connaît actuellement une profonde diversification, dans un contexte où la demande en puissance de pointe immédiate et à haute fréquence est devenue primordiale », déclare Casey Shiue, président de Molicel. « Notre série PX de nouvelle génération n'est pas seulement une évolution technique ; en alliant la réactivité propre aux supercondensateurs à la haute densité énergétique du lithium-ion, nous redéfinissons ce que les groupes motopropulseurs hybrides sont capables d'atteindre en termes de puissance brute, de sécurité et de durée de vie. »

En satisfaisant aux exigences ultrastrictes de la norme UL9540A relative à l'évaluation des phénomènes d'emballement thermique (la référence internationale incontestée en matière de sécurité pour les systèmes de stockage d'énergie et les infrastructures électriques critiques), Molicel établit une nouvelle référence en matière de sécurité. Grâce à une technologie monocristalline de pointe, cette cellule réduit de près de 50 % le dégagement de chaleur exothermique par rapport aux matériaux polycristallins classiques. Il est essentiel de noter que, lors d'essais de mise à l'épreuve extrêmes, au lieu de provoquer une explosion simultanée et catastrophique, les cellules Molicel dégagent de la fumée, ce qui retarde considérablement la propagation de la chaleur et permet de l'isoler. Ce système de confinement tactique offre un niveau de protection exceptionnel, apprécié non seulement par les BBU de centres de données critiques, mais qui constitue désormais également une garantie de sécurité sans précédent pour les constructeurs automobiles qui conçoivent des véhicules hybrides de nouvelle génération.

De plus, contrairement aux BEV qui subissent quotidiennement des cycles de décharge profonds, les véhicules hybrides soumettent leurs batteries à des centaines de milliers de fluctuations rapides et peu profondes. Lors d'essais reproduisant cet environnement avec un profil de supercondensateur, la série PX de Molicel a conservé une capacité étonnante de 96 % après 1 000 000 de cycles (+10 °C pendant 10 s / -2 °C pendant 110 s, température de coupure : 83 °C). Cette durabilité exceptionnelle garantit que le groupe motopropulseur à batterie aura une durée de vie supérieure à celle du véhicule lui-même, ce qui élimine les préoccupations liées à la garantie des constructeurs automobiles.

En associant la densité énergétique des batteries lithium-ion classiques à une réactivité de l'ordre de la microseconde, au faible dégagement de chaleur et à la durée de vie de plusieurs millions de cycles d'un supercondensateur dans des conditions d'impulsions à haut débit, Molicel s'impose comme le principal catalyseur technologique de la transition mondiale vers les véhicules hybrides.

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