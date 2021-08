Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya já está aberto para férias perfeitas em família

MIAMI, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Como Bob Esponja diz: "Estou pronto!" O tão esperado Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya cinco estrelas all-inclusive estendeu o tapete laranja hoje, quando o destino perfeito para famílias abriu suas portas. Aqui, as famosas experiências com slime e personagens da Nickelodeon se combinam com a hospitalidade incomparável da Karisma Hotels & Resorts e do Grupo Lomas, com o primeiro resort da marca com todas as suítes com piscina de frente para o mar, que conta com o enorme parque aquático Aqua Nick® de mais de 24 mil metros quadrados, novas suítes de cobertura com tema das Tartarugas Ninja, restaurantes Gourmet® de classe mundial com os favoritos dos fãs, Good Burger e Piazza, e diversão infinita para brincar o dia todo. Durante esse período de abertura exclusivo no outono, as tarifas começam em USD 259 por pessoa por noite, e as reservas podem ser feitas de hoje até 31 de agosto de 2021 para hospedagens até 4 de janeiro de 2022.

"Como o primeiro e único resort Nickelodeon do México, o Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya transporta tanto crianças quanto adultos para mundos além da imaginação dos programas adorados da marca de entretenimento", disse Mario Mathieu, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios, projeto e construção da Karisma Hotels & Resorts. "De interações surpreendentes e encantadoras com um grande elenco de 20 personagens e uma das maiores atrações aquáticas do país até acomodações temáticas exclusivas como a primeira suíte Lair e muito mais, uma experiência única espera para acender a chama da diversão para todos os hóspedes."

"Em meio a um ano desafiador, temos o prazer de abrir as portas do novo Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Os fãs da Nickelodeon de todas as idades agora podem curtir as melhores férias em família no primeiro resort Nickelodeon do México, que conta com o maior parque aquático Nickelodeon do mundo, infinitas opções de entretenimento e todas as suítes com piscina de frente para o mar", disse Kevin Suh, presidente de entretenimento temático da ViacomCBS.

Cada quarto é uma suíte com piscina de frente para o mar que acomoda uma família de cinco pessoas

Com 280 suítes com piscina de frente para o mar cuidadosamente projetadas, cada quarto de 54 metros quadrados acomoda uma família de cinco pessoas, com dois banheiros completos e uma vista espetacular do Mar do Caribe que pode ser contemplada da grande sacada que dá acesso a uma piscina de borda infinita. Além de muito espaço para as famílias relaxarem, as suítes apresentam elementos de design lúdicos como peças de arte tiradas dos arquivos dos estimados programas e móveis inspirados nas cores e personagens icônicos da Nickelodeon como as Tartarugas Ninja, Bob Esponja e Dora, a Aventureira.

Para usufruir da melhor experiência Nickelodeon, os hóspedes também podem escolher dentre três suítes especiais, incluindo:

Uma ode à Nickelodeon na suíte Big Kahuna

Com curadoria adorável incluindo elementos dos anos 90, a suíte Big Kahuna, com quase 280 metros quadrados e dois quartos, conta com elementos de design únicos que evocam a nostalgia da Nickelodeon. As peças personalizadas incluem um aparador inspirado nos óculos roxos exclusivos de Chuckie dos Anjinhos e uma arte em neon com a frase "Happy Happy Joy Joy", a música de sucesso da série Ren & Stimpy. As crianças podem desfrutar de um quarto totalmente imersivo com tema de Loud House, complementado por um banheiro com banheira e ducha independentes. Há até um terraço de 65 metros quadrados de frente para o mar, o espaço privado perfeito ao ar livre com móveis de descanso e uma piscina com borda infinita que atravessa a suíte.

A nova suíte Lair leva os hóspedes por uma aventura subterrânea com acomodações com o tema das Tartarugas Ninja

Para os fãs da Nickelodeon que querem ter o direito de se gabar de verdade, há a nova suíte Lair, uma cobertura que homenageia as Tartarugas Ninja e que podem acomodar até sete hóspedes. Essa nova suíte luxuosa, que só o resort tem, é a mais legal de todos os tempos, pois sua decoração apresenta cada iteração das Tartarugas ao longo dos anos. Com quase 280 metros quadrados, a suíte inclui áreas de estar e de jantar tanto internas quanto externas, uma suíte master com um banheiro inspirado em spas e dois quartos adicionais. Os hóspedes poderão aproveitar o terraço de 65 metros quadrados completo, com uma piscina de borda infinita e espaço para relaxar, de frente para o mar de águas turquesa. Além disso, os mordomos da suíte podem organizar várias experiências particulares, como um jantar de praia dentro da suíte ou ao luar, chá da tarde diário, degustação de vinhos particular, opções de menu de aromaterapia, opções de travesseiros, banhos aromáticos e muito mais.

A suíte favorita dos fãs, a Pineapple (Abacaxi), leva os viajantes a Bikini Bottom

Atendendo a pedidos, a suíte Pineapple, presente também na propriedade inaugural da Nickelodeon Hotels & Resorts em Punta Cana, é a acomodação com a assinatura do resort. Inspirada na casa sub-aquática de Bob Esponja, a cobertura combina acomodações luxuosas e comodidades modernas, com todas as armadilhas fantásticas de Bikini Bottom, para que os hóspedes possam realmente experimentar o que é viver em um abacaxi no fundo do mar. Os hóspedes da suíte Pineapple, como os da Lair, desfrutarão também das ofertas de férias exclusivas das suítes da cobertura, incluindo 280 metros quadrados de áreas de estar internas e externas, um terraço de frente para o mar com vistas deslumbrantes e mordomos particulares para mimar as famílias durante toda sua estada.

As experiências de refeições Gourmet de classe mundial transportam os hóspedes de volta para os anos 90 e para o fundo do mar

No Nickelodeon Hotels & Resorts, crianças e adultos podem fazer suas refeições no quarto 24 horas por dia, além de poder apreciar comidas e bebidas de classe mundial servidas em seis restaurantes diferentes. As famílias podem comer no Nick Bistro, aproveitar a comida favorita das Tartarugas Ninja com pizzas autênticas no Piazza, comer algo saboroso na lanchonete retrô Good Burger, onde a nostalgia é quem manda, ou comer ao estilo mercado no Le Spatula, onde as paredes são decoradas com temas dos programas e a cozinha sai direto de Bikini Bottom. Os pais podem apreciar bebidas para adultos nos três bares do resort, incluindo o Bikini Bottom Bar e o Gourmet Corner, que conta com opções saudáveis e bebidas exclusivas sob o brilho colorido das lâmpadas de água viva, além de dois bares molhados, Cosmo e Wanda, que oferecem uma ampla seleção de sucos frescos, coquetéis sofisticados com e sem álcool e muito mais.

Aproveite um dos maiores parques aquáticos do México, o Aqua Nick®

No centro do resort está o epicentro da diversão molhada e ininterrupta, o Aqua Nick®, um dos maiores parques aquáticos temáticos do México, com seus 24 mil metros quadrados. Com uma área de 185 metros quadrados de tobogãs, 170 metros quadrados de passeios pelo rio e muito mais, as famílias ficarão encantadas ao explorar as surpresas e as experiências com slime que os esperam. Entre as atrações estão:

Piscina de atividades: Uma piscina imensa adequada para brincadeiras de aventura na água com uma programação completa de lazer e atividades.

Uma piscina imensa adequada para brincadeiras de aventura na água com uma programação completa de lazer e atividades. Soak Summit Main Tower: Uma torre de 16 metros de altura, a Soak Summit conta com tobogãs alucinantes e extensas vistas. Escolha entre o looping horizontal "The Big Plunge", as entradas ocultas do "Riptide Rush" ou uma das descidas mais rápidas, o "Tubular Twist".

Uma torre de 16 metros de altura, a Soak Summit conta com tobogãs alucinantes e extensas vistas. Escolha entre o looping horizontal "The Big Plunge", as entradas ocultas do "Riptide Rush" ou uma das descidas mais rápidas, o "Tubular Twist". Paw Patrol Adventure Bay: Conta com tobogãs menores e divertidos para as crianças mais novas se divertirem, incluindo o "Hero Half Pipe", o "Rescue Racers" e o balde basculante do mamute para refrescar com 60 litros de água!

Conta com tobogãs menores e divertidos para as crianças mais novas se divertirem, incluindo o "Hero Half Pipe", o "Rescue Racers" e o balde basculante do mamute para refrescar com 60 litros de água! Bikini Bottom Beach: Esse parque aquático de vários níveis possui vários tobogãs, armas e jatos de água, baldes basculantes e muito mais – as famílias podem até ver Bob Esponja e seus amigos por aqui!

Esse parque aquático de vários níveis possui vários tobogãs, armas e jatos de água, baldes basculantes e muito mais – as famílias podem até ver Bob Esponja e seus amigos por aqui! Daily Super Slimings :O dia no Aqua Nick não seria completo sem um Super Sliming, a máxima celebração da Nickelodeon.

A primeira rodada de experiências exclusivas repletas de diversão para toda a família

Além das grandes atrações do Aqua Nick®, há também o Nickelodeon Place™, um centro com muitas opções de lazer do resort, que oferece mais atividades divertidas para todas as idades. As crianças ficarão encantadas ao explorar o resort, com encontros surpresa com personagens, refeições com personagens, festas Splash Mob para dançar e caças ao tesouro para encontrar personagens icônicos da Nickelodeon. Além disso, atividades diárias incluem ioga à beira-mar, aulas de culinária no Bikini Bottom, campeonatos de vôlei de areia e entretenimento noturno ao vivo.

"Após o grande sucesso do resort em Punta Cana, queríamos trazer a experiência Nickelodeon para o México, construindo um dos hotéis mais esperados na Riviera Maya para famílias", disse Dolores López Lira, presidente e fundadora do Grupo Lomas. "Com padrões que são referência no setor, como quartos construídos para famílias de cinco pessoas, juntamente com as imersões incomparáveis com personagens criadas aqui, tudo isso complementado pela hospitalidade cinco estrelas da Karisma Hotels & Resorts, esse destino preferido pelos fãs realmente eleva o nível. É incrível ver os sorrisos nos rostos das crianças a partir do momento em que entram no saguão e são transportadas para o cativante mundo da Nickelodeon."

Ainda mais entusiasmo está por vir

Além da inauguração de hoje, estamos finalizando outras amenidades para garantir que você tenha o Slime de sua vida, como o Náay Spa, a academia à beira-mar e ofertas de atividades e entretenimento diárias, a serem lançadas em outubro de 2021. Os hóspedes também podem esperar a adição do Club Nick, a brinquedoteca completa perfeita com dias temáticos, laboratório de artesanato, visitas surpresa dos personagens favoritos dos fãs e muito mais. Os hóspedes ainda terão a oportunidade de relaxar no icônico Big Orange Couch no SNICK Lounge, uma área de convivência destinada a crianças mais velhas. O famoso Tapete Laranja da Nickelodeon também será estendido em breve, para que os hóspedes possam se sentir como uma celebridade enquanto caminham lado a lado com seus personagens favoritos. Como um bônus adicional, eles poderão ver bem de perto Dora, a Aventureira, Bob Esponja e Patrick, Os Padrinhos Mágicos e a Patrulha Canina na próxima festa do pijama! Café da manhã com personagens. Finalmente, serão adicionados em breve ao Aqua Nick® Personal Slimings e Nick Live! À beira da piscina, em apresentações de personagens ao vivo, os fãs serão tirados da água para competir em jogos malucos e emocionantes da Nickelodeon. Os vencedores vão até se encharcar de Nickelodeon Slime!

Para garantir uma abordagem holística em relação à segurança e ao bem-estar dos hóspedes, a Karisma Hotels & Resorts criou um programa de bem-estar abrangente chamado Karisma Peace of Mind™, que inclui um teste gratuito de antígeno no local para os hóspedes que viajarem para os EUA, conforme os requisitos do CDC.

Para mais informações e para fazer uma reserva, consulte seu agente de viagens ou acesse: http://nickresortrivieramaya.com/

Imagens em alta resolução estão disponíveis aqui

Sobre o Grupo Lomas

O Grupo Lomas é uma empresa turística líder mexicana fundada há 40 anos por Dolores López Lira e seu marido José Luis Martínez Alday, com o objetivo de criar experiências inesquecíveis para visitantes do mundo todo. Atualmente, a marca de turismo emprega mais de três mil funcionários em várias unidades de negócios, incluindo uma coleção seleta de hotéis com uma média de duas mil suítes nas regiões do Caribe mexicano e Baixa Califórnia Norte, assim como uma agência de viagens, empresa de transportes, centro de aventuras e clube de praia. O Grupo Lomas foi reconhecido como uma das melhores empresas mexicanas para trabalhar e recentemente foi incluído na classificação Super Company for Women 2021 pela revista mexicana Expansión e pela Top Companies Consulting.

Sobre a Karisma Hotels & Resorts

A Karisma Hotels & Resorts é uma premiada coleção de hotéis de luxo que possui e administra um portfólio impressionante de propriedades na América Latina, no Caribe e na Europa. As marcas proprietárias incluem Margaritaville Island Reserve by Karisma, El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts e Karisma Hotels Adriatic. As propriedades foram condecoradas com as melhores distinções do setor, encontrando-se entre os "100 melhores hotéis do mundo" da Conde Nast Traveler, os 30 melhores hotéis de Cancun da Conde Nast Traveler, "melhor hotel romântico" da "TripAdvisor® Traveler's Choice" e "Five Diamond Award" e "Four Diamond Award" da AAA. A Karisma Hotels & Resorts está comprometida em apoiar os funcionários e a comunidade, ao mesmo tempo que oferece experiências autênticas aos hóspedes, recebendo reconhecimento mundial por sua abordagem compassiva e criativa em relação à gestão hoteleira e às inovações de produtos.

Sobre a Nickelodeon International

A Nickelodeon, agora em seu 41º ano, é a marca de entretenimento número um para crianças. Ela construiu um negócio diversificado e global, colocando as crianças em primeiro lugar em tudo o que faz. A marca inclui programação e produção de TV nos Estados Unidos e no mundo todo, além de produtos de consumo, experiências digitais com base em locais, publicações e filmes de longa-metragem. A Nickelodeon é uma das marcas de entretenimento multimídia mais reconhecidas e amplamente distribuídas globalmente para crianças e para a família e está disponível em mais de 400 milhões de residências de mais de 170 países e territórios, por meio de mais de 100 canais com programação local e blocos de marca. Fora dos Estados Unidos, a Nickelodeon faz parte da ViacomCBS Networks International, uma divisão da ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Para mais informações ou arte, acesse http://www.nickpress.com. Nickelodeon e todos os títulos, personagens e logotipos relacionados são marcas registradas da ViacomCBS Inc.

