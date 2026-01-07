NAVEE představuje na veletrhu CES 2026 inovace v oblasti vysoce výkonné mobility a rozšiřuje své působení do scénářů pod širým nebem
News provided byNavee
Jan 07, 2026, 19:00 ET
LAS VEGAS, 8. ledna 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, přední inovátor v oblasti inteligentní mobility, představil na veletrhu spotřební elektroniky CES® 2026 rozmanitou řadu produktů, včetně elektrického skútru UT5 Ultra X, golfového vozíku Eagle F1X a terénního motocyklu Storm X Pro, a zdůraznil, jak se jeho klíčové technologie mobility rozšiřují do širší škály scénářů pod širým nebem.
UT5 Ultra X, první elektrický skútr na světě s designem inspirovaným superauty, stanovuje nový odvážný standard pro vysoce výkonnou elektrickou mobilitu. Byl vyroben jako vlajková loď pro závodní terénní jízdu a díky systému dvou motorů o výkonu 2400 W × 2 dosahuje extrémní akcelerace z 0 na 12 mil za hodinu za pouhých 1,98 sekundy a maximální rychlosti 43 mil za hodinu (70 km/h).
Elektrický golfový vozík Eagle F1X je druhým modelem značky po uvedení jejího prvního elektrického golfového vozíku, série Birdie 3, v září 2025. Začleňuje AI vidění, technologii UWB (ultraširokopásmové připojení) a GPS navigaci s přístupem k více než 40 000 mapám hřišť. Tyto funkce umožňují inteligentní vyhýbání se překážkám a automatické sledování, což odráží pokračující expanzi společnosti NAVEE do nového průmyslového segmentu a rozšíření jejích znalostí v oblasti mobility do golfu a aktivit pod širým nebem.
Terénní motocykl Storm X Pro znamená vstup společnosti NAVEE do kategorie vysoce výkonných terénních vozidel a rozšiřuje její produktové portfolio nad rámec městské mobility. Je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a zároveň zůstal dostupný pro širokou škálu jezdců. Nabízí jisté ovládání a spolehlivost v náročném terénu a podporuje rozmanité zážitky z jízdy v přírodě.
„Společnost NAVEE se zavázala vytvářet univerzální řešení mobility, která splňují potřeby různých životních stylů," řekl Jian Lu, generální ředitel NAVEE. „Prostřednictvím neustálých inovací se snažíme rozšiřovat své produktové portfolio a zároveň poskytovat výkonná a udržitelná řešení, která inspirují a posilují uživatele."
NAVEE bude i nadále rozvíjet inteligentní, vysoce výkonnou mobilitu a rozšiřovat se do širších aplikací pod širým nebem, čímž vytvoří komplexní produktové ekosystémy podporující pestrou škálu použití a prostředí.
Společnost NAVEE také na veletrhu CES 2026 představila další produkty, včetně elektrického vozu, elektrických skútrů řady NT a vozu WaveFly Flyer Car. Obrázky a další informace jsou k dispozici v tiskové sadě NAVEE.
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2856960/NAVEE_CES.jpg
Share this article