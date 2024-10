ZTE toont de AI-aangedreven 5G FWA&MBB op Network X 2024, en versterkt daarmee zijn wereldwijde leiderschap

ZTE toont AI-aangedreven 5G-innovaties op Network X 2024, waaronder de ZTE G5 Ultra, 's werelds eerste AI-aangedreven 5G Indoor FWA

ZTE heeft voor het derde jaar op rij de toppositie in de wereldwijde 5G FWA & MBB-markt, met meer dan 5 miljoen verzonden apparaten en samenwerkingen met 130 operators wereldwijd

PARIJS, 18 oktober 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, toonde een indrukwekkend spectrum van zijn voorbeeldige FWA- & MBB-producten op Network X 2024. Met AI-gestuurde 5G-oplossingen zet ZTE nieuwe maatstaven voor het leveren van high-performance connectiviteit en verstevigt daarmee zijn leiderschapspositie. Tijdens het evenement liet ZTE zien hoe zijn concurrerende producten en diensten de gebruikerservaringen wereldwijd opnieuw definiëren door middel van een superieur ontwerp, ongeëvenaarde kwaliteit en innovatieve technologie.

ZTE G5 Ultra: 's Werelds eerste AI-aangedreven 5G FWA

ZTE's AI-gestuurde 5G-oplossingen gaan niet alleen over snelheid - ze gaan over slimmere, efficiëntere netwerken. Toonaangevend is de ZTE G5 Ultra, 's werelds eerste AI-aangedreven 5G Indoor FWA. Deze geavanceerde oplossing biedt 20% hogere bandbreedte-efficiëntie en 30% minder netwerkcongestie. Dit verzekert betrouwbaardere en beter presterende verbindingen, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

De ZTE G5 Ultra is uitgerust met een 13 dBi ultra-high-gain antenne en maakt gebruik van AI-gestuurde bandbreedte-optimalisatie, AI QoS-beheer, en AI-signaal tracking-technologie om naadloze, robuuste connectiviteit te leveren, waardoor het een game-changer in de markt is. Dankzij de nieuwe Wi-Fi 7-technologie met een pieksnelheid van data tot 19 Gbps profiteren gebruikers van verbeterde netwerkbetrouwbaarheid. Activiteiten met hoge bandbreedte zoals HD-streaming en werken op afstand kunnen hiermee perfect worden uitgevoerd.

Ongeëvenaarde Outdoor & Indoor-netwerkervaringen

Op hetzelfde evenement presenteerde ZTE een toekomstgerichte 5G-A outdoor FWA, de ZTE G5F, ontworpen om ultrasnelle connectiviteit te bieden met piekdatasnelheden tot 10 Gbps. Dit apparaat van de volgende generatie ondersteunt Sub6G en mmWave carrier aggregatie en dubbele connectiviteit. Gebruikers in zowel stedelijke als landelijke gebieden kunnen hiermee van een eersteklas 5G-ervaring genieten.

Daarnaast presenteerde ZTE het 5e generatie instapmodel 5G Indoor FWA ZTE G5TS, uitgerust met een krachtige 5G-chipset, dual-band Wi-Fi 6-technologie en 4 GE-poorten voor veelzijdige bekabelde verbindingen. Dit apparaat zorgt ervoor dat gebruikers consistente, ultrasnelle netwerksnelheden ervaren voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik en toont ZTE's toewijding om de grenzen van 5G-technologie te verleggen.

Wereldwijd leiderschap met continue toewijding aan technologische innovatie

ZTE heeft het strategische concept van "AI for All" voorgesteld, dat zich richt op vijf kernscenario's voor consumenten: sport & gezondheid, audio & video entertainment, zaken & reizen, thuis & onderwijs en slim rijden. Vooruitkijkend blijft ZTE zich inzetten om de toekomst van connectiviteit te stimuleren door de naadloze integratie van AI, 5G en opkomende technologieën. De voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het bedrijf zijn gericht op het leveren van connectiviteitsoplossingen van de volgende generatie die niet alleen voldoen aan de verwachtingen van de klant, maar deze zelfs overtreffen. ZTE neemt het voortouw in het creëren van een onderling verbonden wereld onder het concept van "GIS", dat is geïntegreerd in de nieuwe reeks FWA&MBB-producten om 5G-technologie te versterken die wordt gekenmerkt door groen, intelligent, veilig en open te zijn, en ervoor te zorgen dat geen enkele hoek van de samenleving achterblijft in de digitale revolutie.

ZTE loopt al bijna twintig jaar voorop bij innovaties op het gebied van mobiel internet. Sinds de start in 2005 heeft het bedrijf meer dan 1.000 technische octrooien op het gebied van mobiele internetterminals verzameld en is het voortdurend toonaangevend geweest op het gebied van 5G FWA-commercialisering. Het marktleiderschap van ZTE is niet alleen beperkt tot innovatie, maar strekt zich uit over wereldwijde partnerschappen en implementaties. ZTE heeft met zendingen van meer dan 3 miljoen apparaten de toppositie[1] in de wereldwijde 5G FWA & MBB-markt gedurende drie jaar op rij behouden. Het bedrijf werkt samen met meer dan 130 operators wereldwijd en vertegenwoordigt 80% van de wereldwijde 5G FWA -operators. Dankzij deze samenwerkingsverbanden zijn de producten van ZTE beschikbaar in verschillende regio's, voldoen ze aan de unieke behoeften van elke markt en dragen ze bij aan digitale inclusie.

Opmerking 1: Volgens het laatste rapport van TSR, een internationaal professioneel adviesbureau

VRAGEN VAN DE MEDIA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]