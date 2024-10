ZTE présente le FWA & MBB 5G alimenté par l'IA à Network X 2024, renforçant ainsi sa suprématie mondiale

ZTE présente des innovations 5G alimentées par l'IA à Network X 2024, notamment le ZTE G5 Ultra, le premier FWA intérieur 5G alimenté par l'IA au monde

ZTE est en tête du marché mondial du FWA & MBB 5G depuis trois années consécutives, avec plus de 5 millions d'unités livrées et des partenariats avec 130 opérateurs dans le monde entier

PARIS, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a présenté un éventail impressionnant de ses emblématiques produits FWA et MBB au salon Network X 2024. Avec ses solutions 5G basées sur l'IA, ZTE établit de nouvelles références en matière de connectivité haute performance, consolidant ainsi sa position de leader. Lors de cet événement, ZTE a montré comment ses produits et services compétitifs redéfinissent l'expérience des utilisateurs dans le monde entier grâce à un design supérieur, une qualité inégalée et une technologie innovante.

ZTE G5 Ultra : le premier réseau FWA 5G alimenté par l'IA au monde

Les solutions 5G de ZTE, alimentées par l'IA, ne sont pas seulement plus rapides : elles offrent également des réseaux plus intelligents et plus efficaces. En tête de liste, le ZTE G5 Ultra, le premier FWA intérieur 5G alimenté par l'IA au monde. Cette solution de pointe offre une augmentation de 20 % de l'efficacité de la bande passante et une réduction de 30 % de la congestion du réseau, garantissant ainsi des connexions plus fiables et plus performantes, même dans les environnements les plus exigeants.

Équipé d'une antenne 13 dBi à gain ultra élevé, le ZTE G5 Ultra tire parti de l'optimisation de la bande passante pilotée par l'IA, de la gestion de la qualité de service de l'IA et de la technologie de suivi du signal de l'IA pour offrir une connectivité fluide et robuste, ce qui lui permet de changer la donne sur le marché. Doté de la nouvelle technologie Wi-Fi 7 avec un débit de pointe pouvant atteindre 19 Gbps, il garantit aux utilisateurs un réseau plus fiable, ce qui en fait une solution idéale pour les activités à large bande passante telles que le streaming HD et le travail à distance.

Des expériences de réseau inégalées en extérieur et en intérieur

Lors du même événement, ZTE a présenté un FWA extérieur 5G-A d'avenir, le ZTE G5F, conçu pour fournir une connectivité ultra rapide avec des débits de pointe allant jusqu'à 10 Gbps. Ce dispositif de nouvelle génération prend en charge l'agrégation de porteuses Sub6G et mmWave et la double connectivité, ce qui permet aux utilisateurs des zones urbaines et rurales de bénéficier d'une expérience 5G de premier ordre.

En outre, ZTE a présenté la 5ᵉ génération de FWA intérieur 5G d'entrée de gamme, le ZTE G5TS, équipé d'une puce 5G haute performance, de la technologie Wi-Fi 6 à double bande et de 4 ports GE pour des connexions câblées polyvalentes. Ce dispositif permet aux utilisateurs de bénéficier de vitesses de réseau constantes et ultra-rapides, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, démontrant ainsi l'engagement de ZTE à repousser les limites de la technologie 5G.

En tête du leadership mondial grâce à un engagement continu en faveur de l'innovation technologique

ZTE a proposé le concept stratégique de l'« IA pour tous », en se concentrant sur cinq scénarios de consommation : les sports et la santé, le divertissement audio et vidéo, les affaires et les voyages, la maison et l'éducation, et la conduite intelligente. Pour ce qui est de l'avenir, ZTE s'engage à façonner l'avenir de la connectivité grâce à l'intégration transparente de l'IA, de la 5G et des technologies émergentes. Les efforts continus de recherche et de développement de l'entreprise sont axés sur la fourniture de solutions de connectivité de nouvelle génération qui ne se contentent pas de répondre aux attentes des clients, mais les dépassent. ZTE prend l'initiative de créer un monde interconnecté sous le concept de « GIS », qui est intégré dans la nouvelle gamme de produits FWA & MBB pour renforcer la technologie 5G caractérisée par son respect de l'environnement, son intelligence, sa sécurité et son ouverture, garantissant ainsi qu'aucun pan de la société n'est laissé pour compte dans la révolution numérique.

ZTE est à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'internet mobile depuis près de vingt ans. Depuis le début de son aventure en 2005, l'entreprise a accumulé plus de 1 000 brevets techniques dans le domaine des terminaux Internet mobiles et a toujours été à la pointe de la commercialisation de la technologie FWA 5G. La position dominante de ZTE sur le marché ne se limite pas à l'innovation, mais s'étend aux partenariats et aux déploiements à l'échelle mondiale. ZTE est numéro 1 [1] sur le marché mondial du FWA & MBB 5G depuis trois années consécutives, avec des livraisons dépassant les 5 millions d'unités. L'entreprise a établi des partenariats avec plus de 130 opérateurs dans le monde entier, représentant 80 % des opérateurs FWA 5G. Ces collaborations garantissent que les produits de ZTE sont disponibles dans diverses zones géographiques, répondant aux besoins uniques de chaque marché et contribuant à l'inclusion numérique.

