Oppenheimer & Co. Inc. Oznamuje spustenie skupiny Global Fund Placement And Advisory Group

Tím pod vedením skúsených odborníkov na umiestňovanie fondov s cieľom využiť Oppenheimerovu škálu, líderstvo myslenia a zdroje na ďalšie prehĺbenie ponúk služieb pre alternatívne investičné spoločnosti

Očakáva sa, že rozšírené ponuky služieb podnietia prírastkové príležitosti investičného bankovníctva a kapitálových trhov v oblasti technológií a zdravotníctva, odvetví zameraných na skutočné aktíva a ďalších

NEW YORK, 15. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. („Oppenheimer") – popredná investičná banka, správca majetku a dcérska spoločnosť Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY) – dnes oznámila zriadenie svojej novej skupiny Global Fund Placement and Advisory Group („Skupina FPA") . Skupina FPA bude poskytovať služby popredným alternatívnym investičným spoločnostiam, aby im pomohla naplniť ich ambície v oblasti získavania finančných prostriedkov a strategické plány. Služby budú zahŕňať strategické a taktické poradenstvo, ako aj služby fundraisingu pre primárne fondy aj transakcie.

Robert Lowenthal, vyšší riaditeľ spoločnosti Oppenheimer a riaditeľ investičného bankovníctva, povedal: „Divízia investičného bankovníctva rozširuje svoje úsilie v oblasti tvorby súkromného kapitálu so zameraním na inštitucionálnych súkromných trhových investorov. Skupina FPA poskytne divízii rozšírené možnosti ponúkať alternatívnym investičným spoločnostiam ešte širšie a hlbšie portfólio služieb s pridanou hodnotou, ktoré dopĺňajú zdroje, vzťahy a myšlienkové vedenie globálnej platformy Oppenheimer. Služba, ktorú bude skupina FPA poskytovať, zahŕňa špecializovanú úroveň odborných znalostí v oblasti poradenstva globálnym alternatívnym investičným spoločnostiam. Sme nadšení, že môžeme uviesť na trh túto novú skupinu, keďže sa snažíme viac pôsobiť na rýchlo rastúcom globálnom trhu fundraisingu."

Skupinu Global Fund Placement and Advisory Group povedie Tanya McHale, výkonná riaditeľka, ktorá bude sídliť v Londýne. Pani McHale bude podliehať pánovi Lowenthalovi, riaditeľovi investičného bankovníctva v Severnej Amerike, a Maxovi Lamiovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Oppenheimer pre EMEA a riaditeľovi investičného bankovníctva.

Pani K McHale sa pripoja výkonný riaditeľ Andrew Roberts, riaditeľ Marcus Klasse a spolupracovník Curran Gaur, ktorí všetci nastúpili do spoločnosti Oppenheimer z MVision Private Equity Advisers („MVision"), široko uznávanej nezávislej medzinárodnej poradenskej spoločnosti v oblasti alternatívnych aktív. Tím bude pôsobiť globálne a prebiehajú ďalšie nábory pracovníkov v USA a Ázii.

Max Lami povedal: „Je mi potešením privítať Tanyu a tím v spoločnosti Oppenheimer. Tento tím prináša viac ako 30-ročné rôzne skúsenosti v úspešnom poradenstve pre alternatívne investičné spoločnosti a získavaní fondov private equity. Táto talentovaná a podnikateľská skupina prináša osvedčené výsledky v rozvíjaní dlhodobých vzťahov s private equity spoločnosťami a inštitucionálnymi investormi na globálnom základe. Pridanie tejto novej dimenzie k našej platforme služieb je dôležitým krokom k posilneniu nášho podnikania na súkromných kapitálových trhoch a mnohým našim klientom poskytne silné príležitosti na rast."

Pred nastúpením do spoločnosti Oppenheimer pani McHale pôsobila ako výkonná riaditeľka v spoločnosti MVision, do ktorej prvýkrát nastúpila pri jej založení v roku 2001. V MVision bola pani McHale členkou tímu vedenia firmy a zohrala významnú úlohu v globálnej tvorbe, realizácii a strategickej poradenskej práci pre popredné alternatívne investičné firmy, ako aj pri distribúcii inštitucionálnym investorom. Pred pôsobením v spoločnosti MVision zastávala pozície v Credit Suisse First Boston a DLJ v Londýne.

V MVision zohrával pán Roberts vedúcu úlohu pri vytváraní, realizácii fundraisingu a strategickej poradenskej činnosti, ako aj distribúcii so zameraním na investorov v Spojenom kráľovstve a regióne DACH. Pred pôsobením v spoločnosti MVision pán Roberts pracoval päť rokov v Cebile Capital v Londýne. Pán Klasse pracoval v spoločnosti MVision päť rokov na množstve popredných fundraisingov v regióne EMEA, ako aj na distribúcii, so zameraním na investorov v severskom regióne. Pán Gaursa počas štyroch rokov v spoločnosti MVision zameral na vznik a výskum, ako aj na distribúciu investorom v Spojenom kráľovstve a Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Pani McHale povedala: „Vďaka hĺbke odborných znalostí spoločnosti Oppenheimer, jej globálnemu rozsahu a prominentným vzťahom bude mať naša nová skupina FPA ideálnu pozíciu na to, aby hrala vedúcu úlohu na globálnom trhu umiestňovania fondov. V mene môjho tímu sme veľmi radi, že sa pripájame k takejto silnej medzinárodnej platforme, a sme nadšení zo synergií, ktoré môže skupina FPA priniesť na doplnenie služieb, ktoré už spoločnosť Oppenheimer ponúka, a zároveň prispieť k jej ďalšiemu rastu a úspechu."

