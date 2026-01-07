NAVEE на выставке CES 2026 представляет свои инновации в области высокопроизводительной мобильности и расширяет ассортимент продукции, охватывая новые варианты использования вне помещений

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания NAVEE, ведущий новатор в области интеллектуальной мобильности, представила на выставке CES® 2026 разнообразную линию продуктов, включая электроскутер UT5 Ultra X, тележку для гольфа Eagle F1X и внедорожный кроссовый мотоцикл Storm X Pro, подчеркивая, как ее основные технологии в области мобильности охватывают все более широкий спектр сценариев применения на открытом воздухе

NAVEE Unveils High-Performance Mobility Innovations and Expands into Outdoor Scenarios at CES 2026

UT5 Ultra X, первый в мире электроскутер, дизайн которого напоминает суперкары, становится новым смелым стандартом электрической мобильности с высокими характеристиками. Созданный в качестве внедорожного флагмана гоночного класса, он обеспечивает экстремальное ускорение, разгоняясь с 0 до 12 миль в час всего за 1,98 секунды, приводится в движение системой из 2 двигателей мощностью по 2400 Вт и позволяет развивать скорость до 43 миль в час (70 км/ч).

Электрическая тележка для гольфа Eagle F1X стала второй моделью бренда после начала выпуска первой электрической тележки для гольфа серии Birdie 3 в сентябре 2025 года. В нее интегрированы машинное зрение на основе ИИ, технология UWB и система навигации по GPS в сочетании с доступом к более чем 40 000 карт полей для гольфа. Такая функциональность позволяет ей интеллектуально избегать препятствий и автоматически следовать за игроком, что отражает непрекращающееся расширение ассортимента изделий NAVEE в новом сегменте отрасли и применение опыта компании в области мобильности в сфере гольфа и отдыха на открытом воздухе.

Внедорожный кроссовый мотоцикл Storm X Pro стал свидетельством освоения компанией NAVEE новой для нее категории внедорожных транспортных средств с высокими характеристиками и расширения ассортимента продукции с выходом за рамки транспортных средств для города. Сконструированный так, чтобы высокие характеристики сочетались с сохранением доступности для широкого круга пользователей, этот мотоцикл имеет хорошую управляемость и надежность на сложной местности, способствуя получению разнообразных впечатлений от езды на открытом воздухе.

«NAVEE стремится создавать универсальные мобильные решения, которые соответствуют различным стилям жизни, — сказал Цзянь Лу (Jian Lu), генеральный директор NAVEE. — Мы стараемся посредством постоянных инноваций расширить наш ассортимент продукции, предлагая экологичные решения с высокими характеристиками, которые вдохновляют и расширяют возможности пользователей».

NAVEE продолжит развивать интеллектуальную мобильность, создавая изделия с высокими характеристиками, и охватывать еще больше сфер применения своих изделий на открытом воздухе, создавая комплексную экосистему изделий для поддержки широкого спектра вариантов использования и сред.

NAVEE также представила на выставке CES 2026 дополнительные изделия, в том числе электрическую тележку, электроскутеры серии NT и «летающую» лодку на подводных крыльях WaveFly. Изображения и дополнительная информация включены в пресс-подборку NAVEE.

