MWC 2026 | ¡Blackview le invita a explorar una nueva era de innovación inteligente!

SHENZHEN, China, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 2 al 5 de marzo de 2026, Barcelona volverá a ser el centro mundial de la innovación móvil en Fira Gran Vía, España. En el stand 7G40, Blackview presentará sus últimos productos estrella, mostrando un ecosistema inteligente completo de "IA × Comunicación × Robustez × Todo-Escenario", desde teléfonos y tabletas robustos hasta portátiles, pantallas, gafas inteligentes con IA y dispositivosa portátiles.

Gama de productos estrella de la serie XPLORE | Redefiniendo los límites del rendimiento de los productos estrella robustos

1

La serie XPLORE destaca con tres modelos innovadores. El XPLORE 6 es el primer smartphone robusto del mundo, impulsado por la plataforma Dimensity 9400+, con un teleobjetivo periscópico que ofrece un rendimiento excepcional e imágenes de nivel profesional. Comparado con el XPLORE 6, el XPLORE 6 Pro optimiza las aplicaciones industriales con un módulo de imagen térmica de alta resolución de 256×192, que permite la detección precisa de temperatura para inspecciones, resolución de problemas y respuesta a emergencias. Por otro lado, el XPLORE 2 Satellite es el primer smartphone robusto del mundo compatible con mensajería de voz por satélite y eSIM. Con conectividad satelital NTN a través de Skylo, permite la mensajería bidireccional incluso sin redes terrestres.

Tableta insignia MEGA 12 | Redefiniendo la productividad

La MEGA 12 es la primera tableta 5G con IA del mundo con certificación IP68/IP69K. Equipada con una batería de 10.000 mAh y carga rápida de 55 W, ofrece un rendimiento duradero para trabajar y jugar.

Nuevo ecosistema de oficina móvil | Ampliando los límites de la productividad eficiente

El AceBook 8 Pro ofrece una productividad fluida e inmersiva con una pantalla 16:10 de 16 pulgadas y la potencia de un Ryzen 5 en un elegante cuerpo metálico, mientras que el DCM 6 Pro potencia la multitarea eficiente con dos pantallas IPS de 14 pulgadas y la comodidad de un solo cable USB-C.

Dispositivos portátiles con IA evolucionados | Haciendo de la inteligencia una parte natural de la vida cotidiana

Las gafas inteligentes BV100 con IA incorporan una cámara de 8 MP, asistente de voz con IA, altavoces duales, Bluetooth 5.4 y batería que dura todo el día en un diseño ligero, uniéndose a los relojes inteligentes y auriculares Blackview para impulsar un ecosistema de dispositivos con IA integrada.

Nos vemos en el evento | Explore nuevas oportunidades de colaboración

Blackview invita cordialmente a sus distribuidores y socios globales a visitar el stand, experimentar sus últimos productos estrella y explorar nuevas oportunidades en la era de la IA, la comunicación y la robustez.

Nombre del evento: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)

Lugar: Fira Gran Via, Barcelona (España)

Expositor: 7G40

Fechas del evento: 2–5 de marzo de 2026

Para obtener más detalles y oportunidades de colaboración, visite nuestro sitio web: www.blackview.hk o visite nuestro stand (7G40) para conversar sobre negocios.