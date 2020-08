One Drop anuncia casi US$100 millones en financiamiento y compromisos de Bayer

El nuevo acuerdo es prueba del compromiso de Bayer con su sociedad con One Drop y la visión que tiene One Drop de la autogestión de la salud alimentada con datos, eficiente y personalizada como el futuro del tratamiento de las afecciones crónicas. La solución ganadora de One Drop se alimenta de datos, y se basa en más de 13.000 millones de variados puntos de datos de salud de los usuarios que han descargado One Drop más de tres millones de veces. Esta plataforma basada en datos permite predicciones de salud que se brindan a través de una experiencia centrada en el usuario que proporciona las intervenciones adecuadas en los momentos adecuados.

Mientras que One Drop actualmente da apoyo en el tratamiento de la diabetes, la prediabetes, la presión arterial elevada, el colesterol elevado o cualquier combinación de estas afecciones, los US$64 millones de Bayer en compromisos para desarrollo y posibles hitos comerciales ayudarán a expandir la solución de One Drop, líder en el sector, en las áreas en que se enfoca Bayer, por ejemplo, cardiología, oncología y salud de las mujeres. La arquitectura modular de la solución de One Drop permitirá la expansión hacia nuevas áreas terapéuticas. En lugar de tratar afecciones individuales, la experiencia de autogestión de la salud de One Drop dará soporte a todas las afecciones que una persona puede estar tratando, ofreciendo un enfoque integral para la persona, que brinda resultados sostenibles

"Para ofrecer mejores resultados en materia de salud y ahorros de costos a nivel de la población, debemos centrarnos en las personas", dijo Jeff Dachis, CEO y fundador de la compañía. "One Drop ofrece un programa personalizado de transformación de la salud que se ajusta dinámicamente a las necesidades y comportamientos de su día a día, y empodera a cada persona para que logre los mejores resultados posibles en cuanto a su salud. Por el contrario, otras plataformas que carecen de nuestra riqueza de datos y motor predictivo siguen centrándose en la telemedicina y la monitorización a distancia (remota), por lo que reaccionan ante problemas que ya han ocurrido y ofrecen un modelo único que funciona para algunos, pero fracasa para la mayoría".

La plataforma de salud digital de One Drop está disponible para los consumidores, empleadores, aseguradoras y proveedores de servicios de atención médica desde 2016, y su efectividad ha sido confirmada por más de 20 estudios revisados por pares que demuestran importantes mejoras en el control glucémico entre quienes padecen diabetes, en tan solo un mes.

En fecha reciente, en la 80a Edición Anual de Sesiones Científicas de la Asociación Americana de Diabetes, One Drop presentó pronósticos de resultados a largo plazo de A1C, presión arterial y peso para quienes padecen diabetes, hipertensión y prediabetes, además de predicciones de hipoglucemia nocturna para usuarios de monitorización continua de la glucemia (MCG). Estos pronósticos se basan en los mismos datos de población agrupados que impulsan los modelos de aprendizaje automático que están detrás de lospronósticos de salud y opiniones de One Drop. Actualmente, los usuarios de One Drop pueden recibir pronósticos de glucosa de ocho horas junto con consejos en tiempo real para el ejercicio, la dieta y ajustes al estilo de vida, cada vez que ingresan datos en la aplicación de One Drop.

"Construir nuevos modelos de negocio digitales es un elemento esencial de nuestra estrategia de negocio que ambiciona dar forma, de manera activa, al futuro de la atención de la salud", dijo Jeanne Kehren, PhD, directora de Innovación Digital y Comercial y miembro del Comité Ejecutivo de Farmacéuticos de Bayer AG. "Estamos convencidos de que un enfoque basado en datos empoderará a los pacientes para que logren mejores resultados para sí mismos y pondrá a la persona, no a la enfermedad, como punto de enfoque. La nueva colaboración con One Drop permite a Bayer acelerar todavía más su evolución hacia un negocio de salud digital y prepara el camino para nuevas propuestas integradas de servicio de atención al paciente".

Centrándose en el individuo, la solución inteligente de One Drop constituye el lazo final entre la atención médica y la autogestión de la salud al cubrir las necesidades de todas las partes del sector, desde el proveedor que desea una mejor atención del paciente, hasta el fabricante que desea maximizar su efectividad, y finalmente para quienes tienen a su cargo solventar los pagos y que buscan mejorar los resultados y reducir los costos de la atención médica.

Acerca de One Drop

One Drop reinventa lo posible aprovechando el poder de la ciencia clínica, la ciencia del comportamiento y la IA avanzada para transformar las vidas de las personas que padecen afecciones crónicas en todo el mundo. La plataforma digital para la salud de One Drop, basada en evidencia y clínicamente efectiva, brinda asesoramiento individualizado y planes personalizados de transformación de la salud que fomentan los cambios conductuales positivos e impulsan los resultados para todas las personas y, a la vez, reducen costos para sus aseguradores, empleadores y profesionales de la salud. Los productos y servicios de One Drop pueden adquirirse en la galardonada aplicación de One Drop (para iOS y Android) y en https://onedrop.today, Walmart, Amazon, BestBuy, Apple Store y CVS.

Si desea información para ayudar a que su organización reduzca el costo del cuidado médico, contacte a [email protected].

Acerca de Bayer

Bayer es una empresa global con competencias esenciales en los campos de la medicina y la nutrición. Sus productos y servicios están diseñados para beneficiar a las personas mediante el apoyo a los esfuerzos para superar los principales desafíos que enfrenta una población mundial en crecimiento y que está envejeciendo. Al mismo tiempo, el Grupo tiene como objetivo aumentar su poder adquisitivo y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. Bayer está comprometida con los principios del desarrollo sostenible, y la marca Bayer es sinónimo de confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2019, el grupo empleó a unas 104.000 personas y tuvo ventas por EUR43.500 millones. Los gastos de capital ascendieron a EUR2.900 millones, y los gastos de I+D, a EUR5.300 millones. Si desea más información, visite www.bayer.com

