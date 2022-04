NCCN udostępnia nowe materiały informacyjne dotyczące nowotworów dla osób z Ukrainy

Zasoby NCCN obejmują 14 nowo przetłumaczonych Wytycznych NCCN dla Pacjentów® obejmujących przyjazne dla pacjentów, oparte na dowodach, specjalistyczne informacje na 8 następujących tematów, związanych z opieką onkologiczną:

rak piersi (rak nieinwazyjny przewodowy sutka/DCIS, inwazyjny i przerzutowy),

rak szyjki macicy,

rak jelita grubego,

łagodzenie cierpienia,

nowotwory regionu głowy i szyi (rak jamy nosowo-gardłowej, rak jamy ustnej i rak gardła środkowego),

rak płuc (we wczesnym stadium i z przerzutami),

chłoniaki (rozlany z dużych komórek B),

rak gruczołu krokowego (w stadium wczesnym i zaawansowanym).

Anglojęzyczne wersje tych przewodników dla pacjentów powstały w oparciu o Wytyczne Praktyki Klinicznej w Onkologii NCCN (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Wytyczne NCCN®), które są uznanym standardem postępowania klinicznego w zakresie opieki onkologicznej oraz najbardziej kompletnym i najczęściej aktualizowanym zbiorem wytycznych praktyki klinicznej dostępnym w jakimkolwiek dziale medycyny. Wersje dla pacjentów przedstawiono w czytelnym formacie dzięki finansowaniu z Fundacji NCCN®. Pomogą one pacjentom lepiej zrozumieć swoją sytuację w zakresie opieki onkologicznej, szczególnie w przypadku przekraczania granic państw i uzyskiwania pomocy w ramach różnych systemów.

„Chociaż przetrwanie samej inwazji już jest czymś trudnym, dla osób cierpiących na raka, które mają także inne pilne problemy medyczne, jest to jeszcze trudniejsze – powiedziała dr Nelya Melnitchouk ze Światowego Sojuszu ds. Wiedzy Medycznej (Global Medical Knowledge Alliance, GMKA ). - Opublikowane informacje w języku ukraińskim mogą pomóc osobom z nowotworami i ich świadczeniodawcom zrozumieć na jakim etapie leczenia się znajdują i jak należy podejść do kolejnych kroków w zmieniających się okolicznościach".

„NCCN dołącza do licznych organizacji z całego świata, które odpowiadają na apel o wsparcie ukraińskich pacjentów cierpiących na nowotwory, ich lekarzy i rodzin – powiedział Mike Morrissey, dyrektor generalny Europejskiej Organizacji ds. Raka (European Cancer Organisation, ECO). - Zebraliśmy w jednym miejscu przetłumaczone materiały od wielu różnych organizacji medycznych i stowarzyszeń pacjentów pod adresem: onco-help.org . Zapewnia to szybki i łatwy dostęp do informacji dla osób, które ich potrzebują".

Materiały NCCN powstały w oparciu o długą współpracę i nieprzerwane relacje partnerskie z podmiotami z całego świata, zapewniając dostosowane i uszeregowane wersje wytycznych onkologicznych, które mogą pomóc świadczeniodawcom określić możliwości leczenia w taki sposób, by zapewnić najlepsze możliwe efekty w sytuacjach braku zasobów, panującego konfliktu i innych problemów obecnych w regionie.

NCCN zobowiązuje się do dalszego wspierania obywateli Ukrainy przez ciągłe aktualizowanie informacji na stronie NCCN.org/Ukraine oraz w aplikacjach NCCN . Wkrótce udostępnimy więcej materiałów.

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) to sojusz not-for-profit obejmujący czołowe ośrodki onkologiczne zaangażowany w działania obejmujące opiekę nad pacjentami, badania i edukację. NCCN ma na celu polepszanie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępu do opieki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich pacjentów. Odwiedź stronę NCCN.org , aby uzyskać więcej informacji na temat Wytycznych Praktyki Klinicznej w Onkologii NCCN (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Wytycznych NCCN ®) i innych inicjatyw. Obserwuj NCCN na Facebooku @NCCNorg , Instagramie @NCCNorg i Twitterze @NCCN .

Fundacja NCCN

Fundacja NCCN (NCCN Foundation ®) została założona przez National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), aby dawać nowe możliwości osobom chorującym na raka i umożliwiać rozwój onkologii. Fundacja NCCN pomaga osobom cierpiącym na choroby nowotworowe i ich opiekunom zapewniając obiektywne i specjalistyczne wytyczne od czołowych ekspertów w dziedzinie onkologii poprzez bibliotekę Wytycznych NCCN dla Pacjentów (NCCN Guidelines for Patients®) i inne materiały edukacyjne, których adresatem są pacjenci. Fundacja NCCN angażuje się również w prace nad postępami w leczeniu raka finansując badania obiecujących młodych naukowców, którzy przyczyniają się do rozwoju badań nad nowotworami. Więcej informacji na temat Fundacji NCCN na stronie internetowej NCCN.org/foundation .

