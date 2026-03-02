MWC 2026 | Blackview vás zve k objevování nové éry chytrých inovací!
News provided byBlackview
Mar 02, 2026, 11:04 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 2. března 2026 /PRNewswire/ – Od 2. do 5. března 2026 se Barcelona, konkrétně výstaviště Fira Gran Via, opět stává globálním centrem mobilních inovací. Na stánku 7G40 představí společnost Blackview své nejnovější vlajkové produkty, které jsou součástí kompletního chytrého ekosystému „AI × Komunikace × Odolnost × Všechny scénáře", ať už se jedná o odolné telefony a tablety, notebooky, displeje, chytré brýle s AI či nositelná zařízení.
Řada vlajkových modelů XPLORE | Redefinice hranic výkonu odolných vlajkových produktů
Pozonost se upírá na řadu XPLORE, jejíž součástí jsou tři průlomové modely. XPLORE 6 je první odolný vlajkový telefon na světě poháněný platformou Dimensity 9400+ a vybavený periskopickým teleobjektivem, který poskytuje špičkový výkon a profesionální fotografické možnosti. Ve srovnání s XPLORE 6 rozšiřuje telefon XPLORE 6 Pro průmyslové aplikace o termální modul s vysokým rozlišením 256×192, který umožňuje přesné měření teploty při inspekcích, odstraňování problémů a reakce na mimořádné situace. A XPLORE 2 Satellite je první odolný smartphone na světě podporující satelitní hlasové zprávy a eSIM. Díky satelitní konektivitě NTN přes Skylo umožňuje telefon obousměrnou komunikaci i bez pozemních sítí.
Vlajkový tablet MEGA 12 | Redefinice produktivity
MEGA 12 je první 5G AI tablet na světě s certifikací IP68/IP69K. Je vybaven baterií o kapacitě 10.000 mAh s 55W rychlým nabíjením a poskytuje dlouhotrvající výkon pro práci i zábavu.
Nový mobilní kancelářský ekosystém | Rozšiřování hranic efektivní produktivity
Notebook AceBook 8 Pro nabízí plynulou a pohlcující produktivitu díky 16palcovému displeji s poměrem stran 16:10 a výkonu procesoru Ryzen 5 v elegantním kovovém těle. Přenosný rozšiřovač obrazovky pro notebook DCM 6 Pro zvyšuje efektivitu multitaskingu díky dvěma 14palcovým IPS obrazovkám a pohodlnému připojení jediným kabelem USB-C.
AI nositelná zařízení nové generace | Inteligence jako přirozená součást každodenního života
Chytré brýle BV100 AI Smart Glasses kombinují 8Mpx fotoaparát, hlasového asistenta s AI, duální reproduktory, Bluetooth 5.4 a celodenní výdrž baterie v lehkém provedení. Spolu s chytrými hodinkami a sluchátky Blackview vytvářejí bezproblémový ekosystém nositelných zařízení s umělou inteligencí.
Těšíme se na setkání na akci | Objevte nové příležitosti ke spolupráci
Společnost Blackview srdečně zve globální distributory a partnery k návštěvě svého stánku, kde si mohou vyzkoušet nejnovější vlajkové modely a objevit nové příležitosti v éře AI × Komunikace × Odolnost.
Název akce: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)
Místo konání: Fira Gran Via, Barcelona, Španělsko
Číslo stánku: 7G40
Termín akce: 2.–5. března 2026
Pro více informací a možnosti spolupráce navštivte naše webové stránky: www.blackview.hk nebo se zastavte na našem stánku (7G40) k obchodním jednáním.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923199/1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012838/9a4c1a6a5647d207eb5fca8d8c54920_Logo.jpg
