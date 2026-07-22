Molicel、ハイブリッド車が世界的に急増するなか、好機を捉えるべく次世代セル技術を発表

台北、2026年7月22日 /PRNewswire/ -- 超高出力電池のパイオニアであるMolicelは、Advanced Automotive Battery Conference (AABC) Europe 2026において、同社の技術的リーダーシップを披露し、PXシリーズを代表する製品であるINR-21700-P70Xを公開しました。リチウムイオン電池とスーパーキャパシタの間のギャップを埋めるよう設計されたこの次世代セルは、驚異的な7000 mAhの容量、圧倒的な340 Wh/kgのエネルギー密度、そして最高クラスの30Cという高レート連続放電能力を実現し、自動車業界における新たな基準を打ち立てています。

Molicel Capitalizes on Global Hybrid Surge, Unveiling Next-Gen Cell Technology (PRNewsfoto/Molicel)

BEVの成長が鈍化するなか、この大規模な戦略的再編が世界の自動車業界を席巻しています。International Energy Agency（IEA）は2026年の見通しにおいて、この変化を強調し、自動車メーカーがハイブリッド車を積極的に優先していると指摘しています。これを受けて、ハイブリッド車への需要が急増し、主要地域における状況が一変しつつあります。CNBCによると、米国では2025年末までにハイブリッド車の販売台数が新車販売総数の20％近くに達しています。一方、International Council on Clean Transportation (ICCT)のデータによると、欧州ではハイブリッド車が24％の市場シェアを獲得しています。同時に、アジア太平洋地域は市場での優位性を確立し、マイルドハイブリッド、フルハイブリッド、プラグインハイブリッドを含む全セグメントにおける世界のハイブリッド車市場規模の51.67％を占めています。複数の地域におけるモメンタムにより、世界のハイブリッド車市場は、2026年の3,352億1,000万米ドルから、2034年までに5,707億8,000万米ドルへと拡大すると見込まれています。

こうした市場の変化により、バッテリーに対する要件は大きく変化しています。次世代ハイブリッド車には、持続的なエネルギーと爆発的なパワーの、これまでにない相乗効果が求められています。Molicelは、パワーと密度の間の従来のトレードオフを打破することで、この要件を満たすことに成功しています。INR-21700-P70Xは、900Wのピーク出力を5秒間維持できるため、急な追い越し操作時の瞬時の電流供給や、強力な回生ブレーキ時の瞬時の電力吸収を可能にします。さらに、このセルは、高出力へと段階的に出力アップする際、200マイクロ秒未満という前例のない電力切り替え時間を実現しています。この応答速度は、実質的にスーパーキャパシタと同等の性能を発揮し、車両が高周波の電力パルスを電力低下なくシームレスに処理することを可能にします。

「世界の自動車業界は劇的な多様化の真っ只中にあり、即座に高頻度で供給されるバースト電力の需要が極めて重要になっています」と、Molicelの社長であるCasey Shiueは述べています。「当社の次世代PXシリーズは、単なる段階的なアップグレードではありません。スーパーキャパシタのような応答性とリチウムイオン電池の高いエネルギー密度を融合させることで、ハイブリッドパワートレインが実現できる出力、安全性、そして寿命の限界を再定義しています。」

エネルギー貯蔵システムおよび重要な電力インフラにおける国際的な安全基準を決定づける、極めて厳格なUL9540A熱暴走評価に合格したことで、Molicelは新たな安全基準を打ち立てました。高度な単結晶技術により、このセルは、従来の多結晶材料と比較して、発熱量を50％近く削減しています。重要な点として、過酷な耐衝撃試験において、Molicelのセルは同時かつ壊滅的な破裂を引き起こすことなく、単に煙を上げるにとどまり、熱の伝播を大幅に遅らせ、その範囲を限定することに成功しています。この戦術的封じ込めソリューションは、ミッションクリティカルなデータセンターのBBUから高く評価されている最高水準の防御機能を提供するだけでなく、現在では次世代HEVを設計する自動車メーカーにとって、かつてないほどの安全性の保証としても機能しています。

さらに、毎日深い充放電サイクルを繰り返すBEVとは異なり、ハイブリッド車はバッテリーに数十万回もの急速かつ浅い変動を繰り返させることになります。スーパーキャパシタのプロファイルに基づいてこの環境を模擬した試験において、MolicelのPXシリーズは、1,000,000サイクルの後でも驚異的な96％の容量を維持しました（10秒間+10C、110秒間-2C、カットオフ温度83°C）。この極めて高い耐久性により、バッテリー駆動システムは車両本体よりも長持ちするため、自動車メーカーの保証に関する不安が解消されます。

Molicelは、従来のリチウムイオン電池のエネルギー密度と、高レートパルス条件下におけるスーパーキャパシタのマイクロ秒単位の応答性、低発熱性、および100万サイクルに及ぶ寿命を組み合わせることで、世界的なハイブリッド化への移行を牽引する最先端の技術基盤として位置づけられています。

SOURCE Molicel