Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya se nyní otevřel pro rodinnou dovolenou

Připojte se k postavičce SpongeBob v kalhotách a jeho přátelům v prvním resortu s plaveckými apartmány u oceánu, který nabízí šestiakrový vodní park Aqua Nick®, prvotřídní gurmánské stravování Gourmet® Inclusiveaspoustu zážitků se seriálovými postavičkami

MIAMI, 3. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Jak říká SpongeBob SquarePants: „Jsem připraven!" Vysoce očekávaný pětihvězdičkový all inclusive hotel Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya dnes rozvinul oranžový koberec. Nejlepší destinace vhodná pro rodiny s dětmi tak otevírá své dveře. Proslulé zážitky s postavičkami ze seriálu stanice Nickelodeon se zde snoubí s bezkonkurenční pohostinností hotelů Karisma Hotels & Resorts a Grupo Lomas a s prvním resortem této značky, který je celý na břehu oceánu, s obrovským vodním parkem Aqua Nick® o rozloze šesti akrů, novými podkrovními apartmány s tématikou Teenage Mutant Ninja Turtles, prvotřídní restaurací Gourmet Inclusive® s oblíbenými Good Burger a Piazza a nekonečnou celodenní zábavou. Během tohoto exkluzivního podzimního období začínají ceny na 259 dolarech za osobu a noc a lze je rezervovat do 31. srpna 2021 pro cesty do 4. ledna 2022.

„Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, první a jediný resort Nickelodeon v Mexiku, přenese děti i dospělé do světů oblíbených pořadů této zábavní značky, které rozvíjejí jejich představivost," uvedl Mario Mathieu, senior viceprezident pro rozvoj podnikání, design a výstavbu ve společnosti Karisma Hotels & Resorts. „Od překvapení a potěšení z interakce s rozšířeným obsazením 20 postaviček a jedné z největších vodních atrakcí v zemi až po charakteristické tematické ubytování, jako je například vůbec první apartmá Lair a další, čeká na všechny hosty jedinečný zážitek, který zažehne jiskru hry."

„Jsme rádi, že můžeme uprostřed náročného roku otevřít dveře nového hotelu Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Fanoušci stanice Nickelodeon všech věkových kategorií si nyní mohou užít dokonalý rodinný výlet do prvního mexického resortu Nickelodeon, který nabízí největší vodní park Nickelodeon na světě, nekonečné možnosti zábavy a všechna plavecká apartmá na pobřeží," řekl Kevin Suh, prezident tematické zábavy ve společnosti ViacomCBS.

Každý pokoj je apartmá s výhledem na oceán, do kterého se vejde pětičlenná rodina

V 280 rozmarně navržených apartmá Oceanfront Swim-Up se na ploše 581 čtverečních stop pohodlně ubytují pětičlenné rodiny se dvěma koupelnami a nádherným výhledem na Karibské moře z velkého balkonu s přístupem k nekonečnému bazénu. Kromě dostatku prostoru pro rodiny se apartmány vyznačují hravými designovými prvky, včetně uměleckých děl stažených z milovaných archivů show a nábytku inspirovaného ikonickými barvami a postavami stanice Nickelodeon, z milovaných show včetně želv Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBoba v kalhotách a Dory průzkumnice.

Pro dokonalý zážitek s postavičkami ze stanice Nickelodeonusi hosté mohou vybrat také ze tří speciálních apartmánů, včetně:

Ódy na Nickelodeon v The Big Kahuna Suite

Apartmá Big Kahuna s rozlohou 3 000 čtverečních stop a dvěma ložnicemi je pečlivě zařízeno s prvky z 90. let a nabízí jedinečné designové prvky, které vyvolávají nostalgii po seriálu stanice Nickelodeon. Vlastní kousky zahrnují příborník inspirovaný podpisovými fialovými brýlemi Chuckieho z Rugrats a neonovou kresbu fráze „Happy Happy Joy Joy", hit z The Ren & Stimpy Show. Děti se mohou těšit na zcela pohlcující ložnici s motivem Loud House, kterou doplňuje vlastní koupelna s volně stojící vanou a dešťovou sprchou. K dispozici je i terasa s výhledem na oceán o rozloze 710 čtverečních stop, která poskytuje dokonalý soukromý venkovní prostor s lounge nábytkem a nekonečným bazénem Infinity Plunge, který se rozprostírá po celé délce apartmá.

Zcela nové apartmá Lair přenese hosty do podzemí a nabídne ubytování s motivy Teenage Mutant Ninja Turtle

Pro fanoušky stanice Nickelodeon, kteří se chtějí maximálně pochlubit, je tu zbrusu nové apartmá Lair, střešní penthouse na počest seriálu Teenage Mutant Ninja Turtles, kde se může ubytovat až sedm hostů. Toto nové luxusní ubytování, které je v resortu jedinečné, má naprosto mimořádnou atmosféru, protože v jeho výzdobě se objevují všechny iterace postaviček v průběhu let. Apartmá o rozloze 3 000 čtverečních stop zahrnuje vnitřní i venkovní obývací a jídelní prostor, hlavní apartmá s koupelnou inspirovanou lázněmi a dvě další ložnice. Hosté se mohou těšit na terasu o rozloze 710 čtverečních stop s výhledem na tyrkysově zbarvený oceán, nekonečný bazén a lounge. Navíc vám komorníci na pokoji mohou zprostředkovat řadu soukromých zážitků, například večeři na pokoji nebo na pláži při měsíčku, každodenní odpolední čaj, soukromou ochutnávku vín, výběr z aromaterapeutického menu, výběr z polštářového menu, aromatické koupele a další.

Oblíbené ananasové apartmá přenáší hosty na Bikini Bottom

Ananasové apartmá, které je na základě poptávky opět k dispozici v prvním hotelu Nickelodeon Hotels & Resorts v Punta Caně, je charakteristickým obydlím resortu. Penthouse je inspirován podmořským domovem SpongeBoba a kombinuje luxusní ubytování a moderní vybavení se všemi fantaskními atributy Bikini Bottom, takže hosté mohou skutečně zažít život v ananasu pod mořskou hladinou. Hosté apartmá Pineapple Suite, stejně jako hosté v apartmá Lair, si navíc mohou užívat dekadentní dovolenkové nabídky, která je exkluzivní pro apartmá typu penthouse, včetně 3 000 čtverečních stop vnitřních a venkovních obytných prostor, terasy u oceánu s nádherným výhledem a soukromých komorníků, kteří budou rodiny hýčkat po celou dobu pobytu.

Prvotřídní gurmánské zážitky přenesou hosty zpět do 90. let a pod mořskou hladinu

V Nickelodeon Hotels & Resorts si děti i dospělí mohou dopřát 24hodinové stravování na pokoji a prvotřídní jídlo a nápoje v šesti různých restauracích. Rodiny se mohou najíst v Nick Bistro, pochutnat si na oblíbeném jídle Želv Ninja v autentické pizze v Piazza, dát si něco chutného v bistru Good Burger inspirovaném retro stylem, kde vládne nostalgie, nebo se najíst jako na tržnici v Le Spatula, kde stěny zdobí tematické výstavní umění a kuchyně pochází přímo z Bikini Bottom. Rodiče si mohou vychutnat alkoholické nápoje ve třech barech resortu, včetně baru The Bikini Bottom and Gourmet Corner, kde se pod barevnou září lamp s medúzami podávají zdravá jídla a značkové nápoje, a dále ve dvou barech u bazénu, Cosmo & Wanda, kde se podává široký výběr nápojů z čerstvých džusů, alkoholických i nealkoholických prémiových koktejlů a dalších.

Zažijte jeden z největších vodních parků v Mexiku, Aqua Nick®

V srdci resortu se nachází nepřetržitá vodní a divoké epicentrum zábavy, a sice šestiakrový Aqua Nick®, jeden z největších tematických vodních parků v Mexiku. Na ploše 2 000 čtverečních stop skluzavek, 1 820 čtverečních stop říčních toboganů a dalších atrakcí budou rodiny nadšené z překvapení, která na ně čekají, a ze stříkání slizu. Mezi atrakce patří:

Bazén pro aktivity: Obrovský bazén vhodný pro dobrodružné vodní hry s kompletním programem zábavy a aktivit.

Obrovský bazén vhodný pro dobrodružné vodní hry s kompletním programem zábavy a aktivit. Hlavní věž Soak Summit: Věž Soak Summit se tyčí do výšky 59 stop a zahrnuje vzrušující skluzavky a rozsáhlé výhledy. Vyberte si z horizontální smyčky „The Big Plunge", uzavřených vstupů „Riptide Rush" nebo jedné z rychlejších jízd „Tubular Twist".

Věž Soak Summit se tyčí do výšky 59 stop a zahrnuje vzrušující skluzavky a rozsáhlé výhledy. Vyberte si z horizontální smyčky „The Big Plunge", uzavřených vstupů „Riptide Rush" nebo jedné z rychlejších jízd „Tubular Twist". Zátoka Paw Patrol Adventure: Obsahuje menší a zábavnější skluzavky pro menší děti, včetně „Hero Half Pipe", „Rescue Racers" a mamutího vyklápěcího kbelíku, který vás ochladí 16 galony vody!

Obsahuje menší a zábavnější skluzavky pro menší děti, včetně „Hero Half Pipe", „Rescue Racers" a mamutího vyklápěcího kbelíku, který vás ochladí 16 galony vody! Pláž Bikini Bottom: Toto víceúrovňové vodní hřiště je vybaveno mnoha skluzavkami, vodními děly a tryskami, vyklápěcími kbelíky a mnoha dalšími atrakcemi - rodiny zde mohou dokonce zahlédnout SpongeBoba a přátele!

Toto víceúrovňové vodní hřiště je vybaveno mnoha skluzavkami, vodními děly a tryskami, vyklápěcími kbelíky a mnoha dalšími atrakcemi - rodiny zde mohou dokonce zahlédnout SpongeBoba a přátele! Každodenní stříkání super slizu: Žádný den v Aqua Nick by nebyl úplný bez Super Sliming, nejvyšší pocty Nickelodeonu.

První kolo jedinečných zábavných zážitků pro celou rodinu

Kromě rozsáhlých nabídek v Aqua Nick® je zde také Nickelodeon Place ™, centrum mnoha zábavních atrakcí resortu, které nabízí další zábavné aktivity pro všechny věkové kategorie. Děti budou potěšeny, když prozkoumají letovisko s náhodným setkáním s oblíbenými postavami, pozdraví se s nimi nebo s nimi povečeří, užijí si tanečních večírků Splash Mob a honby za hledáním ikonických postav stanice Nickelodeon. Denní aktivity navíc budou zahrnovat plážovou jógu, lekce vaření v Bikini Bottom, soutěže v plážovém volejbalu a noční živou zábavu.

„Po velkém úspěchu resortu Punta Cana jsme chtěli do Mexika přenést zážitek s postavami ze stanice Nickelodeon a vybudovat jeden z nejočekávanějších hotelů na Riviera Maya pro rodiny," řekla Dolores López Lira, prezidentka a zakladatelka Grupo Lomas. „Díky standardům v oboru, jako jsou pokoje postavené pro pětičlenné rodiny, ve spojení s jedinečnými zážitky, které se zde vytvářejí, a díky pětihvězdičkové pohostinnosti Karisma Hotels & Resorts, tato oblíbená destinace skutečně zvyšuje laťku. Je neuvěřitelné vidět úsměvy na tvářích dětí od chvíle, kdy procházejí lobby a ocitají se v podmanivém světě Nickelodeon."

Ještě více nadšení

Po dnešním otevření dokončujeme další vybavení, abychom zajistili, že nabídneme životní zážitky, včetně Náay Spa, fitness centra na břehu moře a každodenních aktivit a nabídky zábavy, a to od října 2021. Hosté se mohou těšit také na nový Club Nick, dokonalou volnou herní zónu s tematickými dny, řemeslnou laboratoří, překvapivými návštěvami oblíbených postaviček a dalšími atrakcemi. Dokonce dostanou šanci ochladit se na ikonické velké oranžové pohovce ve SNICK Lounge, což je místo určené pro setkání starších dětí. Slavný oranžový koberec Nickelodeon se již brzy rozvine, aby se hosté mohli cítit jako hvězda při procházce po boku svých oblíbených postav. Jako bonus si budou moci na nadcházejícím pyžamovém jamu zahrát s Dorou průzkumnicí, SpongeBobem v kalhotách, Kouzelnými kmotříky a Tlapkovou patrolou! Snídaně s postavami A konečně již brzy spustíme v Aqua Nick® osobní stříkání slizu a Nick Live! To vše u bazénu, kde budou probíhat živá představení postav a kde budou fanoušci vytaženi přímo z vody, aby mohli soutěžit v šílených a napínavých hrách Nickelodeon - vítězové dokonce dostanou možnost nechat se postříkat slizem Nickelodeon Slime!

S cílem zajistit holistický přístup k bezpečnosti a wellness hostů, vytvořila společnost Karisma Hotels & Resorts komplexní program s názvem Karisma Peace of Mind ™ , který zahrnuje bezplatný antigenní test na místě pro hosty cestující do USA podle požadavků CDC .

Chcete -li získat další informace a provést rezervaci, zavolejte svému cestovnímu poradci nebo navštivte: http://nickresortrivieramaya.com/ .

Obrázky ve vysokém rozlišení jsou k dispozici zde .

O skupině Grupo Lomas

Grupo Lomas je přední mexická turistická společnost, kterou před 40 lety založila Dolores López Lira a její manžel José Luis Martínez Alday s cílem vytvořit návštěvníkům z celého světa nezapomenutelné zážitky. Značka cestovního ruchu v současné době zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců v celé řadě obchodních jednotek, včetně vybrané kolekce hotelů s průměrně 2 000 apartmá v regionech Mexican Caribbean a Baja California Norte, a zahrnuje i cestovní kanceláře, přepravní společnosti, centra dobrodružství a plážový klub. Grupo Lomas získala uznání jako jeden z nejžádanějších mexických zaměstnavatelů a nedávno byla zařazena do žebříčku Super Company for Women 2021 mexickým časopisem Expansión a Top Companies Consulting.

O Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts je oceněná kolekce luxusních hotelů, která vlastní a spravuje působivé portfolio nemovitostí v Latinské Americe, Karibiku a Evropě. Mezi vlastní značky patří Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; a Karisma Hotels Adriatic. Nemovitosti byly oceněny nejlepšími oceněními v oboru, včetně „100 nejlepších hotelů světa Conde Nast Traveler", 30 nejlepších hotelů v Cancúnu, TripAdvisor® Traveler's Choice „nejlepších romantických hotelů" a AAA „Five Diamond Award" "a „Four Diamond Award". Karisma Hotels & Resorts se zavazuje podporovat zaměstnance a komunity při poskytování autentických zážitků hostům a získává celosvětové uznání za soucitný a kreativní přístup k řízení pohostinství a produktovým inovacím.

O společnosti Nickelodeon International

Nickelodeon, která funguje již 41. rokem, je zábavní značkou číslo jedna pro děti. Vybudovala rozmanitý globální trh tím, že ve všem, co dělá, staví děti na první místo. Značka zahrnuje televizní pořady a produkci ve Spojených státech a po celém světě, plus spotřební zboží, digitální zážitky založené na poloze, vydavatelství a hrané filmy. Nickelodeon je jednou z celosvětově nejuznávanějších a nejrozšířenějších značek multimediální zábavy pro děti a rodinu, která je k dispozici ve více než 400 milionech domácností ve více než 170 zemích a teritoriích prostřednictvím více než 100 místních kanálů a značkových bloků. Mimo Spojené státy je Nickelodeon součástí ViacomCBS Networks International, divize společnosti ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Další informace nebo umělecká díla naleznete na adrese http://www.nickpress.com . Nickelodeon a všechny související názvy, znaky a loga jsou ochranné známky společnosti ViacomCBS Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586459/Karisma_Hotels_Resors_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586456/NPD_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586451/grupo_lomas_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586454/Nickelodeon_Hotels.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586457/Nickelodeon_Hotels.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586452/Nickelodeon_Hotels.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586453/Nickelodeon_Hotels.jpg

SOURCE Karisma Hotels & Resorts