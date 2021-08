Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya теперь открыт для отдыха всей семьей

Присоединяйтесь к Губке Боб Квадратные Штаны и его друзьям на первом курорте класса люкс на морском побережье с аквапарком Aqua Nick® площадью 2,5 гектара, кухней World-Class Gourmet® Inclusive, обливанием слаймами и многочисленными стилизованными аттракционами

МАЙАМИ, 4 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Как говорит Губка Боб Квадратные Штаны: «Я готов!» Долгожданный пятизвездочный Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya с системой «все включено» сегодня расстилает оранжевый ковер, открывая свои двери для любителей семейного отдыха. Здесь знаменитые объекты для активного отдыха и стилизованные аттракционы Nickelodeon сочетаются с непревзойденным гостеприимством Karisma Hotels & Resorts и Grupo Lomas, создавая первый фирменный курорт класса люкс на берегу моря с гигантским аквапарком Aqua Nick® площадью 2,5 га, новыми номерами люкс в пентхаусах с тематическим оформлением в стиле Черепашек-ниндзя, кухней World-Class Gourmet Inclusive® в полюбившихся публике ресторанах Good Burger и Piazza, а также нескончаемыми развлечениями на протяжении всего дня. В течение этого эксклюзивного периода открытия предстоящей осенью цены на проживание составят от 259 долларов США с человека за ночь, а бронирование номеров может осуществляться с этого момента до 31 августа 2021 года на поездки в период этого момента до 4 января 2022 года.

«Будучи первым и единственным фирменным курортом Nickelodeon в Мексике, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya переносит детей и взрослых в поражающие воображение миры любимых шоу этого развлекательного бренда, — заявил старший вице-президент по развитию бизнеса, проектированию и строительству компании Karisma Hotels & Resorts Марио Матьё (Mario Mathieu). — От сюрпризов и удовольствия от общения с расширенным кругом из 20 персонажей и одного из крупнейших водных аттракционов страны до фирменных тематических номеров, включая первый в истории люкс «Логово» и другие, это уникальные впечатления, которые ожидаемо зажгут искру хорошего настроения у всех гостей».

«В разгар трудного года мы с радостью открываем двери нового курорта Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Теперь поклонники Nickelodeon всех возрастов смогут насладиться потрясающим семейным отдыхом на первом в Мексике фирменном курорте Nickelodeon с крупнейшим в мире аквапарком Nickelodeon, безграничными возможностями развлечений и номерами люкс, все из которых имеют вид на море и выход в бассейн», — сообщил руководитель подразделения организации тематических развлечений компании ViacomCBS Кевин Сах (Kevin Suh).

Каждый номер представляет собой люкс с видом на море и выходом к бассейну, рассчитанный на семью из пяти человек

Каждый из 280 причудливо оформленных номеров люкс площадью 54 квадратных метра с живописным видом на Карибское море с огромного балкона и выходом к панорамному бассейну с возможностью ныряния оборудован двумя ванными комнатами и обеспечивает возможность комфортабельного размещения семьи из пяти человек. Помимо значительного пространства для семейного отдыха номера люкс имеют забавные элементы оформления, включая арт-объекты из архивов полюбившихся шоу и предметы интерьера, созданные с использованием легендарных цветов и персонажей из любимых постановок Nickelodeon, включая Юных мутантов Черепашек-ниндзя, Губку Боба Квадратные Штаны и Дашу-путешественницу.

Кроме того, гости смогут получить невероятные впечатления от Nickelodeon, выбрав для проживания любой из трех оригинальных номеров люкс, а именно:

Ода Никелодеону в люксе Big Kahuna

Номер-люкс Big Kahuna площадью 280 квадратных метров с двумя спальнями, любовно оформленный в атмосфере девяностых, отличается уникальными стилевыми элементами, вызывающими ностальгию по Nickelodeon. В число особых экспонатов входят сервант с фирменными пурпурными стаканами Чаки из мультсериала «Ох, уж эти детки!» и неоновое художественное изображение фразы "Happy Happy Joy Joy", повторяющей название популярной песни из Шоу Рена и Стимпи. Отдельное удовольствие детям может доставить тематическая спальня, оформленная в стиле мультсериала «Мой шумный дом» и создающая полноценный эффект присутствия, которая органично дополняется ванной комнатой с отдельно стоящей ванной и ливневым душем. В номере имеются даже собственная уличная терраса с видом на море площадью 66 квадратных метров, обставленная мягкой мебелью, и переливной бассейн с возможностью ныряния, проходящий по всей длине люкса.

Новейший люкс «Логово» с тематическим оформлением в стиле Юных Мутантов Черепашек-ниндзя приглашает гостей в подземное путешествие

Поклонникам Nickelodeon, желающим получить неоспоримое право на хвастовство, предлагается новейший люкс «Логово» — расположенный на крыше отеля пентхаус, оформленный в честь Юных Мутантов Черепашек-ниндзя, в котором могут размещаться до семи гостей. Это новый роскошный номер, уникальный для курорта, в оформлении которого находит свое отражение каждая итерация Черепашек, появлявшаяся на протяжении многих лет. Этот люкс, занимающий площадь 280 квадратных метров, вмещает в себя крытые и открытые жилые и обеденные зоны, главную спальню с ванной комнатой в стиле спа и две дополнительные спальни. Гости могут воспользоваться террасой площадью 66 квадратных метров с видом на бирюзовую воду, имеющей переливной бассейн с возможностью ныряния и зону отдыха. Кроме того, прикрепленные к люксу дворецкие могут организовывать разнообразные частные мероприятия, включая ужин в номере или на пляже при свете луны, послеобеденный чай, закрытую дегустацию вин, различные варианты ароматерапии, выбор подушек, ароматические ванны и многое другое.

Фаворит публики — люкс «Ананас» — погружает гостей в атмосферу Бикини Боттома

И снова по многочисленным просьбам пред взором гостей предстает люкс «Ананас», ранее уже украсивший собой первый курортный объект сети Nickelodeon Hotels & Resorts в Пунта-Кане. На этом курорте он также представляет собой хорошо узнаваемое жилище в фирменном стиле. Этот пентхаус, оформленный по аналогии с подводным домом Губки Боба, сочетает в себе роскошные жилые помещения и современные удобства со всеми затейливыми атрибутами Бикини Боттома, что позволит гостям получить подлинные впечатления от жизни в «ананасе на морском дне». Гости люкса «Ананас», как и гости «Логова», смогут также воспользоваться замечательными предложениями по организации отдыха, предназначенными исключительно для обитателей фирменных люксов в пентхаусах, включая крытые и открытые жилые помещения площадью 280 квадратных метров, выходящую на море террасу с живописными видами, а также услуги личных дворецких, которые помогут семьям оставаться в роскошных условиях на протяжении всего пребывания.

Рестораны мирового класса Gourmet переносят гостей назад в девяностые годы и на морское дно

Дети и взрослые, отдыхающие на курорте Nickelodeon Hotels & Resorts, могут позволить себе круглосуточно заказывать еду в номер, а также наслаждаться блюдами и напитками мирового класса, подаваемыми в шести различных ресторанах. Семьи могут питаться в Nick Bistro, а также баловать себя любимыми блюдами Юных Мутантов Черепашек-ниндзя с оригинальными пиццами в Piazza, угощаться вкусными легкими закусками в оформленном в стиле ретро кафе Good Burger, где царствует атмосфера ностальгии, или обедать в стильном ресторане Le Spatula, стены которого украшены тематическими художественными работами, а блюда доставляются прямо из Бикини Боттома. Родители могут позволить себе насладиться «взрослыми» напитками в трех барах курортного отеля, включая The Bikini Bottom Bar и Gourmet Corner, где подают диетические легкие закуски и фирменные напитки под светом разноцветных светильников в форме медуз, а также в двух барах у кромки бассейна — Cosmo и Wanda, предлагающих широкий выбор напитков на основе свежевыжатых соков, отменных алкогольных и безалкогольных коктейлей и пр.

Отправляйтесь за яркими впечатлениями в Aqua Nick® — один из крупнейших аквапарков Мексики

В самом центре курорта находится эпицентр нескончаемых водных и других экстравагантных развлечений — Aqua Nick®, один из крупнейших тематических аквапарков Мексики площадью 2,5 гектара. На его территории с водяными горками площадью 185 квадратных метров, речными потоками для катания площадью 170 квадратных метров и другими аттракционами взрослые и дети будут очарованы ожидающими их сюрпризами и обливанием слаймами. К вышеупомянутым аттракционам относятся:

Бассейн для активного отдыха: огромный бассейн, приспособленный для водных приключений, с полноценным графиком развлечений и других мероприятий.

огромный бассейн, приспособленный для водных приключений, с полноценным графиком развлечений и других мероприятий. Soak Summit Main Tower: 18-метровая башня Soak Summit с головокружительными горками и панорамными видами. Выбирайте горизонтальную трубу "The Big Plunge", потайные ходы "Riptide Rush" или один из более быстрых аттракционов "Tubular Twist".

18-метровая башня Soak Summit с головокружительными горками и панорамными видами. Выбирайте горизонтальную трубу "The Big Plunge", потайные ходы "Riptide Rush" или один из более быстрых аттракционов "Tubular Twist". Бухта Paw Patrol Adventure Bay: оборудована более компактными мини-горками для развлечения детей младшего возраста, включая "Hero Half Pipe", "Rescue Racers" и гигантский опрокидывающийся ковш для охлаждения, наполненный 75 литрами воды!

оборудована более компактными мини-горками для развлечения детей младшего возраста, включая "Hero Half Pipe", "Rescue Racers" и гигантский опрокидывающийся ковш для охлаждения, наполненный 75 литрами воды! Пляж Bikini Bottom Beach: Эта многоуровневая водная игровая площадка оборудована многочисленными горками, водяными пушками, форсунками, опрокидывающимися ковшами и многими другими приспособлениями. Здесь можно даже на мгновение увидеть Губку Боба и его друзей!

Эта многоуровневая водная игровая площадка оборудована многочисленными горками, водяными пушками, форсунками, опрокидывающимися ковшами и многими другими приспособлениями. Здесь можно даже на мгновение увидеть Губку Боба и его друзей! Ежедневные обливания супер-слаймами: ни один день в Aqua Nick не был бы полным без Super Sliming — обливания слаймами, символизирующего высшее признание от Nickelodeon.

Первый раунд занимательных и неповторимых приключений для всей семьи

Помимо широчайшего спектра развлечений, предлагаемых в Aqua Nick®, здесь также имеется Nickelodeon Place™ — средоточие множества развлекательных объектов курорта, обеспечивающих дополнительные возможности активного отдыха для гостей всех возрастов. Детям понравятся встречи и знакомства с неожиданными персонажами, веселые ужины, танцевальные вечеринки Splash Mob и охота за предметами в поиске легендарных персонажей Nickelodeon. Кроме того, в число ежедневных мероприятий будут входить занятия йогой на береговой полосе, уроки кулинарии в Bikini Bottom, соревнования по пляжному волейболу и живые концерты по вечерам.

«После большого успеха нашего курорта в Пунта-Кане мы хотели принести атмосферу Nickelodeon в Мексику, построив один из наиболее долгожданных отелей для семейного отдыха в Ривьера-Майе, — заявила президент и основатель компании Grupo Lomas Долорес Лопес Лира. — Благодаря таким отраслеобразующим стандартам, как номера для семей из пяти человек, а также создаваемому здесь бесподобному эффекту присутствия персонажей, который усиливается пятизвездочным гостеприимством компании Karisma Hotels & Resorts, это любимое публикой место действительно повышает планку. Необыкновенно приятно видеть улыбки на лицах детей с того самого момента, как они входят в фойе и переносятся в захватывающий мир Nickelodeon».

Впереди еще больше эмоций

Помимо сегодняшнего открытия мы завершаем работу над созданием дополнительных удобств, которые обеспечат вам удовольствие от жизни, включая спа-комплекс Náay, приморский фитнес-центр, а также объекты для активного отдыха и ежедневные развлекательные мероприятия — все это начнет свою работу в октябре 2021 года. Кроме того, гости могут рассчитывать на открытие Клуба Nick — абсолютно свободной игровой зоны с тематическими днями, ремесленной лабораторией, неожиданными визитами любимых персонажей и пр. Они даже получат возможность отдохнуть на легендарном большом оранжевом диване в гостиной SNICK Lounge — месте встречи, рассчитанном на детей старшего возраста. Также вскоре будет разложен знаменитый оранжевый ковер Nickelodeon, чтобы гости могли почувствовать себя звездами, прохаживаясь по нему с важным видом наравне со своими любимыми персонажами. В качестве дополнительного бонуса они смогут пообщаться с Дашей-путешественницей, Губкой Бобом Квадратные Штаны и Патриком, Волшебными покровителями и Щенячьим патрулем на предстоящей Пижамной вечеринке! Фирменные завтраки. И наконец, в аквапарке Aqua Nick® скоро появятся аттракционы Personal Slimings и Nick Live! У бассейна, где будут проходить живые представления с участием персонажей, на которых поклонники приглашаются прямо из воды для участия в эксцентричных и захватывающих играх Nickelodeon, их победители даже окунаются в слайм Nickelodeon!

В целях реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности и хорошего самочувствия гостей группа Karisma Hotels & Resorts разработала всеобъемлющую программу под названием Karisma Peace of Mind™, в которую включен выполняемый на месте бесплатный тест на антитела для отъезжающих в США гостей в соответствии с требованиями Центра по контролю за заболеваниями (CDC).

Для получения более подробной информации и бронирования номера обращайтесь к своему консультанту по путешествиям или посетите сайт по адресу: http://nickresortrivieramaya.com.

Информация о Grupo Lomas

Grupo Lomas — одна из ведущих мексиканских туристических компаний, основанная 40 лет назад предпринимательницей Долорес Лопес Лира (Dolores López Lira) и ее мужем Хосе Луисом Мартинесом Алдаем (José Luis Martínez Alday) с целью создания незабываемых впечатлений для путешественников со всего мира. В настоящее время эта туристическая фирма насчитывает более 3000 сотрудников в нескольких подразделениях, включая элитную гостиничную сеть, предлагающую в среднем 2000 номеров категории люкс в регионах Мексиканские Карибы и Нижняя Калифорния, а также туристическое агентство, транспортную компанию, центр активного отдыха и пляжный клуб. Grupo Lomas заслужила признание в качестве одной из лучших мексиканских компаний и недавно была включена в рейтинг Super Company for Women 2021 («Суперкомпания для женщин 2021») по версии мексиканского журнала Expansión и агентства Top Companies Consulting.

Информация о гостиничной группе Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts — известная коллекцией отелей класса люкс гостиничная группа, владеющая и управляющая впечатляющим портфелем гостиничных объектов в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Европе. Ей принадлежат гостиничные бренды Margaritaville Island Reserve by Karisma, El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts, Sensimar Resorts и Karisma Hotels Adriatic. Отели, управляемые группой Karisma Hotels & Resorts, неоднократно занимали верхние строчки рейтингов лучших отелей мира, включая рейтинги «100 лучших отелей мира» и «30 лучших отелей в Канкуне», публикуемые журналом для путешественников Conde Nast Traveler, рейтинг «Выбор путешественников» сайта TripAdvisor®, рейтинг лучших отелей для романтических поездок Best Hotels for Romance, а также рейтинги Five Diamond Award и Four Diamond Award. Гостиничная группа Karisma Hotels & Resorts оказывает поддержку своим сотрудникам и местным сообществам и дарит гостям незабываемые впечатления. Она известна во всем мире творческим подходом к управлению гостиничным бизнесом и активным внедрением инновационных продуктов и решений.

Информация о Nickelodeon International

Nickelodeon — детский развлекательный бренд номер один с 41-летней историей. Компания осуществляет разнообразную деятельность по всему миру, полностью посвящая себя детям. На счету этого бренда многочисленные телевизионные программы и продукты в Соединенных Штатах и по всему миру, а также потребительские товары, цифровые технологии, локализованные проекты, издательская деятельность и полнометражные художественные фильмы. Nickelodeon — один из наиболее всемирно известных и широко распространенных мультимедийных развлекательных брендов для детской и семейной аудитории, доступный для более чем 400 миллионов домохозяйств более чем в 170 странах и регионах по более чем 100 локально запрограммированным каналам и фирменным блокам. За пределами США Nickelodeon входит в состав ViacomCBS Networks International — подразделения компании ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Более подробная информация и иллюстративные материалы представлены на сайте по адресу: http://www.nickpress.com. Nickelodeon и все связанные с ним наименования, персонажи и логотипы являются товарными знаками компании ViacomCBS Inc.

