MWC 2026 | Blackview lädt Sie ein, eine neue Ära intelligenter Innovationen zu entdecken!

Blackview

Mar 02, 2026, 19:57 ET

SHENZHEN, China, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Vom 2. bis 5. März 2026 wird Barcelona erneut zum globalen Zentrum für mobile Innovationen – Fira Gran Via, Spanien. An Stand 7G40 präsentiert Blackview seine neuesten Flaggschiff-Modelle und zeigt ein komplettes „KI × Kommunikation × Robustheit × Alle Szenarien"-Smart-Ökosystem – von robusten Smartphones und Tablets bis hin zu Laptops, Displays, KI-Smartbrillen und Wearables.

Flaggschiff-Modellreihe der XPLORE-Serie | Neudefinition der Leistungsgrenzen robuster Flaggschiff-Modelle

Das XPLORE-Serie steht mit drei bahnbrechenden Modellen im Mittelpunkt. Das XPLORE 6 ist das weltweit erste robuste Flaggschiff mit Dimensity 9400+ Plattform und Periskop-Teleobjektiv, das Spitzenleistung und professionelle Bildgebung bietet. Im Vergleich zum XPLORE 6 verbessert das XPLORE 6 Pro industrielle Anwendungen mit einem hochauflösenden Wärmebildmodul (256 × 192), das eine präzise Temperaturerfassung für Inspektionen, Fehlerbehebung und Notfallmaßnahmen ermöglicht. Und das XPLORE 2 Satellite ist das weltweit erste robuste Smartphone, das Satelliten-Sprachnachrichten und eSIM unterstützt. Mit NTN-Satellitenkonnektivität über Skylo ermöglicht es auch ohne Boden-Netzwerke eine bidirektionale Nachrichtenübermittlung.

MEGA 12 Flaggschiff-Tablet | Produktivität neu definiert

Das MEGA 12 ist das weltweit erste 5G-KI-Tablet mit IP68/IP69K-Zertifizierung. Angetrieben von einem 10.000-mAh-Akku mit 55-W-Schnellladefunktion bietet es lang anhaltende Leistung für Arbeit und Freizeit.

Neues mobiles Büro-Ökosystem | Erweiterung der Grenzen effizienter Produktivität

Das AceBook 8 Pro bietet mit seinem 16-Zoll-Display im Format 16:10 und Ryzen 5-Leistung in einem schlanken Metallgehäuse reibungslose, immersive Produktivität, während das DCM 6 Pro mit zwei 14-Zoll-IPS-Bildschirmen und praktischem USB-C-Anschluss für effizientes Multitasking sorgt.

Weiterentwickelte KI-Wearables | Intelligenz als natürlicher Bestandteil des Alltags

Die BV100 AI Smart Glasses vereinen eine 8-MP-Kamera, einen KI-Sprachassistenten, zwei Lautsprecher, Bluetooth 5.4 und einen Akku für den ganzen Tag in einem leichten Design – zusammen mit den Smartwatches und Earbuds von Blackview bilden sie ein nahtloses KI-Wearable-Ökosystem.

Wir sehen uns auf der Veranstaltung | Entdecken Sie neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Blackview lädt globale Distributoren und Partner herzlich ein, den Stand zu besuchen, die neuesten Flaggschiffprodukte zu erleben und neue Möglichkeiten im Zeitalter von KI × Kommunikation × Robustheit zu entdecken.

Name der Veranstaltung: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)
Ort: Fira Gran Via, Barcelona, Spanien
Standnummer: 7G40
Veranstaltungstermine: 2. bis 5. März 2026

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit finden Sie auf unserer Website: www.blackview.hk oder besuchen Sie unseren Stand (7G40) für Geschäftsgespräche!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923199/1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012838/9a4c1a6a5647d207eb5fca8d8c54920_Logo.jpg

