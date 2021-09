NCCN comparte las últimas recomendaciones sobre el cáncer de próstata en español y portugués

- NCCN comparte las últimas recomendaciones de los expertos sobre el cáncer de próstata en español y portugués

Durante el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Próstata, la National Comprehensive Cancer Network anuncia directrices actualizadas y traducidas con los últimos avances en la atención de uno de los tipos de cáncer más comunes, disponibles en NCCN.org/global

PLYMOUTH MEETING, Pa., 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) -una alianza sin ánimo de lucro de los principales centros oncológicos de Estados Unidos- anuncia versiones recientemente actualizadas de las directrices basadas en la evidencia y en el consenso de expertos para el tratamiento del cáncer de próstata, traducidas al español y al portugués. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) incluyen recomendaciones sobre el tratamiento del cáncer actualizadas con frecuencia por paneles multidisciplinarios de expertos de NCCN Member Institutions. Estudios independientes han encontrado repetidamente que seguir estas recomendaciones se correlaciona con mejores resultados y una mayor supervivencia.

"Todas las personas con cáncer de próstata deberían tener acceso a una atención basada en pruebas actuales y fiables", dijo el doctor Robert W. Carlson, consejero delegado de NCCN. "Estas traducciones actualizadas -junto con todos nuestros otros recursos traducidos y adaptados- nos ayudan a definir y avanzar en la atención del cáncer de alta calidad, de gran valor y centrada en el paciente a nivel mundial, para que los pacientes de todo el mundo puedan vivir mejor."

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres y afecta a más de un millón de personas en todo el mundo cada año.1 En 2020, NCCN Guidelines® para el cáncer de próstata fueron descargadas más de 200.000 veces por personas de fuera de los Estados Unidos. Aproximadamente el 47 por ciento de los usuarios registrados en NCCN.org se encuentran fuera de Estados Unidos, con Brasil, España y México entre los diez países más representados.

"NCCN Guidelines son recursos increíblemente útiles en el trabajo que hacemos para asegurar que la atención del cáncer en toda América Latina cumpla con los más altos estándares", dijeron Diogo Bastos, MD, y Andrey Soares, MD, Presidente y Director Científico del Grupo Genitourinario del Grupo Latinoamericano de Oncología Cooperativa (LACOG). La organización ha trabajado con la NCCN en el pasado para desarrollar ediciones latinoamericanas de las NCCN Guidelines® para Cáncer de Mama, Cáncer de Colon, Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas, Cáncer de Próstata, Mieloma Múltiple y Cáncer de Recto, y coorganizó un seminario web sobre "Tratamiento del cáncer de próstata para Latinoamérica" a principios de este año. "Apreciamos todos los esfuerzos de la NCCN para asegurarse de que estas recomendaciones de estándar de oro sean accesibles a los no angloparlantes y aplicables a las diferentes circunstancias".

La NCCN también publica las NCCN Guidelines for Patients®, que contienen la misma información sobre el tratamiento en términos no médicos, destinada a pacientes y cuidadores. Las NCCN Guidelines for Patients: Cáncer de Próstata se encuentran entre las fuentes de información más fiables en Internet, según un reciente estudio internacional. Estas directrices para pacientes se han dividido en dos libros, que cubren el cáncer de próstata temprano y el avanzado; ambos se han traducido también a español y portugués.

La NCCN colabora con organizaciones de todo el mundo en la elaboración de recursos basados en las directrices de la NCCN que tienen en cuenta la accesibilidad local, la consideración de las diferencias metabólicas en las poblaciones y la variación normativa regional. Pueden descargarse gratuitamente para uso no comercial en NCCN.org/global o a través de la App Virtual Library of NCCN Guidelines. Obtenga más información y únase a la conversación con el hashtag #NCCNGlobal.

Acerca de National Comprehensive Cancer Network

La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza sin ánimo de lucro de los principales centros oncológicos dedicados a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a mejorar y facilitar una atención oncológica de calidad, eficaz, eficiente y accesible para que los pacientes puedan vivir mejor. Las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) proporcionan recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento del cáncer, la prevención y los servicios de apoyo; son el estándar reconocido para la dirección clínica y la política en el tratamiento del cáncer y las guías de práctica clínica más completas y frecuentemente actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las NCCN Guidelines for Patients® proporcionan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y capacitar a los pacientes y cuidadores, a través del apoyo de la NCCN Foundation®. La NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, políticas, y la colaboración en investigación así como la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información y siga a la NCCN en Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg y Twitter @NCCN.

1 Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin, en prensa. Base de datos GLOBOCAN 2018 online database accesible en http://gco.iarc.fr/, como parte de ARC's Global Cancer Observatory.

Contacto de medios:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network