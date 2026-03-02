MWC 2026 | Blackview zaprasza do zapoznania się z nową erą inteligentnych innowacji

SHENZHEN, Chiny, 2 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 2-5 marca 2026 barceloński kompleks Fira Gran Via ponownie stanie się globalnym centrum mobilnych innowacji. Na stoisku 7G40 firma Blackview zaprezentuje swoje najnowsze flagowe produkty, szczycąc się pełnym inteligentnym ekosystemem „AI x Communication x Rugged x All-Scenario" (sztuczna inteligencja x komunikacja x wytrzymałość x wszechstronność zastosowań) - począwszy od wytrzymałych telefonów po laptopy, monitory, inteligentne okulary AI i urządzenia ubieralne.

Flagowe produkty serii XPLORE | Definiowanie na nowo granic wydajności wytrzymałych urządzeń

Produkty serii XPLORE są głównym punktem ekspozycji dzięki trzem przełomowym modelom. XPLORE 6 jest pierwszym na świecie wytrzymałym smartfonem wyposażonym w platformę Dimensity 9400+. Zastosowano w nim też peryskopowy teleobiektyw, zapewniając wysokiej klasy parametry i profesjonalne obrazy. W porównaniu z XPLORE 6, XPLORE 6 Pro charakteryzuje się udoskonalonymi zastosowaniami dzięki modułowi termowizyjnemu o wysokiej rozdzielczości 256×192, co pozwala na precyzyjną detekcję temperatury na potrzeby przeglądów, rozwiązywania problemów i szybkiej reakcji na awarie. Z kolei XPLORE 2 Satellite jest pierwszym na świecie wytrzymałym smartfonem obsługującym satelitarną łączność głosową i eSIM. Dzięki łączności satelitarnej NTN za pośrednictwem Skylo, umożliwia dwustronne przesyłanie wiadomości głosowych bez sieci naziemnej.

Flagowy tablet MEGA 12 | Nowa definicja produktywności

MEGA 12 jest pierwszym na świecie tabletem 5G AI z certyfikacją IP68/IP69K. Zasilany baterią o pojemności 10 000 mAH z funkcją szybkiego ładowania 55 W, zapewnia możliwość pracy i zabawy przez długi czas.

Nowy ekosystem mobilnego biura | Przekraczanie granic wydajnej produktywności

AceBook 8 Pro zapewnia płynną i wciągająca produktywność dzięki 16-calowemu wyświetlaczowi 16:10 i mocy procesora Ryzen 5 w eleganckiej, metalowej obudowie, podczas gdy monitor DCM 6 Pro poprawia wydajność wykonywania kilku zadań jednocześnie dzięki dwóm 14-calowym ekranom IPS i jednemu kablowi USB-C.

Nowe urządzenia ubieralne AI | Inteligentne rozwiązania stają się naturalną częścią codziennego życia

Inteligentne okulary BV100 AI mieszczą w lekkiej konstrukcji aparat 8 MP, asystenta głosowego AI, podwójne głośniki, łączność Bluetooth 5.4 i cały dzień pracy baterii - dołączając do smartwatchy i słuchawek bezprzewodowych Blackview i tworząc z nimi płynny ekosystem urządzeń ubieralnych AI.

Do zobaczenia na targach | Sprawdź nowe możliwości współpracy
Firma Blackview serdecznie zaprasza międzynarodowych dystrybutorów i partnerów do odwiedzenia stoiska marki, doświadczenia pracy z jej najnowszymi flagowymi urządzeniami i zapoznania się nowymi możliwościami w erze AI x Communication x Rugged.

Nazwa wydarzenia: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)
Miejsce: Fira Gran Via, Barcelona, Hiszpania
Numer stoiska: 7G40
Data wydarzenia: 2-5 marca 2026 r.

Szczegółowe informacje i możliwości współpracy dostępne są na naszej stronie internetowej: www.blackview.hk. Firma zaprasza też na stoisko (7G40) na rozmowy biznesowe!

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923199/1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012838/9a4c1a6a5647d207eb5fca8d8c54920_Logo.jpg

