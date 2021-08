Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya je teraz otvorený pre jedinečnú rodinnú dovolenku

Pripojte sa k postavičke SpongeBob v nohaviciach a jeho priateľom v prvom rezorte s plaveckými apartmánmi pri oceáne, ktorý ponúka šesť akrový vodný park Aqua Nick®, prvotriedne gurmánske stravovanie Gourmet® Inclusive a veľa zážitkov sa seriálovými postavičkami

MIAMI, 4. augusta 2021 /PRNewswire/ -- Ako hovorí SpongeBob v nohaviciach: "Som pripravený!" Vysoko očakávaný päťhviezdičkový all inclusive hotel Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya dnes rozvinul oranžový koberec a najlepšia destinácia vhodná pre rodiny s deťmi tak otvára svoje dvere. Preslávené zážitky s postavičkami zo seriálu stanice Nickelodeon sa tu snúbia s bezkonkurenčnou pohostinnosťou hotelov Karisma Hotels & Resorts' a Grupo Lomas' a s prvým rezortom tejto značky, ktorý je celý na brehu oceánu, s obrovským vodným parkom Aqua Nick® s rozlohou šesť akrov, novými podkrovnými apartmánmi s tematikou Teenage Mutant Ninja Turtles, prvotriednou reštauráciou Gourmet Inclusive ® s obľúbenými Good Burger a Piazza a nekonečnou celodennou zábavou. Počas tohto exkluzívneho jesenného obdobia začínajú ceny na 259 dolárov za osobu a noc a pobyt je možné rezervovať do 31. augusta 2021 pre cesty do 4. januára 2022.

"Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, prvý a jediný rezort Nickelodeon v Mexiku, prenesie deti i dospelých do svetov obľúbených programov tejto zábavnej značky, ktorá rozvíja ich predstavivosť," uviedol Mario Mathieu, senior viceprezident pre rozvoj podnikania, dizajn a výstavbu v spoločnosti Karisma Hotels & Resorts. "Od prekvapenia a potešenia z interakcie s rozšíreným obsadením 20 postavičiek a jednej z najväčších vodných atrakcií v krajine až po charakteristické tematické ubytovanie, ako je napríklad vôbec prvý apartmáne Lair Suite a ďalšie, čaká na všetkých hostí jedinečný zážitok, ktorý zapáli iskru hry. "

"Sme radi, že môžeme uprostred náročného roka otvoriť dvere nového hotela Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Fanúšikovia stanice Nickelodeon všetkých vekových kategórií si teraz môžu užiť dokonalý rodinný výlet do prvého mexického rezortu Nickelodeon, ktorý ponúka najväčší vodný park Nickelodeon na svete, nekonečné možnosti zábavy a všetky plavecké apartmány na pobreží," povedal Kevin Suh, prezident tematickej zábavy v spoločnosti ViacomCBS.

Každá izba je apartmán s výhľadom na oceán, do ktorého sa zmestí päťčlenná rodina

V 280 rozmarne navrhnutých apartmánoch Oceanfront Swim-Up sa na ploche 581 štvorcových stôp pohodlne ubytujú päťčlennej rodiny s dvoma kúpeľňami a nádherným výhľadom na Karibské more z veľkého balkóna s prístupom k nekonečnému bazénu. Okrem dostatku priestoru pre rodiny sa apartmány vyznačujú hravými dizajnovými prvkami, vrátane umeleckých diel stiahnutých z milovaných archívov show a nábytku inšpirovaného ikonickým farbami a postavami stanice Nickelodeon, z milovaných show vrátane korytnačiek Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob v nohaviciach a Dora prieskumníčka.

Pre dokonalý zážitok s postavičkami zo stanice Nickelodeon si hostia môžu vybrať tiež z troch špeciálnych apartmánov, vrátane:

Ódy na Nickelodeon v The Big Kahuna Suite

Apartmán Big Kahuna s rozlohou 3 000 štvorcových stôp a dvoma spálňami je starostlivo zariadený s prvkami z 90. rokov a ponúka jedinečné dizajnové prvky, ktoré vyvolávajú nostalgiu zo seriálov stanice Nickelodeon. Vlastné kúsky zahŕňajú príborník inšpirovaný typickými fialovými okuliarmi Chuckieho z Rugrats a neónovú kresbu frázy "Happy Happy Joy Joy", hit z The Ren & Stimpi Show. Deti sa môžu tešiť na úplne pohlcujúcu spálňu s motívom Loud House, ktorú dopĺňa vlastná kúpeľňa s voľne stojace vaňou a dažďovú sprchou. K dispozícii je aj terasa s výhľadom na oceán s rozlohou 710 štvorcových stôp, ktorá poskytuje dokonalý súkromný vonkajší priestor s lounge nábytkom a nekonečným bazénom Infinity Plunge Pool, ktorý sa rozprestiera po celej dĺžke apartmánu.

Úplne nový apartmán Lair prenesie hostí do podzemia a ponúkne ubytovanie s motívmi Teenage Mutant Ninja Turtle

Pre fanúšikov stanice Nickelodeon, ktorí sa chcú maximálne pochváliť, je tu úplne nový apartmán Lair, strešný penthouse na počesť seriálu Teenage Mutant Ninja Turtles, kde sa môže ubytovať až sedem hostí. Toto nové luxusné ubytovanie, ktoré je v rezorte jedinečné, má úplne mimoriadnu atmosféru, pretože v jeho výzdobe sa objavujú všetky iterácie postavičiek v priebehu rokov. Apartmán s rozlohou 3 000 štvorcových stôp zahŕňa vnútorný i vonkajší obývací a jedálenský priestor, hlavný apartmán s kúpeľňou inšpirovaný kúpeľmi a dve ďalšie spálne. Hostia sa môžu tešiť na terasu s rozlohou 710 štvorcových stôp s výhľadom na tyrkysovo sfarbený oceán, nekonečný bazén a lounge. Naviac vám komorníci na izbe môžu sprostredkovať rad súkromných zážitkov, napríklad večeru na izbe alebo na pláži pri mesiaci, každodenný popoludňajší čaj, súkromnú ochutnávku vín, výber z aromaterapeutického menu, výber z vankúšového menu, aromatické kúpele a ďalšie.

Obľúbený ananásový apartmán prenáša hostí na Bikini Bottom

Ananásový apartmán (Pineapple Suite), ktoré je na základe dopytu opäť k dispozícii a ktorý bol v prvom hoteli Nickelodeon Hotels & Resorts v Punta Cane, je charakteristickým obydlím rezortu. Penthouse je inšpirovaný podmorským domovom postavičky SpongeBob a kombinuje luxusné ubytovanie a moderné vybavenie so všetkými fantastickými atribútmi Bikini Bottom, takže hostia môžu skutočne zažiť život v ananáse pod morskou hladinou. Hostia v apartmáne Pineapple Suite, rovnako ako hostia v apartmáne Lair, si navyše môžu užívať dekadentnú dovolenkovú ponuku, ktorá je exkluzívna pre apartmány typu penthouse, vrátane 3 000 štvorcových stôp vnútorných a vonkajších obytných priestorov, terasy pri oceáne s nádherným výhľadom a súkromných komorníkov, ktorí budú rodiny hýčkať po celú dobu pobytu.

Prvotriedne gurmánske zážitky prenesú hostí späť do 90. rokov a pod morskú hladinu

V Nickelodeon Hotels & Resorts si deti aj dospelí môžu dopriať 24 hodinové stravovanie na izbe a prvotriedne jedlo a nápoje v šiestich rôznych reštauráciách. Rodiny sa môžu najesť v Nick Bistro, pochutnať si na obľúbenom jedle Ninja korytnačiek v autentickej pizzerii v Piazza, dať si niečo chutné v bistre Good Burger inšpirovanom retro štýlom, kde vládne nostalgia, alebo sa najesť ako na tržnici v Le Spatula, kde steny zdobia tematické výstavné umenia a kuchyňa pochádza priamo z Bikini Bottom. Rodičia si môžu vychutnať alkoholické nápoje v troch baroch rezortu, vrátane baru The Bikini Bottom and Gourmet Corner, kde sa pod farebným svetlom medúzových lámp podávajú zdravé jedlá a značkové nápoje, a ďalej v dvoch baroch pri bazéne, Cosmo & Wanda, kde sa podáva široký výber nápojov z čerstvých džúsov, alkoholických i nealkoholických prémiových kokteilov a iné.

Zažite jeden z najväčších vodných parkov v Mexiku, Aqua Nick®

V srdci rezortu sa nachádza nepretržité vodné a divoké epicentrum zábavy, ktorým je šesť akrový Aqua Nick®, jeden z najväčších tematických vodných parkov v Mexiku. Na ploche 2 000 štvorcových stôp pozostávajúcich zo šmýkačiek, 1 820 štvorcových stôp riečnych tobogánov a ďalších atrakcií budú rodiny nadšené z prekvapení, ktoré na nich čakajú, aj zo striekania slizu. Medzi atrakcie patrí:

Bazén pre aktivity: Obrovský bazén vhodný pre dobrodružné vodné hry s kompletným programom zábavy a aktivít.

Obrovský bazén vhodný pre dobrodružné vodné hry s kompletným programom zábavy a aktivít. Hlavná veža Soak Summit: Veža Soak Summit sa týči do výšky 59 stôp a zahŕňa vzrušujúce šmýkačky a rozsiahle výhľady. Vyberte si z horizontálnej slučky "The Big Plunge", uzavretých vstupov "Riptide Rush" alebo jednej z rýchlejších jázd "Tubular Twist".

Veža Soak Summit sa týči do výšky 59 stôp a zahŕňa vzrušujúce šmýkačky a rozsiahle výhľady. Vyberte si z horizontálnej slučky "The Big Plunge", uzavretých vstupov "Riptide Rush" alebo jednej z rýchlejších jázd "Tubular Twist". Zátoka Paw Patrol Adventure: Obsahuje menšie a zábavnejšie šmýkačky pre menšie deti, vrátane "Hero Half Pipe", "Rescue Racers" a mamutieho vyklápacieho vedra, ktorý vás ochladí 16 galónmi vody!

Obsahuje menšie a zábavnejšie šmýkačky pre menšie deti, vrátane "Hero Half Pipe", "Rescue Racers" a mamutieho vyklápacieho vedra, ktorý vás ochladí 16 galónmi vody! Pláž Bikini Bottom: Toto viacúrovňové vodné ihrisko je vybavené mnohými kĺzačkami, vodnými delami a tryskami, vyklápacími vedierkami a mnohými ďalšími atrakciami - rodiny tu môžu dokonca zahliadnuť SpongeBoba a priateľ

Toto viacúrovňové vodné ihrisko je vybavené mnohými kĺzačkami, vodnými delami a tryskami, vyklápacími vedierkami a mnohými ďalšími atrakciami - rodiny tu môžu dokonca zahliadnuť SpongeBoba a priateľ Každodenné striekanie super slizu: Žiadny deň v Aqua Nick by nebol úplný bez Super Sliming, pričom ide o najvyššiu poctu Nickelodeon.

Prvé kolo jedinečných zábavných zážitkov pre celú rodinu

Okrem rozsiahlych ponúk v Aqua Nick® je tu tiež Nickelodeon Place™, centrum mnohých zábavných atrakcií rezortu, ktoré ponúka ďalšie zábavné aktivity pre všetky vekové kategórie. Deti budú potešené, keď preskúmajú letovisko s náhodným stretnutím s obľúbenými postavami, pozdravia sa s nimi alebo s nimi budú večerať, užijú si tanečné večierky Splash Mob a honby za hľadaním ikonických postáv stanice Nickelodeon. Denné aktivity navyše budú zahŕňať plážovú jogu, lekcie varenia v Bikini Bottom, súťaže v plážovom volejbale a nočnú živú zábavu.

"Po veľkom úspechu rezortu Punta Cana sme chceli do Mexika preniesť zážitok s postavami zo stanice Nickelodeon a vybudovať jeden z najočakávanejších hotelov na Riviera Maya pre rodiny," povedala Dolores López Lira, prezidentka a zakladateľka Grupo Lomas. "Vďaka štandardom v odbore, ako sú izby postavené pre päťčlenné rodiny, v spojení s jedinečnými zážitkami, ktoré sa tu vytvárajú, a vďaka päťhviezdičkovej pohostinnosti Karisma Hotels & Resorts, táto obľúbená destinácia skutočne zvyšuje latku. Je neuveriteľné vidieť úsmevy na tvárach detí od chvíle, keď prechádzajú cez lobby a ocitajú sa v podmanivom svete Nickelodeon. "

Ešte viac nadšenia

Po dnešnom otvorení dokončujeme ďalšie vybavenie, aby sme zaistili, že ponúkneme životné zážitky, vrátane Náay Spa, fitness centra na brehu mora a každodenných aktivít a ponuky zábavy, a to od októbra 2021. Hostia sa môžu tešiť aj na nový Club Nick, dokonalú voľnú hernú zónu s tematickými dňami, remeselné laboratóriá, prekvapivé návštevy obľúbených postavičiek a ďalšie atrakcie. Dokonca dostanú šancu ochladiť sa na ikonickej veľkej oranžovej pohovke vo SNICK Lounge, čo je miesto určené pre stretnutia starších detí. Slávny oranžový koberec Nickelodeon sa už čoskoro rozvinie, aby sa hostia mohli cítiť ako hviezdy pri prechádzke po boku svojich obľúbených postáv. Ako bonus si budú môcť na nadchádzajúcom pyžamovom podať ruku s Dorou prieskumníčkou, SpongeBobom v nohaviciach a Patrikom, s Fairly Oddparents a Labkovou patrolou! Raňajky s postavami A konečne už čoskoro spustíme v Aqua Nick® osobné striekanie slizu a Nick Live! To všetko pri bazéne, kde budú prebiehať živé predstavenia postáv a kde budú fanúšikovia vytiahnutí priamo z vody, aby mohli súťažiť v šialených a napínavých hrách Nickelodeon - víťazi dokonca dostanú možnosť nechať sa postriekať slizom Nickelodeon Slime!

S cieľom zabezpečiť holistický prístup k bezpečnosti a wellness hostí, vytvorila spoločnosť Karisma Hotels & Resorts komplexný program s názvom Karisma Peace of Mind™, ktorý zahŕňa bezplatný antigénový test na mieste pre hostí cestujúcich do USA podľa požiadaviek CDC.

Ak chcete získať ďalšie informácie a vykonať rezerváciu, zavolajte svojmu cestovnému poradcovi alebo navštívte: http://nickresortrivieramaya.com/.

Obrázky vo vysokom rozlíšení sú k dispozícii tu.

O spoločnosti Grupo Lomas

Grupo Lomas je popredná mexická turistická spoločnosť, ktorú pred 40 rokmi založila Dolores López Lira a jej manžel José Luis Martínez Alda s cieľom vytvoriť návštevníkom z celého sveta nezabudnuteľné zážitky. Značka cestovného ruchu v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3 000 zamestnancov v celej rade obchodných jednotiek, vrátane vybranej kolekcie hotelov s priemerne 2 000 apartmáne v regiónoch Mexican Caribbean a Baja California Norte, a zahŕňa aj cestovné kancelárie, prepravné spoločnosti, centrá dobrodružstva a plážový klub . Grupo Lomas získala uznanie ako jeden z najžiadanejších mexických zamestnávateľov a nedávno bola zaradená do rebríčka Super Company for Women 2021 mexickým časopisom Expansión a Top Companies Consulting.

O spoločnosti Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts je ocenená kolekcia luxusných hotelov, ktorá vlastní a spravuje pôsobivé portfólio nehnuteľností v Latinskej Amerike, Karibiku a Európe. Medzi vlastné značky patrí Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; a Karisma Hotels Adriatic. Nehnuteľnosti boli ocenené najlepšími oceneniami v odbore, vrátane "100 najlepších hotelov sveta Conde Nast Traveler", 30 najlepších hotelov v Cancúne, TripAdvisor® Traveler's Choice "Najlepšie romantické hotely" a AAA "Five Diamond Award" "a" Four Diamond Award ". Karisma Hotels & Resorts sa zaväzuje podporovať zamestnancov a komunity pri poskytovaní autentických zážitkov hosťom a získava celosvetové uznanie za súcitný a kreatívny prístup k riadeniu pohostinstva a produktovým inováciám.

O spoločnosti Nickelodeon International

Spoločnosť Nickelodeon, ktorá funguje už 41. rokov, je značkou zábavy číslo jedna pre deti. Vybudovala rozmanitý globálny trh tým, že vo všetkom, čo robí, stavia deti na prvé miesto. Značka zahŕňa televízne programy a produkciu v Spojených štátoch a po celom svete, plus spotrebný tovar, digitálne zážitky založené na polohe, vydavateľstvo a hrané filmy. Nickelodeon je jednou z celosvetovo najuznávanejších a najrozšírenejších značiek multimediálnej zábavy pre deti a rodinu, ktorá je k dispozícii vo viac ako 400 miliónoch domácností vo viac ako 170 krajinách a teritóriách prostredníctvom viac ako 100 miestnych kanálov a značkových blokov. Mimo Spojené štáty je Nickelodeon súčasťou ViacomCBS Networks International, divízie spoločnosti ViacomCBS Inc. (Nasdaq: Viac, VIAC). Ďalšie informácie alebo umelecké diela nájdete na adrese http://www.nickpress.com. Nickelodeon a všetky súvisiace názvy, znaky a logá sú ochranné známky spoločnosti ViacomCBS Inc.

