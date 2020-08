One Drop annonce un financement de près de 100 millions de dollars et des engagements de la part de Bayer

Le nouvel accord montre l'engagement de Bayer envers son partenariat avec One Drop et illustre la vision de One Drop de soins autogérés, personnalisés, efficaces et basés sur des données, comme étant l'avenir de la gestion des maladies chroniques. La solution gagnante de One Drop est alimentée par des données ; elle se base sur plus de 13 milliards de points de données sanitaires diverses, qui proviennent d'utilisateurs qui ont téléchargé One Drop plus de trois millions de fois. Cette plateforme basée sur les données permet d'obtenir des prédictions en matière de santé par le biais d'une expérience centrée sur l'utilisateur, qui fournit les bonnes interventions au bon moment.

Alors que One Drop soutient actuellement les personnes dans la gestion du diabète, du prédiabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, ou dans leurs différentes combinaisons, les 64 millions de dollars d'engagements de développement et de potentielles étapes commerciales de Bayer contribueront à étendre la solution de pointe de One Drop dans les domaines de prédilection de Bayer, par exemple la cardiologie, l'oncologie et la santé des femmes. L'architecture modulaire de la solution One Drop permettra le développement dans de nouveaux domaines thérapeutiques. Au lieu de traiter chaque maladie séparément, l'autogestion de One Drop permettra de soutenir toutes les maladies qu'un individu peut gérer en offrant une approche plus globale de la personne, ce qui favorise des résultats durables.

« Pour fournir de meilleurs résultats en matière de santé et de réduction des coûts, au niveau de la population, nous devons nous concentrer sur chaque individu », a déclaré Jeff Dachis, PDG et fondateur. « One Drop propose un programme de transformation sanitaire personnalisé qui chaque jour s'adapte de manière dynamique à vos besoins et à vos comportements, permettant ainsi à tout individu d'obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé. En revanche, d'autres plateformes, qui ne bénéficient pas de notre volume important de données et de notre moteur prédictif, continuent de se concentrer sur la télémédecine et la surveillance à distance, elles réagissent à des problèmes déjà survenus et proposent un modèle unique qui convient à certains, mais échoue pour la plupart. »

La plateforme numérique de santé de One Drop est disponible pour les clients, les employeurs, les assureurs et les prestataires de soins de santé depuis 2016 et son efficacité a été confirmée par plus de 20 études qui ont évaluées par des pairs ; en seulement un mois, elles ont démontré des améliorations significatives du contrôle de la glycémie chez les personnes souffrant de diabète. Plus récemment, lors des 80e sessions scientifiques annuelles de l'American Diabetes Association, One Drop a présenté des prévisions à long terme sur l'hémoglobine glyquée (A1C), la pression artérielle et le poids des personnes atteintes de diabète, d'hypertension et de prédiabète, ainsi que des prévisions d'hypoglycémie nocturne pour les utilisateurs de glucomètres continus (CGM). Ces prévisions s'appuient sur les mêmes données démographiques qui sont à la base des modèles d'apprentissage automatique qui sous-tendent les prévisions et perspectives de One Drop en matière de santé. Actuellement les utilisateurs de One Drop ont la possibilité de recevoir des prévisions de glycémie, ainsi que des conseils en temps réel en matière d'exercice, de régime alimentaire, d'ajustements du mode de vie, chaque fois qu'ils enregistrent des données dans l'application One Drop.

« Le fait de bâtir de nouveaux modèles d'affaires numériques est un élément clé de notre stratégie commerciale et notre ambition est de façonner activement l'avenir des soins de santé », a dit le Dr Jeanne Kehren, directrice de l'Innovation numérique et commerciale et membre du Comité exécutif pharmaceutique chez Bayer AG. « Nous sommes convaincus qu'une approche orientée vers les données permettra aux patients d'obtenir de meilleurs résultats pour eux-mêmes et qu'elle remettra la personne, et non la maladie, en point de mire. Cette nouvelle coopération avec One Drop permet à Bayer d'évoluer encore plus vite vers une entreprise de santé numérique et ouvre la voie à de nouvelles offres de services de soins intégrés destinées aux patients. »

En se concentrant sur les personnes, la solution intelligente de One Drop fait le lien entre les soins de santé et les soins personnels en répondant aux besoins des parties prenantes du secteur, depuis le fournisseur qui souhaite améliorer les soins aux patients, jusqu'au fabricant qui veut maximiser l'efficacité, et enfin aux payeurs qui cherchent à améliorer les résultats et à réduire les coûts des soins de santé.

