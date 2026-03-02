MWC 2026 | Blackview приглашает вас открыть для себя новую эру интеллектуальных инноваций!

Blackview

Mar 02, 2026, 14:08 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 2 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Со 2 по 5 марта 2026 г. Барселона вновь становится глобальным центром мобильных инноваций в Fira Gran Via, Испания. На стенде 7G40 Blackview представляет свои последние флагманы, демонстрируя полную интеллектуальную экосистему AI × Communication × Rugged × All-Scenario — от защищенных телефонов и планшетов до ноутбуков, дисплеев, интеллектуальных очков и носимых устройств.

Линейка флагманов серии XPLORE | Переопределение границ производительности прочных флагманов

Серия XPLORE занимает центральное место с тремя прорывными моделями. XPLORE 6 — это первый в мире защищенный флагман на базе платформы Dimensity 9400+ с перископическим телеобъективом, обеспечивающим элитную производительность и профессиональную визуализацию. По сравнению с XPLORE 6, XPLORE 6 Pro расширяет возможности промышленного применения благодаря модулю тепловидения с высоким разрешением 256×192, позволяющему точно определять температуру для проверок, устранения неполадок и экстренного реагирования. А XPLORE 2 Satellite — это первый в мире защищенный смартфон с поддержкой спутниковой передачи голосовых сообщений и eSIM. Благодаря спутниковой связи NTN через Skylo он обеспечивает двустороннюю передачу сообщений даже без наземных сетей.

Флагманский планшет MEGA 12 | Переосмысление производительности

MEGA 12 — первый в мире планшет с искусственным интеллектом 5G и сертификацией IP68/IP69K. Питание от аккумулятора емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт обеспечивает длительную производительность для работы и игр.

Новая экосистема мобильного офиса | Расширение границ эффективной производительности

AceBook 8 Pro обеспечивает плавную, захватывающую производительность с 16-дюймовым дисплеем 16:10 и мощностью Ryzen 5 в гладком металлическом корпусе, а DCM 6 Pro повышает эффективность многозадачности благодаря двум 14-дюймовым IPS-экранам и одному кабелю USB-C.

Эволюция носимых устройств ИИ | Как сделать интеллект естественной частью повседневной жизни

Интеллектуальные очки BV100 AI Smart Glasses оснащены 8-мегапиксельной камерой, голосовым помощником на базе ИИ, двумя динамиками, Bluetooth 5.4 и аккумулятором на весь день в легком дизайне, объединяющем умные часы Blackview и наушники для обеспечения бесшовной носимой экосистемы ИИ.

До встречи на мероприятии | Изучите новые возможности сотрудничества
Blackview приглашает глобальных дистрибьюторов и партнеров посетить стенд, познакомиться с новейшими флагманами и изучить новые возможности в эпоху AI × Communication × Rugged.

Название события: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)
Место проведения: Fira Gran Via, Барселона, Испания
Номер стенда: 7G40
Даты событий: 2–5 марта 2026 г.

Для получения более подробной информации и возможностей сотрудничества, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.blackview.hk или посетите наш стенд (7G40) для деловых обсуждений!

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2923199/1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2012838/9a4c1a6a5647d207eb5fca8d8c54920_Logo.jpg

