Oparty na AI przełom Envision w zakresie zielonego amoniaku i wodoru uznany przez Światowe Forum Ekonomiczne za globalny punkt odniesienia

DAVOS, Szwajcaria, 27 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Pionierska inwestycja Envision w zakresie zielonego wodoru i amoniaku realizowana w Chifeng (Mongolia Wewnętrzna), została zaprezentowana jako czołowe globalne studium przypadku w najnowszej białej księdze Światowego Forum Ekonomicznego pt. „Od planu do rzeczywistości: mocniejsze uzasadnienie biznesowe dla wspólnej infrastruktury energetycznej". Księga uznaje inwestycję w Chifeng za przełomowy model dla globalnej transformacji energetycznej, a oparty na sztucznej inteligencji system energetyczny Envision jest przedstawiony jako katalizator przekształcania niestabilnych odnawialnych źródeł energii w stabilny odpowiednik „zielonej ropy".

Podczas sesji okrągłego stołu w Davos Lei Zhang, założyciel i dyrektor generalny Envision, określił przywództwo Chin w dziedzinie energii odnawialnej jako postęp „na poziomie cywilizacyjnym" w globalnej produktywności. „Dzięki naszemu systemowi energetycznemu opartemu na AI przekształcamy pustynię Gobi w >>zielone pole naftowe<<, zamieniając zasoby energii wiatrowej i słonecznej w miliony ton zielonego amoniaku" - stwierdził Zhang. Takie podejście redefiniuje energię odnawialną z zasobu o zmiennej charakterystyce w precyzyjne narzędzie przemysłowe, oferując skalowalny wzorzec globalnej zielonej industrializacji.

Aby utorować drogę do płynnego handlu międzynarodowego, Envision uzyskał certyfikaty potwierdzające zgodność z najwyższymi standardami, w tym ISCC EU, ISCC PLUS oraz zgodność z RFNBO, co stanowi gwarancję, że zielone molekuły firmy spełniają najsurowsze wymogi środowiskowe i regulacyjne obowiązujące na rynkach europejskich i globalnych.

Inwestycja w Chifeng jest pierwszą na świecie wielkoskalową instalacją zielonego wodoru, która działa w oparciu o energię elektryczną w 100% pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych zakładów, które korzystają z wysokoemisyjnej sieci energetycznej, wiodący na skalę globalną system energetyczny Envision oparty na AI inteligentnie planuje i bilansuje zmienność energii wiatrowej i słonecznej w czasie rzeczywistym. Zapewnia to stałe, wysokowydajne zasilanie procesu syntezy chemicznej, znacząco obniżając uśredniony koszt wytwarzania wodoru.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2870163/image.jpg