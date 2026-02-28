ORS™ Haircare y HBCU Culture Shop se asocian para celebrar la excelencia y la comunidad de HBCU

La colaboración de edición limitada honra el legado, la excelencia y el futuro de los colegios y universidades históricamente negros, al tiempo que refuerza el compromiso continuo de LAS ORS con los estudiantes y graduados de HBCU.

CHICAGO, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ORS™ Haircare se enorgullece de asociarse con HBCU Culture Shop en una colección temática de HBCU de edición limitada a través de productos seleccionados de aceite de oliva ORS actualmente disponibles en todo el país. La asociación celebra el orgullo, la excelencia y el impacto cultural de los Colegios y Universidades Históricamente Negros, al tiempo que profundiza el compromiso de los ORS con las comunidades de HBCU en todo el país.

Al debutar durante el Mes de la Historia Negra, la colaboración marca el comienzo de iniciativas más amplias, que incluyen un Tour de HBCU planificado y una programación centrada en el estudiante diseñada para equipar a los estudiantes con conocimiento y confianza en el autocuidado a medida que persiguen sus objetivos. El Mes de la Historia Negra sirve como un recordatorio de que el legado no es solo algo para reflexionar, sino algo para construir hacia adelante.

Creado en asociación con HBCU Culture Shop, el empaque de edición limitada presenta elementos de diseño audaces e inspirados en el orgullo que reflejan la identidad colectiva y la influencia duradera de las HBCU en todo Estados Unidos. La colaboración reúne a dos marcas arraigadas en la cultura y la comunidad, honrando a las instituciones que han dado forma a generaciones de líderes, creativos, innovadores y empresarios, al tiempo que destaca a la próxima generación que lleva adelante ese legado.

La colección HBCU de edición limitada está disponible en todo el país en Orshaircare.com, en Amazon y las principales tiendas, como CVS, Walgreens, Target, Walmart y tiendas de artículos de belleza seleccionadas.

"Como marca basada en la cultura y la comunidad, ORS entiende la influencia y el impacto de las HBCU en el liderazgo, la innovación y la excelencia", dijo Jolorie Williams, directora de marketing de ORS Haircare. "El inicio de nuestra asociación con la Tienda de Cultura de HBCU durante el Mes de la Historia Negra nos permite celebrar ese legado de una manera significativa mientras continuamos apoyando a los estudiantes que están dando forma a lo que viene a continuación. Esta colaboración refleja el inicio de nuestro compromiso a largo plazo de honrar a las instituciones que han dado forma a generaciones de talentos ".

"Esta asociación con ORS es un verdadero momento de círculo completo para mí", dijo Dainelle Riley, fundadora de HBCU Culture Shop. "Colaborar en algo que refleje mi trayectoria en HBCU es increíblemente significativo. Mi experiencia en HBCU me enseñó que nuestro cabello es una extensión de la identidad y la expresión cultural, y esta colaboración celebra esa conexión de manera auténtica ".

Esta colaboración es solo un capítulo de un compromiso sostenido con las iniciativas centradas en HBCU. ORS Haircare reconoce que las HBCU no son simplemente parte de la historia, son motores de la cultura, la innovación y el liderazgo. La marca tiene la intención de invertir en ese futuro a largo plazo.

Acerca de ORS™ Haircare

ORS™ (Original Root Stimulator) es una marca de Namaste Laboratories, LLC, dedicada a crear productos de alto rendimiento para la restauración y el mantenimiento natural del cabello. Con una base arraigada en la ciencia y la salud del cabello, ORS ofrece una cartera diversa que incluye aceite de oliva, aceite de OLIVA Braidzone, ORS CURLSHOW, ORS Olive Goodbye Dry, ORS HBCU y más.

Acerca de HBCU Culture Shop

Fundada en 2017, HBCU Culture Shop es una marca universitaria de propiedad de mujeres negras con licencia completa que redefine el orgullo de HBCU a través de un diseño original e impulsado por la cultura. La marca combina la herencia con el streetwear moderno al tiempo que crea asociaciones que priorizan la autenticidad y el impacto cultural. La tienda de cultura de HBCU es una carta de amor a la experiencia de HBCU.

