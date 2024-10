Nakheel attribue des contrats d'une valeur de 5 milliards d'AED pour la construction de villas de luxe à Palm Jebel Ali

DUBAI, UAE, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, membre de la branche immobilière pionnière de Dubai Holding, Dubai Holding Real Estate, a attribué trois contrats majeurs, évalués collectivement à plus de 5 milliards AED, pour la construction de villas ultra-luxueuses exclusives sur les six premières frondes de Palm Jebel Ali, dont l'achèvement est prévu pour la fin de 2026.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali signing ceremony with management

Les contrats, attribués à Ginco General Contracting, Shapoorji Pallonji Mideast et United Engineering Construction Company (UNEC), marquent une étape importante dans le développement en cours de cette destination phare du front de mer à Dubaï. L'étendue des travaux dans le cadre des trois contrats comprend la construction de 723 luxueuses villas Beach Collection et Coral Collection avec un front de mer exclusif sur six fronts de mer, ainsi que le développement complet d'une infrastructure de classe mondiale et d'espaces publics dynamiques dans les fronts de mer respectifs sur Palm Jebel Ali.

Palm Jebel Ali établira une nouvelle norme pour la vie au bord de l'eau, et les résidents peuvent s'attendre à une sélection variée de villas Beach Collection de cinq et six chambres à coucher, au nombre de 539 au total, et 184 opulentes villas Coral Collection de sept chambres à coucher, chacune méticuleusement conçue avec un choix de huit styles architecturaux distincts pour les villas Beach Collection et de huit styles pour les villas Coral Collection. Les villas de luxe disposent de vastes surfaces bâties allant de 8 000 à 15 000 pieds carrés. La construction des résidences en bord de mer sera complétée par le développement simultané d'un réseau de routes, de services publics parfaitement intégrés et d'un aménagement paysager verdoyant, tous conçus pour rehausser l'expérience de vie de la communauté pour les résidents, les familles et les visiteurs.

Khalid Al Malik, directeur général de Dubai Holding Real Estate, a déclaré: "Palm Jebel Ali représente le summum de la vie en bord de mer et reflète la vision de croissance et de prospérité de Dubaï. Il devrait contribuer de manière significative au développement économique de l'émirat, en attirant les investissements et le tourisme pour les années à venir. Le partenariat avec Ginco General Contracting, Shapoorji Pallonji Mideast et UNEC sur le prestigieux projet Palm Jebel Ali reflète notre engagement à développer et à fournir les meilleures expériences de vie disponibles sur le marché".

Les sept îles de Palm Jebel Ali s'étendent sur 13,4 kilomètres, avec 16 frondes et plus de 90 kilomètres de front de mer, ce qui correspond à l'objectif du plan directeur urbain de Dubaï 2040 d'étendre l'accès public à la plage.

Pour la vidéo : Nakheel attribue des contrats d'une valeur de 5 milliards d'AED pour Palm Jebel Ali

