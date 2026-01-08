NAVEE Luncurkan Berbagai Inovasi Mobilitas Berperforma Tinggi dan Memperluas Aplikasi Teknologi hingga Merambah Skenario Luar Ruang di CES 2026

UT5 Ultra X, skuter listrik pertama di dunia dengan desain yang terinspirasi supercar, menjadi standar baru untuk solusi mobilitas listrik berperforma tinggi. Sebagai model unggulan yang sanggup melintasi segala medan balap, skuter ini mampu berakselerasi ekstrem dari 0–12 mph hanya dalam 1,98 detik. Performa tersebut didukung sistem motor listrik ganda 2.400 W ×2 dengan kecepatan maksimum 43 mph (70 km/jam).

Produk electric golf push cart Eagle F1X merupakan model kedua NAVEE setelah seri Birdie 3 yang dilansir pada September 2025. Eagle F1X mengintegrasikan teknologi visi AI, UWB, dan navigasi GPS, serta menyediakan akses lebih dari 40.000 peta lapangan golf. Berkat fitur-fitur tersebut, Eagle F1X mampu menghindari rintangan secara cerdas dan mengikuti pegolf secara otomatis. Produk ini mencerminkan ekspansi NAVEE ke segmen industri baru, serta keahlian NAVEE yang semakin luas hingga merambah solusi mobilitas untuk olahraga golf dan rekreasi luar ruang.

Lewat produk motor off-road Storm X Pro, NAVEE resmi merambah kategori off-road berperforma tinggi, serta memperluas portofolio produk hingga melampaui kategori produk mobilitas perkotaan. Selain menghasilkan performa tangguh, Storm X Pro tetap mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengendara. Storm X Pro menawarkan sistem pengendalian yang mantap dan keandalan di medan menantang sehingga mendukung beragam pengalaman berkendara di alam terbuka.

"NAVEE berkomitmen menciptakan solusi mobilitas serbaguna yang memenuhi beragam kebutuhan gaya hidup," ujar Jian Lu, CEO, NAVEE. "Melalui inovasi berkelanjutan, kami memperluas portofolio produk sekaligus menghadirkan solusi berkelanjutan yang berfokus pada performa untuk menginspirasi dan mendukung pengguna."

Ke depan, NAVEE akan terus mengembangkan mobilitas pintar berperforma tinggi serta memperluas penerapan teknologi untuk berbagai aktivitas luar ruang. Untuk itu, NAVEE membangun ekosistem produk yang komprehensif guna memenuhi beragam kebutuhan dan skenario penggunaan.

Selain itu, NAVEE juga memperkenalkan produk lain di CES 2026, termasuk electric wagon, skuter listrik seri NT, serta WaveFly Flyer Car. Foto produk dan informasi selengkapnya tersedia lewat NAVEE Press Kit..

SOURCE Navee