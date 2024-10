Network X 2024: ZTE stellt KI-gesteuerte 5G-FWA und -MBB vor und stärkt seine globale Führungsposition

ZTE stellt auf der Network X 2024 KI-gesteuerte 5G-Innovationen vor, darunter den ZTE G5 Ultra, den weltweit ersten KI-gesteuerten 5G-Indoor-FWA

ZTE steht seit drei Jahren in Folge an der Spitze des globalen 5G-FWA- und MBB-Marktes, hat mehr als 5 Mio. Geräte ausgeliefert und unterhält Partnerschaften mit 130 Betreibern weltweit

PARIS, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat auf der Network X 2024 ein beeindruckendes Spektrum seiner beispielhaften FWA- und MBB-Produkte vorgestellt. Mit KI-gesteuerten 5G-Lösungen setzt ZTE neue Maßstäbe bei der Bereitstellung von Hochleistungsverbindungen und festigt damit seine führende Position. Auf der Veranstaltung hat ZTE gezeigt, wie seine wettbewerbsfähigen Produkte und Dienstleistungen die Nutzererfahrung weltweit durch überlegenes Design, unübertroffene Qualität und innovative Technologie neu definieren.

ZTE G5 Ultra: Die weltweit erste 5G-FWA-Technologie mit KI

Bei den KI-gesteuerten 5G-Lösungen von ZTE geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um intelligentere und effizientere Netzwerke. Vorreiter ist der ZTE G5 Ultra, der weltweit erste KI-gestützte 5G-Indoor-FWA-Router. Diese hochmoderne Lösung bietet eine um 20 % gesteigerte Bandbreiteneffizienz und eine um 30 % verringerte Netzwerküberlastung und sorgt so für zuverlässigere und leistungsfähigere Verbindungen, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Der ZTE G5 Ultra ist mit einer 13-dBi-Ultra-High-Gain-Antenne ausgestattet und nutzt die KI-gesteuerte Bandbreitenoptimierung, das KI-QoS-Management und die KI-Signalverfolgungstechnologie, um nahtlose, robuste Konnektivität zu liefern und sich damit als wegweisend auf dem Markt zu positionieren. Dank der neuen Wi-Fi-7-Technologie mit einer maximalen Datenübertragungsrate von bis zu 19 Gbps profitieren die Benutzer von einer verbesserten Netzwerkzuverlässigkeit, die sich perfekt für Aktivitäten mit hohen Bandbreiten wie HD-Streaming und Remote-Arbeit eignet.

Unübertroffene Outdoor- und Indoor-Netzwerkerlebnisse

Auf der gleichen Veranstaltung stellte ZTE einen zukunftsfähigen 5G-A-FWA-Router für den Außenbereich vor, den ZTE G5F, der für ultraschnelle Konnektivität mit maximalen Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbps entwickelt wurde. Dieses Gerät der nächsten Generation unterstützt Sub6G- und mmWave-Carrier-Aggregation und Dual-Connectivity, sodass Benutzer in städtischen und ländlichen Gebieten ein erstklassiges 5G-Erlebnis genießen.

Zusätzlich präsentierte ZTE den 5G-Indoor-FWA-Router der fünften Generation, den ZTE G5TS, der mit einem leistungsstarken 5G-Chipsatz, Dualband-Wi-Fi-6-Technologie und 4 GE-Ports für vielseitige kabelgebundene Verbindungen ausgestattet ist. Dieses Gerät stellt sicher, dass die Benutzer konsistente, ultraschnelle Netzwerkgeschwindigkeiten sowohl für die private als auch für die geschäftliche Nutzung erleben. Es unterstreicht das Engagement von ZTE, die Grenzen der 5G-Technologie zu erweitern.

Mit kontinuierlichem Engagement für technologische Innovation an der Weltspitze

ZTE hat das strategische Konzept „KI für alle" entwickelt, das sich auf fünf zentrale Verbraucherszenarien konzentriert: Sport und Gesundheit, Audio- und Videounterhaltung, Business und Reisen, Wohnen und Bildung sowie Smart Driving. Auch künftig wird ZTE die Zukunft der Konnektivität durch die nahtlose Integration von KI, 5G und neuen Technologien vorantreiben. Die laufenden Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Konnektivitätslösungen der nächsten Generation, die die Erwartungen der Kundschaft nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. ZTE ist Vorreiter bei der Schaffung einer vernetzten Welt unter dem Konzept „GIS". Dieses Konzept ist in die neue Reihe von FWA- und MBB-Produkten integriert, um die 5G-Technologie zu stärken, die sich durch Umweltfreundlichkeit, Intelligenz, Sicherheit und Offenheit auszeichnet und sicherstellt, dass kein Teil der Gesellschaft bei der digitalen Revolution zurückbleibt.

ZTE steht seit fast zwei Jahrzehnten an der Spitze mobiler Internet-Innovationen. Seit seinem Start im Jahr 2005 hat das Unternehmen mehr als 1.000 technische Patente im Bereich der mobilen Internet-Terminals erworben und war stets führend bei der Kommerzialisierung von 5G-FWA-Technologie. Die Marktführerschaft von ZTE beschränkt sich nicht nur auf Innovationen, sondern erstreckt sich auch auf globale Partnerschaften und Implementierungen. ZTE ist seit drei Jahren in Folge die Nummer 1[1] auf dem weltweiten 5G-FWA- und MBB-Markt und hat mehr als 5 Millionen Geräte ausgeliefert. Das Unternehmen hat weltweit mit über 130 Betreibern zusammengearbeitet. Das sind 80 % der weltweiten 5G-FWA-Betreiber. Diese Kooperationen stellen sicher, dass die Produkte von ZTE in verschiedenen Regionen verfügbar sind, den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Märkte gerecht werden und zur digitalen Integration beitragen.

Anmerkung 1: Laut dem jüngsten Bericht von TSR, einer internationalen professionellen Beratungsagentur

