Les hôtels et villages vacances Nickelodeon Riviera Maya (Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya) ouvrent leurs portes pour des vacances en famille inoubliables

MIAMI, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Comme le dit Bob l'éponge : « Je suis prêt ! » Le très attendu Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, cinq étoiles et tout compris, déroule le tapis orange aujourd'hui, tandis que la destination pour des vacances en famille par excellence ouvre ses portes. Ici, les « slimes », les personnages et les célèbres expériences de Nickelodeon sont combinés à l'hospitalité inégalée de Karisma Hotels & Resorts et de Grupo Lomas' , avec la première station balnéaire de la marque entièrement en bord de mer, un énorme parc aquatique Aqua Nick® de 2,5 hectares, de nouvelles suites penthouse sur le thème des Tortues Ninja, des restaurants Gourmet Inclusive® de classe mondiale avec Good Burger et Piazza et des divertissements sans fin toute la journée. Pendant cette période d'ouverture exclusive à l'automne, les tarifs commencent à 259 dollars par personne et par nuit et peuvent être réservés dès maintenant jusqu'au 31 août 2021 pour des voyages allant jusqu'au 4 janvier 2022.

« En tant que première et unique station balnéaire de Nickelodeon au Mexique, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya transporte les enfants, comme les adultes, dans des mondes qui stimulent l'imagination par le biais des émissions préférées de la marque de divertissement », a déclaré Mario Mathieu, vice-président senior du développement commercial, de la conception et de la construction chez Karisma Hotels & Resorts. « Depuis les interactions surprenantes et magiques avec près de 20 personnages et l'une des plus grandes attractions aquatiques du pays, aux hébergements thématiques emblématiques, comme la toute première Suite Lair et plus encore, une expérience unique attend tous les invités. »

« En cette année difficile, nous sommes ravis d'ouvrir les portes du nouveau Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Les fans de Nickelodeon de tous âges peuvent désormais profiter de l'ultime escapade familiale au sein du premier Nickelodeon Resort du Mexique, qui dispose du plus grand parc aquatique Nickelodeon au monde, d'options de divertissement infinies et de toutes les suites donnant sur la piscine face à l'océan », a déclaré Kevin Suh, président de Themed Entertainment chez ViacomCBS.

Chaque chambre est une suite donnant sur la piscine face à l'océan pouvant accueillir une famille de cinq personnes

Les 280 suites donnant sur la piscine face à l'océan, au design original, sont des chambres de 54 mètres carrés pouvant accueillir confortablement des familles de cinq personnes, avec deux salles de bains complètes et une vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes depuis le grand balcon, qui donne accès à une piscine à débordement. En plus d'un grand espace pour que les familles puissent s'installer, les suites présentent des éléments de design ludiques, notamment des pièces d'art tirées des archives des émissions favorites et un mobilier inspiré des couleurs et des personnages emblématiques de Nickelodeon, issus d'émissions telles que Les Tortues Ninja, Bob l'éponge et Dora l'exploratrice.

Pour vivre l'expérience Nickelodeon ultime, les invités peuvent également choisir parmi trois suites spécialisées, notamment :

Une ode à Nickelodeon dans la suite Big Kahuna

Soigneusement aménagée avec des éléments des années 90, le Big KahunaSuite de 2 chambres, d'une superficie de 279 mètres carrés, présente des éléments de design uniques qui évoquent la nostalgie de Nickelodeon. Parmi les pièces personnalisées, on trouve un buffet inspiré des lunettes violettes de La Binocle des Razmoket et un dessin au néon de la phrase « Happy Happy Joy Joy », la chanson à succès de l'émission Ren & Stimpy. Les enfants peuvent profiter d'une chambre totalement immersive sur le thème de Bienvenue chez les Loud, complétée par une salle de bains attenante comprenant une baignoire sur pied et une douche à effet pluie. Il y a même une terrasse de 66 mètres carrés face à l'océan pour un espace extérieur privé ultime avec des meubles de salon et une piscine à débordement qui s'étend sur toute la longueur de la suite.

La toute nouvelle suite Lair embarque les clients dans une aventure souterraine sur le thème des Tortues Ninja

Pour les fans de Nickelodeon qui voudraient pouvoir se vanter, il existe la toute nouvelle Suite Lair, un penthouse sur le toit rendant hommage aux Tortues Ninja et qui peut accueillir jusqu'à sept personnes. Ce nouvel hébergement de luxe, unique dans le complexe, n'a jamais été aussi cool, car toutes les itérations des Tortues au fil des ans sont représentées dans le décor. D'une superficie de 279 mètres carrés, la suite comprend un salon et une salle à manger intérieurs et extérieurs, une suite parentale avec une salle de bains inspirée d'un spa et deux chambres supplémentaires. Les clients pourront profiter de la terrasse en bord de mer de 66 mètres carrés, qui surplombe l'eau turquoise de la mer et comprend une piscine à débordement et un espace salon. De plus, les majordomes de la suite peuvent organiser une variété d'expériences privées, telles qu'un dîner dans la suite ou au clair de lune sur la plage, un thé quotidien dans l'après-midi, une dégustation de vin privée, des sélections de menu d'aromathérapie, des sélections d'oreiller, des bains aromatiques et plus encore.

La Pineapple Suite, particulièrement appréciée des fans, emmène les voyageurs à Bikini Bottom

De retour à la demande générale, la Pineapple Suite, qui se trouve également dans la première propriété de Nickelodeon Hotels & Resorts à Punta Cana, est le logement phare du complexe. Inspiré de la maison sous-marine de Bob l'éponge, le penthouse combine des chambres luxueuses et des équipements modernes, avec tous les accessoires fantaisistes de Bikini Bottom, afin que les clients puissent vraiment vivre dans un ananas sous la mer. Les clients de la Pineapple Suite, comme ceux de la Lair, bénéficieront en outre d'offres de vacances luxueuses et exclusives aux suites penthouse, notamment 279 mètres carrés d'espaces de vie intérieurs et extérieurs, une terrasse en bord de mer offrant une vue imprenable et des majordomes privés pour choyer les familles tout au long de leur séjour.

Des expériences gastronomiques de classe mondiale transportent les invités dans les années 90 et sous la mer

Dans les Nickelodeon Hotels & Resorts, les enfants et les adultes peuvent se faire plaisir en profitant d'un service de restauration en chambre 24 heures sur 24, ainsi que des plats et des boissons de classe mondiale servis dans six différents restaurants. Les familles peuvent dîner au Nick Bistro, se laisser tenter par le plat préféré des Tortues Ninja avec des pizzas authentiques au Piazza, prendre une bouchée savoureuse au Good Burger, un restaurant d'inspiration rétro où la nostalgie est de mise, ou dîner dans le style du marché au Spatula, où les murs sont ornés d'œuvres d'art à thème et où la cuisine sort tout droit de Bikini Bottom. Les parents pourront déguster des boissons alcoolisées dans les trois bars de l'hôtel, dont le The Bikini Bottom Bar and Gourmet Corner, qui propose des plats sains et des boissons originales sous la lumière colorée des lampes à méduses, ainsi que les deux bars-baignade, Cosmo & Wanda, qui servent une large sélection de boissons infusées aux jus de fruits frais, de cocktails alcoolisés et non alcoolisés de qualité supérieure et bien plus encore.

Découvrez l'un des plus grands parcs aquatiques du Mexique : Aqua Nick®

Au cœur de la station balnéaire, l'épicentre du divertissement est l'Aqua Nick®, l'un des plus grands parcs aquatiques à thème du Mexique, qui propose des journées d'amusement sans fin. Avec ses 186 mètres carrés de toboggans, ses 169 mètres carrés de rivières et bien plus encore, les familles seront ravies d'explorer les surprises et les « slimes » qui les attendent. Les caractéristiques comprennent :

Une piscine : une immense piscine adaptée aux jeux aquatiques aventureux, avec un programme complet de divertissements et d'activités.

une immense piscine adaptée aux jeux aquatiques aventureux, avec un programme complet de divertissements et d'activités. Tour principale Soak Summit : une tour de 18 mètres de haut, Soak Summit, comprenant des toboggans exaltants et des panoramas incroyables. Choisissez parmi la boucle horizontale « The Big Plunge », les entrées fermées de « Riptide Rush » ou l'un des toboggans les plus rapides, le « Tubular Twist ».

une tour de 18 mètres de haut, Soak Summit, comprenant des toboggans exaltants et des panoramas incroyables. Choisissez parmi la boucle horizontale « The Big Plunge », les entrées fermées de « Riptide Rush » ou l'un des toboggans les plus rapides, le « Tubular Twist ». La baie aventure avec la Pat' Patrouille : comprend des toboggans plus petits et amusants pour les plus jeunes, y compris le « Hero Half Pipe », les « Rescue Racers » et le gigantesque seau à bascule mammouth pour se rafraîchir avec 60 litres d'eau !

comprend des toboggans plus petits et amusants pour les plus jeunes, y compris le « Hero Half Pipe », les « Rescue Racers » et le gigantesque seau à bascule mammouth pour se rafraîchir avec 60 litres d'eau ! La plage Bikini Bottom : cette aire de jeux aquatiques à plusieurs niveaux est équipée de nombreux toboggans, de pistolets à eau et jets d'eau, de seaux à bascule et bien plus encore. Ici, les familles peuvent même apercevoir Bob l'éponge et ses amis !

cette aire de jeux aquatiques à plusieurs niveaux est équipée de nombreux toboggans, de pistolets à eau et jets d'eau, de seaux à bascule et bien plus encore. Ici, les familles peuvent même apercevoir Bob l'éponge et ses amis ! Des super « slimes » quotidiens : aucune journée au parc Aqua Nick ne serait complète sans un « Super Slime », l'ultime honneur de Nickelodeon.

La première série d'expériences exclusives et amusantes pour toute la famille

Au-delà des nombreuses activités offertes par Aqua Nick®, il y a aussi Nickelodeon Place™, le centre de divertissement de la station, qui propose des activités supplémentaires pour tous les âges. Les enfants seront ravis d'explorer la station avec des rencontres surprises avec des personnages, des dîners, des soirées dansantes Splash Mob et des chasses au trésor pour trouver des personnages emblématiques de Nickelodeon. De plus, les activités quotidiennes comprennent du yoga sur la plage, des cours de cuisine au Bikini Bottom, des compétitions de beach-volley et des spectacles nocturnes.

« Après le grand succès du complexe de Punta Cana, nous avons voulu faire vivre l'expérience Nickelodeon au Mexique, en construisant l'un des hôtels de la Riviera Maya les plus attendus par les familles », a déclaré Dolores López Lira, présidente et fondatrice de Grupo Lomas. « Avec des normes industrielles telles que des chambres construites pour des familles de cinq personnes, associées aux immersions avec les personnages, le tout souligné par l'hospitalité cinq étoiles de Karisma Hotels & Resorts, cette destination préférée des fans met vraiment la barre très haut. Il est incroyable de voir les sourires sur les visages des enfants dès qu'ils entrent dans le hall et sont transportés dans le monde captivant de Nickelodeon. »

Encore plus d'activités à venir

Au-delà de l'ouverture d'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des équipements supplémentaires pour vous assurer de vivre le « Slime » de votre vie, comme le spa Náay, le centre de fitness en bord de mer et les activités et divertissements quotidiens, qui débuteront en octobre 2021. Les clients peuvent également s'attendre à l'ajout du Club Nick, la zone de jeu libre ultime avec des journées à thème, un laboratoire d'artisanat, des visites surprises des personnages préférés des fans et bien plus encore. Ils auront même la possibilité de se détendre sur le canapé emblématique Big Orange Couch dans le SNICK Lounge, un espace de détente pour les enfants plus âgés. Le célèbre Tapis Orange de Nickelodeon sera bientôt déroulé pour que les invités puissent se sentir comme des stars lorsqu'ils se pavanent aux côtés de leurs personnages préférés. En prime, ils pourront côtoyer Dora l'Exploratrice, Bob l'éponge et Patrick, les personnages de Mes parrains sont magiques et de la Pat' Patrouille lors des prochains Pajama Jam! Character Breakfasts (petit-déjeuners avec les personnages). Enfin, Aqua Nick® accueillera bientôt Personal Slimings et Nick Live! Poolside, qui proposera des spectables de personnages en direct où les fans seront tirés directement de l'eau pour participer à des jeux Nickelodeon loufoques et excitants. Les vainqueurs seront même arrosés par le célèbre « Slime » de Nickelodeon !

Pour garantir une approche holistique de la sécurité et du bien-être des clients, Karisma Hotels & Resorts a créé un programme de bien-être complet nommé Karisma Peace of Mind ™ , qui comprend un test antigénique gratuit sur place pour les clients voyageant vers les États-Unis, conformément aux exigences du CDC.

Pour plus d'informations et pour faire une réservation, appelez votre agent de voyages ou rendez-vous sur : http://nickresortrivieramaya.com/

Des images haute résolution sont disponibles ici

À propos du Grupo Lomas

Grupo Lomas est une entreprise touristique mexicaine de premier plan, fondée il y a 40 ans par Dolores López Lira et son mari José Luis Martinez Alday, dans le but de créer des expériences inoubliables pour les visiteurs du monde entier. La marque touristique emploie actuellement plus de 3 000 employés répartis entre plusieurs unités commerciales, dont une sélection d'hôtels comptant en moyenne 2 000 suites dans les régions des Caraïbes mexicaines et de la Basse-Californie du Nord, ainsi qu'une agence de voyages, une société de transport, un parc d'aventure et un club de plage. Grupo Lomas a été reconnue comme l'une des meilleures entreprises mexicaines pour lesquelles travailler et a récemment été incluse dans le classement Super Company for Women 2021 par le magazine mexicain Expansión et Top Companies Consulting.

À propos de Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts est une chaîne d'hôtels de luxe primée qui possède et gère un impressionnant portefeuille de propriétés en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe. Les marques de propriété comprennent Margaritaville Island Reserve by Karisma ; El Dorado Spa Resorts by Karisma ; Azul Beach Resorts by Karisma ; Generations Resorts by Karisma ; Karisma Villas ; Allure Hotels by Karisma ; Hidden Beach Resort by Karisma ; Nickelodeon Hotels & Resorts ; Sensatori Resorts ; Sensimar Resorts ; et Karisma Hotels Adriatic. Les propriétés ont reçu les plus grands honneurs de l'industrie, notamment le « Top 100 Hotels in the World » de Conde Nast Traveler, le « Top 30 Hotels in Cancun » de Conde Nast Traveler, le « Best Hotels for Romance » de TripAdvisor® Traveler's Choice et les « Five Diamond Award » et « Four Diamond Award » de AAA. Karisma Hotels & Resorts s'engage à soutenir ses employés et la communauté tout en offrant des expériences authentiques à ses clients, recevant une reconnaissance mondiale pour son approche compatissante et créative de la gestion hôtelière et ses innovations en matière de produits.

À propos de Nickelodeon International

Nickelodeon, qui en est à sa 41e année, est la marque de divertissement numéro un pour les enfants. Elle a bâti une entreprise diversifiée et mondiale en donnant la priorité aux enfants dans tout ce qu'elle fait. La marque comprend une programmation et une production télévisuelles aux États-Unis et dans le monde entier, ainsi que des produits de consommation, des produits numériques, des expériences géolocalisées, des publications et des longs métrages. Nickelodeon est l'une des marques de divertissement multimédia les plus mondialement reconnues et largement distribuées pour les enfants et la famille, disponible dans plus de 400 millions de foyers dans plus de 170 pays et territoires, via plus de 100 chaînes programmées localement et blocs de marques. À l'extérieur des États-Unis, Nickelodeon fait partie de ViacomCBS Networks International, une division de ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Pour plus de renseignements ou des illustrations, rendez-vous sur le site http://www.nickpress.com. Nickelodeon et tous les titres, caractères et logos associés sont des marques de commerce de ViacomCBS Inc.

