Podczas targów elektroniki użytkowej CES 2026 NAVEE prezentuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wysokowydajnej mobilności, rozszerzając zakres zastosowań o scenariusze outdoorowe

LAS VEGAS, 8 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- NAVEE, wiodący innowator w dziedzinie inteligentnej mobilności, zaprezentował na targach elektroniki użytkowej CES® 2026 szeroką gamę produktów, w tym hulajnogę elektryczną UT5 Ultra X, wózek golfowy Eagle F1X oraz motocykl terenowy typu dirt bike Storm X Pro, pokazując, jak podstawowe technologie firmy związane z mobilnością są wykorzystywane w coraz szerszym zakresie zastosowań outdoorowych.

UT5 Ultra X, pierwsza na świecie hulajnoga elektryczna o wyglądzie inspirowanym supersamochodami, wyznacza nowy standard w dziedzinie wysokowydajnej mobilności elektrycznej. Ten flagowy model klasy wyścigowej, przeznaczony do jazdy w każdym terenie, pozwala na ekstremalne przyspieszenie od 0 do 12 mil na godzinę w zaledwie 1,98 sekundy dzięki podwójnemu silnikowi o mocy 2400 W × 2 i osiąga prędkość maksymalną 43 mil na godzinę (70 km/h).

Elektryczny wózek golfowy Eagle F1X jest drugim modelem tej marki po wprowadzeniu na rynek we wrześniu 2025 r. pierwszego elektrycznego wózka golfowego z serii Birdie 3. Łączy on w sobie technologię AI Vision, UWB oraz nawigację GPS, zapewniając dostęp do ponad 40 000 map pól golfowych. Dzięki tym rozwiązaniom wózek inteligentnie omija przeszkody i automatycznie podąża za graczem, co stanowi kolejny krok w ekspansji firmy NAVEE na nowy segment rynku i pozwala jej wykorzystać doświadczenie w dziedzinie mobilności również w golfie i innych aktywnościach outdoorowych.

Motocykl terenowy typu dirt bike Storm X Pro oznacza wejście firmy NAVEE do kategorii wysokowydajnych pojazdów terenowych, dzięki czemu jej portfolio produktów wykracza poza mobilność miejską. Zaprojektowany z myślą o wysokich osiągach, a jednocześnie dostępny dla szerokiego grona użytkowników, zapewnia pewne prowadzenie i niezawodność w trudnym terenie, umożliwiając różnorodne wrażenia z jazdy na świeżym powietrzu.

„NAVEE angażuje się w tworzenie wszechstronnych rozwiązań mobilnych dostosowanych do różnych stylów życia - powiedział Jian Lu, dyrektor generalny NAVEE. - Poprzez ciągłe innowacje dążymy do poszerzania naszej oferty produktów, oferując przy tym wydajne, zrównoważone rozwiązania, które inspirują użytkowników i zapewniają im większe możliwości".

NAVEE zamierza nadal opracowywać inteligentne, wysokowydajne rozwiązania w zakresie mobilności i rozwijać się w kierunku szerszych zastosowań outdoorowych, tworząc kompleksowy ekosystem produktów przeznaczonych do różnych zastosowań i środowisk.

Podczas targów CES 2026 firma NAVEE zaprezentowała również inne produkty, w tym elektryczny wagonik, hulajnogi elektryczne serii NT oraz samochód WaveFly Flyer Car. Zdjęcia i dodatkowe informacje są dostępne w pakiecie prasowym NAVEE.

