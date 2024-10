Nakheel vergibt Aufträge im Wert von 5 Mrd. AED für den Bau von Luxusvillen auf Palm Jebel Ali

DUBAI, VAE, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, ein Mitglied des bahnbrechenden Immobilienunternehmens Dubai Holding Real Estate, hat drei Großaufträge im Gesamtwert von über 5 Mrd. AED für den Bau exklusiver Luxusvillen auf den ersten sechs Wedeln von Palm Jebel Ali vergeben, die bis Ende 2026 fertiggestellt werden sollen.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali signing ceremony with management

Die Verträge, die an Ginco General Contracting, Shapoorji Pallonji Mideast und United Engineering Construction Company (UNEC) vergeben wurden, markieren einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Entwicklung dieses Wahrzeichens am Wasser in Dubai. Der Umfang der Arbeiten im Rahmen der drei Verträge umfasst den Bau von 723 luxuriösen Beach Collection- und Coral Collection-Villen mit exklusiven Strandabschnitten in sechs Bereichen sowie die umfassende Entwicklung einer erstklassigen Infrastruktur und lebendiger öffentlicher Räume in den jeweiligen Bereichen der Palm Jebel Ali.

Palm Jebel Ali wird einen neuen Standard für das Leben am Wasser setzen, und die Bewohner können sich auf eine vielfältige Auswahl an Villen der Beach Collection mit fünf und sechs Schlafzimmern (insgesamt 539) und 184 opulente Villen der Coral Collection mit sieben Schlafzimmern freuen, die jeweils sorgfältig mit einer Auswahl von acht verschiedenen architektonischen Stilen für die Villen der Beach Collection und acht Stilen für die Villen der Coral Collection gebaut wurden. Die Luxusvillen verfügen über eine große bebaute Fläche von 8.000 bis 15.000 Quadratmetern. Der Bau der Wohnhäuser am Wasser wird durch die gleichzeitige Entwicklung eines Straßennetzes, nahtlos integrierter Versorgungseinrichtungen und grüner Landschaftsgestaltung ergänzt, die alle darauf abzielen, das Gemeinschaftserlebnis für Bewohner, Familien und Besucher zu verbessern.

Khalid Al Malik, Chief Executive Officer der Dubai Holding Real Estate, sagte: "Palm Jebel Ali ist der Gipfel des Lebens am Wasser und spiegelt Dubais Vision von Wachstum und Wohlstand wider. Es wird in den kommenden Jahren einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Emirats leisten und Investitionen und Tourismus anziehen. Die Partnerschaft mit Ginco General Contracting, Shapoorji Pallonji Mideast und UNEC bei dem prestigeträchtigen Palm Jebel Ali Projekt spiegelt unser Engagement für die Entwicklung und Bereitstellung der besten Lebensqualität auf dem Markt wider."

Die sieben Inseln von Palm Jebel Ali erstrecken sich über eine Länge von 13,4 Kilometern, verfügen über 16 Strandabschnitte und mehr als 90 Kilometer Strand, was dem Ziel des städtischen Masterplans Dubai 2040 entspricht, den öffentlichen Strandzugang zu erweitern.

Für das Video: Nakheel vergibt Aufträge im Wert von 5 Mrd. AED für Palm Jebel Ali

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2532215/Nakheel.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2532214/Nakheel_signing_ceremony.jpg