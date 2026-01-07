NAVEE predstavuje na veľtrhu CES 2026 inovácie v oblasti vysokovýkonnej mobility a rozširuje možnosti využitia do exteriéru
Jan 07, 2026, 19:00 ET
LAS VEGAS, 8. január 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť NAVEE, popredný inovátor v oblasti inteligentnej mobility, predstavila na veľtrhu CES® 2026 rozmanitý sortiment produktov vrátane elektrickej kolobežky UT5 Ultra X, golfového vozíka Eagle F1X a terénneho bicykla Storm X Pro. Zdôraznila tak rozšírenie svojich základných technológií mobility do širšej škály scenárov v exteriéri.
UT5 Ultra X, prvá elektrická kolobežka na svete s dizajnom inšpirovaným superautom, prináša odvážny nový štandard pre vysokovýkonnú elektrickú mobilitu. Je vyrobená ako vlajková loď terénneho vozidla pretekárskej triedy a vďaka dvojitému motoru s výkonom 2400 W × 2 dosahuje extrémne zrýchlenie z 0 na 20 km/h už za 1,98 sekundy, s maximálnou rýchlosťou 43 m/h (70 km/h).
Elektrický golfový vozík Eagle F1X je druhým modelom značky po uvedení debutového elektrického golfového vozíka, série Birdie 3, na trh v septembri 2025. Integruje AI videnie, technológiu UWB a GPS navigáciu s prístupom k viac ako 40 000 mapám ihrísk. Tieto funkcie umožňujú inteligentné vyhýbanie sa prekážkam a automatické sledovanie, čo odráža neustálu expanziu NAVEE do nového segmentu odvetvia a rozširovanie jej odborných znalostí v oblasti mobility do sveta golfu a trávenia voľného času v prírode.
Terénny motocykel Storm X Pro predstavuje vstup spoločnosti NAVEE do kategórie vysokovýkonných terénnych motocyklov a rozširuje jej produktové portfólio nad rámec mestskej mobility. Je navrhnutý tak, aby poskytoval silný výkon a zároveň zostal dostupný pre širokú škálu jazdcov. Ponúka sebaisté ovládanie a spoľahlivosť v náročnom teréne, pričom podporuje rozmanité zážitky z jazdy v prírode.
„NAVEE sa zaväzuje vytvárať všestranné riešenia mobility, ktoré spĺňajú potreby rôznych životných štýlov," povedal Jian Lu, generálny riaditeľ spoločnosti NAVEE. „Prostredníctvom neustálych inovácií sa snažíme rozširovať naše produktové portfólio a zároveň poskytovať výkonné a udržateľné riešenia, ktoré inšpirujú a podporujú používateľov."
NAVEE bude naďalej rozvíjať inteligentnú a vysokovýkonnú mobilitu a expandovať do širších vonkajších aplikácií, čím vytvorí komplexný produktový ekosystém na podporu širokej škály možností využitia a prostredí.
Spoločnosť NAVEE na veľtrhu CES 2026 predstavila aj ďalšie produkty vrátane elektrického vagóna, elektrických kolobežiek série NT a auta WaveFly Flyer Car. Obrazový materiál a ďalšie informácie sú k dispozícii v tlačovej súprave NAVEE.
Fotka - https://mma.prnewswire.com/media/2856960/NAVEE_CES.jpg
